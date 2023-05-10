Miffy餐碟｜雀巢首度聯乘Miffy 推5款萌爆限定餐碟【內附換購詳情】

Miffy以簡潔線條和溫暖故事令人愛上，提醒大家從日常生活感受簡單的快樂。最近雀巢與Miffy合作，推出5款設計色彩明亮繽紛、造型可愛的「萌爆Miffy甜甜限定餐碟」，讓大家點綴餐桌，令生活更有儀式感。

萌爆Miffy甜甜限定餐碟包括2款8吋圓碟及3款Miffy造型點心碟，款款設計實用精緻。2款圓碟Miffy分別帶上彩色小花及斑爛小兔，可愛模樣融化心靈；而3款Miffy造型點心碟，分別身穿黃、橙和綠色裙子，令餐桌童趣無窮。加上無添加配方的雀巢乳酪產品，以乳酪配搭健康沙律、新鮮水果或營養麥片，輕鬆在家也能營造出咖啡店般的視覺享受，可以隨時打卡。5款餐碟分別在指定惠康及百佳超市、或OK及7-11便利店及HKTVMALL換領，消費金額以單一單據計，數量有限，換完即止。