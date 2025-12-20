Micromanagement上司咩都管？打工仔Lunch小睡遭訓斥 必學4招應對

香港人工作忙碌，超過8成人睡眠時間不足，不少人都會爭取通勤或午膳時間補眠，然而近日就有打工仔於討論區大吐苦水，表示因lunch time小睡而被上司召見，更被禁止於公司睡覺，令他大呻：「做左咁多年野都未試過！」
樓主以「lunch time係自己位訓教都唔可以」為題發文，分享自己返工午膳後，有時會小睡一下養神，怎料竟因而被上司召見，問他：「點解唔係屋企訓夠先返工？點解要係公司訓教？」更以被人看到「唔好睇」為由，禁止樓主於公司睡覺，令他大為不滿：「未試過比人話lunch time唔可以恰下，唔通我要走去廁所訓咩」。
帖文隨即引起網民熱議，不少人都替樓主感到不忿，更認為樓主應無視上司的要求：
- 「中午訓一陣下午做野真係精神好多 咁都唔比」
- 「自己時間唔明你咁淆解釋咁多做乜」
- 「完全唔明白點解唔畀」
- 「你係咪瞓到好核突流晒口水咁？ 唔係就唔好理佢囉」
- 「越廢嘅老細越鍾意捉埋啲無謂嘢」
亦有人分享自己類似的經歷：
- 「我公司都唔比，不過我近排喺棟樓搵到sofa 位訓」
- 「試過食飯時間食住三文治玩手機，都俾人話我偷懶玩手機」
- 「公司一到lunch time 就熄燈比人訓覺」
午休無自由 睡覺姿勢都要管？
午膳時間屬員工的休息時間，被限制午休自由，打工仔難免心生不滿，過去就有內地電子商務公司曾因禁止員工午間趴在桌上睡覺，而引起極大迴響，尤其內地職場普遍有午睡文化，如此反其道而行的政策自然備受爭議。不過事後該企業就解釋，並非禁員工午睡，而是因為趴睡影響健康，才建議員工以其他方式午睡。雖然其原意是為了員工健康著想，但不少網民卻不買賬，認為睡覺姿勢屬個人自由及權利，公司不應多加干涉。
一間公司的管理風格與文化，往往反映在各種決策或領導員工的方式上，而就上述事件及樓主的情況而言，都被網民認為管太多，當「連小事都要插手管」的現象老是常發生在公司裏，就表示存在「微觀管理」(Micromanagement) 問題。
微觀管理意思是甚麼？ 管太多易阻礙員工、公司發展
微觀管理（Micromanagement）源自早期工業化年代，當時的工人階級所受的教育不多，所以公司需逐步指導工人，並監視及評核每個工作步驟，確保工序能順利完成。
據聞蘋果公司創辦人Steve Jobs過去亦曾以微觀方式管理電腦公司NeXT，他甚至會花20分鐘去指導園藝工人，灑水噴頭應該放在甚麼位置。然而套用於現今追求效率、彈性、自主的職場，微觀管理已不合時宜。這樣長期過度注重無關痛癢的細節，會降低工作效率，拖慢團隊進度，亦會令員工習慣聽命於指示、依賴上司大量參與，失去自主性、阻礙其成長，甚至失去工作熱情，打擊團隊士氣，對企業、員工發展均造成負面影響。
控制狂「Micromanager」 員工最討厭
「Micromanagement」後來還引伸出「Micromanager」一詞，形容一些凡事必管的管理層，他們不只緊盯着「雞毛蒜皮」的小事不放，更會規定下屬按照其想要的方式完成工作，並要求下屬詳盡回報工作，以密切指揮與管束員工，美其名是「盡責指導」，實際與「控制狂」無異！有網站調查更發現，逾 2,000 名受訪打工仔中，大多數人都認為「微觀管理」是最差的主管特質，絕對是人見人惡。
4招應對「微觀管理」上司
以下為各位打工仔提供一些與Micromanager相處的技巧，希望大家即使不幸遇到，亦可以好好應對~
1.自我評估
在打工仔不滿上司管太多前，應先自我評估，檢視自己的工作手法是否有問題，才會讓上司事事插手，例如做事是否有系統？是否足夠謹慎，無需別人提點？若果自己工作質量仍有進步空間，便應先完善的工作表現，只有自己做事沒問題，才能理直氣壯去處理上司的微觀管理問題。
2.先發制人，事事匯報
Micromanager逢事必管大多因為：一，缺乏安全感，擔心下屬會把工作搞砸而不放心他們獨力完成工作；二，有過多時間、精力將每件事放大來看，因此打工仔不妨先發制人，主動向上司詳細匯報所有工作內容、成效結果、計劃進度等，讓他們清晰掌握你每天的工作日程，以填補他們內心的不安全感，同時燃燒他們過剩的精力，凡事都請示，每天「疲勞轟炸」，相信他們早晚會招架不住。
3.找出上司認為的重點
對打工仔而言的「小事」，對上司來說也許至關重要，例如準備一份匯報，你在意的是內容的充足與準確程度，上司卻關注報告所用的字體大小、顏色，不論出於甚麼原因，與其作無意義的爭論，倒不如嘗試循他們的視野，找出其重視的事項，日後照他們的意思做，便能避免被對方諸多挑剔。只要不涉及專業領域的問題，那些旁枝小節就即管順他們心意去做。
4.直接溝通
Micromanager最大的問題可能是沒有意識到自己有問題，正所謂「當局者迷」，因此適時溝通很重要，但記得要慎選時機，例如績效考核、工作總結檢討時，不妨以誠懇、平靜的態度表達你的想法，有效的溝通或許能提醒上司反思自身問題，逐步減少對你「過度關心」。