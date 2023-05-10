Miffy餐碟｜雀巢首度聯乘Miffy 推5款萌爆限定餐碟【內附換購詳情】

Miffy以簡潔線條和溫暖故事令人愛上，提醒大家從日常生活感受簡單的快樂。最近雀巢與Miffy合作，推出5款設計色彩明亮繽紛、造型可愛的「萌爆Miffy甜甜限定餐碟」，讓大家點綴餐桌，令生活更有儀式感。
萌爆Miffy甜甜限定餐碟包括2款8吋圓碟及3款Miffy造型點心碟，款款設計實用精緻。2款圓碟Miffy分別帶上彩色小花及斑爛小兔，可愛模樣融化心靈；而3款Miffy造型點心碟，分別身穿黃、橙和綠色裙子，令餐桌童趣無窮。加上無添加配方的雀巢乳酪產品，以乳酪配搭健康沙律、新鮮水果或營養麥片，輕鬆在家也能營造出咖啡店般的視覺享受，可以隨時打卡。5款餐碟分別在指定惠康及百佳超市、或OK及7-11便利店及HKTVMALL換領，消費金額以單一單據計，數量有限，換完即止。
萌爆Miffy 甜甜限定餐碟—8吋圓碟 (只限惠康及百佳超市)
換購日期︰2023年5月12日至2023年5月25日
換購詳情︰於指定惠康及百佳超市購買任何雀巢牛奶公司乳酪產品滿$20，即可加$45換購萌爆Miffy甜甜限定圓形餐碟一件。﹙註：每單交易只可換購一件）
萌爆Miffy 甜甜限定餐碟—造型點心碟 (只限7-11及OK便利店、HKTVMALL)
7-11及OK便利店
換購日期︰2023年5月10日至6月6日 (7-11)、2023年5月11日至6月7日 (OK)
換購詳情︰於指定OK及7-11便利店購買任何雀巢®牛奶公司乳酪產品滿$20，即可加$45換購萌爆Miffy甜甜限定造型點心碟一件。
﹙註：每單交易只可換購一件）
HKTVMALL
換購日期︰2023年5月10日至6月6日
換購詳情︰於HKTVMALL購買任何雀巢乳酪產品滿$50，即可加$25換購萌爆Miffy甜甜限定造型點心碟一件。
﹙註：每單交易只可換購一件，款式隨機發送）