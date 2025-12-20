Micromanagement上司咩都管？打工仔Lunch小睡遭訓斥 必學4招應對

香港人工作忙碌，超過8成人睡眠時間不足，不少人都會爭取通勤或午膳時間補眠，然而近日就有打工仔於討論區大吐苦水，表示因lunch time小睡而被上司召見，更被禁止於公司睡覺，令他大呻：「做左咁多年野都未試過！」 樓主以「lunch time係自己位訓教都唔可以」為題發文，分享自己返工午膳後，有時會小睡一下養神，怎料竟因而被上司召見，問他：「點解唔係屋企訓夠先返工？點解要係公司訓教？」更以被人看到「唔好睇」為由，禁止樓主於公司睡覺，令他大為不滿：「未試過比人話lunch time唔可以恰下，唔通我要走去廁所訓咩」。 文章由SEEK旗下領先的香港網上求職招聘平台Jobsdb提供

帖文隨即引起網民熱議，不少人都替樓主感到不忿，更認為樓主應無視上司的要求： 「中午訓一陣下午做野真係精神好多 咁都唔比」

「自己時間唔明你咁淆解釋咁多做乜」

「完全唔明白點解唔畀」

「你係咪瞓到好核突流晒口水咁？ 唔係就唔好理佢囉」

「越廢嘅老細越鍾意捉埋啲無謂嘢」 亦有人分享自己類似的經歷： 「我公司都唔比，不過我近排喺棟樓搵到sofa 位訓」

「試過食飯時間食住三文治玩手機，都俾人話我偷懶玩手機」

「公司一到lunch time 就熄燈比人訓覺」

微觀管理意思是甚麼？ 管太多易阻礙員工、公司發展 微觀管理（Micromanagement）源自早期工業化年代，當時的工人階級所受的教育不多，所以公司需逐步指導工人，並監視及評核每個工作步驟，確保工序能順利完成。 據聞蘋果公司創辦人Steve Jobs過去亦曾以微觀方式管理電腦公司NeXT，他甚至會花20分鐘去指導園藝工人，灑水噴頭應該放在甚麼位置。然而套用於現今追求效率、彈性、自主的職場，微觀管理已不合時宜。這樣長期過度注重無關痛癢的細節，會降低工作效率，拖慢團隊進度，亦會令員工習慣聽命於指示、依賴上司大量參與，失去自主性、阻礙其成長，甚至失去工作熱情，打擊團隊士氣，對企業、員工發展均造成負面影響。

4招應對「微觀管理」上司 以下為各位打工仔提供一些與Micromanager相處的技巧，希望大家即使不幸遇到，亦可以好好應對~ 1.自我評估 在打工仔不滿上司管太多前，應先自我評估，檢視自己的工作手法是否有問題，才會讓上司事事插手，例如做事是否有系統？是否足夠謹慎，無需別人提點？若果自己工作質量仍有進步空間，便應先完善的工作表現，只有自己做事沒問題，才能理直氣壯去處理上司的微觀管理問題。 2.先發制人，事事匯報 Micromanager逢事必管大多因為：一，缺乏安全感，擔心下屬會把工作搞砸而不放心他們獨力完成工作；二，有過多時間、精力將每件事放大來看，因此打工仔不妨先發制人，主動向上司詳細匯報所有工作內容、成效結果、計劃進度等，讓他們清晰掌握你每天的工作日程，以填補他們內心的不安全感，同時燃燒他們過剩的精力，凡事都請示，每天「疲勞轟炸」，相信他們早晚會招架不住。