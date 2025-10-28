M痛禁忌｜酒、凍飲、奶類製品等6種經期不建議飲食

經期禁忌｜每個月都M痛？ 盤點6個經期飲食禁忌 遠離經痛來源

月經屬於不少女士每個月一次的惡夢，如果有經痛（M痛）、乳房脹痛等問題更是雪上加霜。但其實這些痛楚的來源可能與日常飲食有關，以下就為大家盤點酒、凍飲、奶類製品等6種經期飲食禁忌，大家在月經前，緊記遠離經痛來源！

經期禁忌｜凍飲／冰冷食品 香港大部份時間都處於較為炎熱的狀態，因此不少人養成了進食冰冷食物或飲凍飲的習慣，但是凍飲、冰冷食品或涼性食物都容易令血液受到刺激，影響血液的流通，令經血容易產生血塊，從而造成經痛。因此在經期的時候，為了讓經血可以順暢地排乾淨，便應該讓血液處於溫暖的狀態，凍飲或冰冷食品都屬禁忌，可免則免。

經期禁忌｜濃茶 如果是體質比較虛弱的女性，在經期期間有機會會出現貧血、月經血量偏少或經痛問題，而在月經期間喝茶，特別是濃茶都有機會增加貧血的症狀，或是引起經痛的問題。而茶中的咖啡鹼、 可可茶鹼等更有令人興奮的作用，加重頭痛、腰痛等因月經而引起的不適。因此若果身體不適，建議飲用溫水取代熱茶，以防止因茶而對身體造成影響。

經期禁忌｜碳酸飲品 為了補充血液流失，有些人會在月經期間飲用碳酸飲品以增加血糖，然而碳酸飲品中含有的磷酸鹽會與身體造成化學反應，令鐵質難以吸收，從而令鐵質缺乏，增加貧血的機會。而且碳酸飲品還會降低胃酸中的消化能力及殺菌作用，從而影響食慾，間接影響身體補充體力的機會，因此為了身體著想，應在月經期間少吃。

經期禁忌｜奶類製品 牛奶、芝士、乳酪等奶類製品會破壞人體對於鎂質的吸收，而且消化的時候還會消耗大量的礦物質，從而引發經痛或加重經痛的狀況。因此如果本身就有經痛的問題，就應避免進食奶類製品，以免將痛楚加劇。