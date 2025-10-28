熱門搜尋:
許紹雄 萬聖節2025 新店關注組 大閘蟹 全運會 網上熱話 健身 行山路線 二手樓 定期存款 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
生活
2025-10-28 15:41:00

M痛禁忌｜酒、凍飲、奶類製品等6種經期不建議飲食

經期禁忌｜每個月都M痛？ 盤點6個經期飲食禁忌 遠離經痛來源

月經屬於不少女士每個月一次的惡夢，如果有經痛（M痛）、乳房脹痛等問題更是雪上加霜。但其實這些痛楚的來源可能與日常飲食有關，以下就為大家盤點酒、凍飲、奶類製品等6種經期飲食禁忌，大家在月經前，緊記遠離經痛來源！

經期禁忌｜凍飲／冰冷食品

香港大部份時間都處於較為炎熱的狀態，因此不少人養成了進食冰冷食物或飲凍飲的習慣，但是凍飲、冰冷食品或涼性食物都容易令血液受到刺激，影響血液的流通，令經血容易產生血塊，從而造成經痛。因此在經期的時候，為了讓經血可以順暢地排乾淨，便應該讓血液處於溫暖的狀態，凍飲或冰冷食品都屬禁忌，可免則免。

M痛要慎食3類食物（am730製圖） M痛要慎食3類食物，肉類、高脂食物（am730製圖） M痛要慎食3類食物，牛奶製品（am730製圖） M痛要慎食3類食物，寒涼食物（am730製圖）

經期禁忌｜濃茶 

如果是體質比較虛弱的女性，在經期期間有機會會出現貧血、月經血量偏少或經痛問題，而在月經期間喝茶，特別是濃茶都有機會增加貧血的症狀，或是引起經痛的問題。而茶中的咖啡鹼、 可可茶鹼等更有令人興奮的作用，加重頭痛、腰痛等因月經而引起的不適。因此若果身體不適，建議飲用溫水取代熱茶，以防止因茶而對身體造成影響。

舒緩經痛食物（am730製圖） 舒緩經痛食物（am730製圖） 舒緩經痛食物（am730製圖） 舒緩經痛食物（am730製圖）

經期禁忌｜碳酸飲品

為了補充血液流失，有些人會在月經期間飲用碳酸飲品以增加血糖，然而碳酸飲品中含有的磷酸鹽會與身體造成化學反應，令鐵質難以吸收，從而令鐵質缺乏，增加貧血的機會。而且碳酸飲品還會降低胃酸中的消化能力及殺菌作用，從而影響食慾，間接影響身體補充體力的機會，因此為了身體著想，應在月經期間少吃。

加了冰塊的可樂絕對是月經期間的大忌。 可以飲用一些對舒緩經痛有幫助的飲品代替。 做好保暖同樣有舒緩經痛的幫助。

經期禁忌｜奶類製品

牛奶、芝士、乳酪等奶類製品會破壞人體對於鎂質的吸收，而且消化的時候還會消耗大量的礦物質，從而引發經痛或加重經痛的狀況。因此如果本身就有經痛的問題，就應避免進食奶類製品，以免將痛楚加劇。

如果平日有吃牛奶加粟米片作為早餐的習慣，在月經期間應該盡量避免。 芝士同樣應在月經期間避免食用。 近年特別流行的希臘乳酪也屬於在月經期間的禁忌。

經期禁忌｜酒

任何人在生病的時候都亦應避免喝酒，而經痛亦是身體痛楚的一種，喝酒不但會消耗身體的維他命B和礦物質，過度喝酒更會破壞身體新陳代謝及產生過多的激素，有機會引起月經提前或增加經量，所以在月經前或月經期間應該避免過度喝酒。

過量喝酒屬於月經期間的禁忌。 大部份酒類都會以冰凍的狀態呈上，令經痛問題雪上加霜。 最多只可以小酌一杯。

經期禁忌｜高鈉食物 

高鈉食品一般指鹽分過多的食品，例如火腿、午餐肉、泡菜、皮蛋等，不少女士在月經期間不但會有經痛問題，還會有乳房脹痛的問題，而高鈉食品便會加劇乳房脹痛或水腫問題，建議在月經前或月經期間盡量避免食用。

舒緩經痛穴位｜血海穴復溜穴等5個穴道 M痛唔使再食止痛藥

味精MSG成分對健康無害，口乾因鈉攝取過量（am730製圖） 味精MSG成分對健康無害，口乾因鈉攝取過量（am730製圖） 味精MSG成分對健康無害，口乾因鈉攝取過量（am730製圖） 味精MSG成分對健康無害，口乾因鈉攝取過量（am730製圖）

