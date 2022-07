MIRROR演唱會|尖沙咀The ONE設「MIRO WE ARE」專區 12FC應援區/即場買演唱會周邊+手燈

還有不夠一個星期就是MIRROR演唱會!繼早前於時代廣場設「BABY MIRROR WE ARE」主題活動,尖沙咀The ONE更有專為MIRO而設的【MIRO WE ARE】,分別有由Photo Zone打卞位、12位成員個人Fans Club的演唱會應援區,更可以買到演唱會周邊,包括MIRROR手燈!

MIRROR 演唱會|設 3 個區域 打卡 Photo Zone+ 演唱會應援區

由7月25日起,尖沙咀The ONE將變成專為MIRO而設的【MIRO WE ARE】,分成3個區域,分別位於UG2中庭的MIRO WE ARE Photo Zone,大家可以與MIRROR成員的個人立牌影相打卡。

而L10-l11則有MIRO Zone演唱會應援區,由於紅館場地所限,因此未能於戶外設置粉絲應援。因此今次將應援區移師至尖沙咀The ONE,邀請12位MIRROR成員的粉絲團體參與MIRO Zone的佈置,一眾鏡粉可以到The ONE打卡,感受演唱會熱烈氣氛!想為MIRROR應援的粉絲可以捐款到各慈善團體,並將收據於2022年8月6日晚上11時59分前上載至此表格,MIRROR將於社交平台鳴謝各位捐款粉絲。