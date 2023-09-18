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生活
2023-09-18 18:59:09

KeeTa登陸港島 譚仔、三哥推29蚊3餸米線/9月全月免運費

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KeeTa登陸港島 譚仔、三哥推29蚊3餸米線/9月全月免運費

KeeTa登陸港島 譚仔、三哥推29蚊3餸米線/9月全月免運費

繼九龍區後，美團旗下的外賣平台KeeTa將在港島開通服務！由明日（19日）早上9時起，KeeTa在港島中西區、灣仔區、東區正式啟動運營，九龍區餘下的油塘亦會同時開通。KeeTa更在9月展開「全月免運費」活動，用戶每天都可享一單免運費優惠。KeeTa同時聯合譚仔雲南米線、譚仔三哥米線推出外賣限時優惠，三餸米線低至$29

KeeTa登陸港島｜年底覆蓋全港

除了人口密度相對較低的港島南區，KeeTa在香港的運營範圍已從最初的旺角、大角咀地區，逐步覆蓋九龍和香港島兩大區域，餘下的新界也有望盡快開通。目前KeeTa攻港進程已近半，年底覆蓋全港的計劃正穩步實現。

KeeTa登陸港島｜美團旗下的外賣平台KeeTa，將於9月19日在港島開通服務。

KeeTa登陸港島｜美團旗下的外賣平台KeeTa，將於9月19日在港島開通服務。

KeeTa登陸港島｜本地特色餐廳上線

隨著KeeTa擴大服務範圍，商戶種類和數目亦更為豐富，除了星巴克、Shake ShackSubwayPHD、意樂餐廳、十八座狗仔粉、Sharetea等知名品牌新增入駐，各類中小本地特色餐廳也上線KeeTa。目前KeeTa已涵蓋包括中菜、西菜、日本菜、東南亞菜、速食、西餅及麵包、咖啡飲品等各式餐飲類別，且仍有更多餐廳正在洽談中。

KeeTa登陸港島｜美團旗下的外賣平台KeeTa，將於9月19日在港島開通服務。

KeeTa登陸港島｜美團旗下的外賣平台KeeTa，將於9月19日在港島開通服務。

KeeTa登陸港島｜$29歎譚仔、三哥三餸米線

今次KeeTa登陸港島，也迎來「譚仔」和「三哥」近90間分店同時入駐，KeeTa更聯合兩間餐廳，共同推出「$29歎三餸米線」限時優惠活動。由919日至923日連續5日，用戶只需花$29即可享受3餸米線外賣，且無需額外支付配送費。

KeeTa登陸港島｜KeeTa登陸港島 譚仔、三哥推29蚊3餸米線

KeeTa登陸港島｜KeeTa登陸港島 譚仔、三哥推29蚊3餸米線

KeeTa登陸港島｜新用戶註冊獲$300優惠券 疊加全月免運費

本輪KeeTa登陸港島，將繼續力推「十億激賞」計劃。新用戶註冊即可獲得價值300元優惠券禮包，其中包括多張價值$50的大額現金券、超值專區優惠券以及多張免運費券。同時，KeeTa會聯同餐廳針對熱門食品推出特別折扣優惠，以及免運費活動。此外，用戶每邀請一位新用戶註冊，若對方在7日內下單，邀請者即可獲得一張$50的大額現金券，可於下單時直接減免。

運費貴一直是本地外賣的痛點，KeeTa將在9月展開「全月免運費」活動，新老用戶均可享受。活動期間，用戶打開KeeTa App即可領取免運費券，用戶每天都可享受一單免運費優惠，根據送餐距離，每單運費最高可省$45。優惠券不限制餐廳使用，KeeTa平台全部餐廳均參與其中，且本次免運費活動平台不設最低消費門檻，根據商戶自主設置的最低消費額疊加使用。

KeeTa登陸港島｜KeeTa在9月展開「全月免運費」活動，用戶每天都可享一單免運費優惠。 KeeTa登陸港島｜KeeTa在9月展開「全月免運費」活動，用戶每天都可享一單免運費優惠。 KeeTa登陸港島｜KeeTa推出「十億激賞」計劃，新用戶註冊可獲$300優惠券。
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KeeTa登陸港島｜「一人飯堂」專區升級

KeeTa進駐香港市場時，針對一人食場景首創「一人飯堂」產品，本月KeeTa將進一步升級「一人飯堂」專區，聯合更多商家提供優惠菜品選擇。配合免運費優惠，目前一人飯堂專區的外賣供應部分已做到等同於堂食價格水平。

KeeTa登陸港島｜「一人飯堂」專區升級 KeeTa登陸港島｜「一人飯堂」專區升級
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