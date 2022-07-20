MIRROR演唱會｜尖沙咀The ONE設「MIRO WE ARE」專區 12FC應援區/即場買演唱會周邊+手燈

還有不夠一個星期就是MIRROR演唱會！繼早前於時代廣場設「BABY MIRROR WE ARE」主題活動，尖沙咀The ONE更有專為MIRO而設的【MIRO WE ARE】，分別有由Photo Zone打卞位、12位成員個人Fans Club的演唱會應援區，更可以買到演唱會周邊，包括MIRROR手燈！

MIRROR 演唱會｜設 3 個區域 打卡 Photo Zone+ 演唱會應援區 由7月25日起，尖沙咀The ONE將變成專為MIRO而設的【MIRO WE ARE】，分成3個區域，分別位於UG2中庭的MIRO WE ARE Photo Zone，大家可以與MIRROR成員的個人立牌影相打卡。 而L10-l11則有MIRO Zone演唱會應援區，由於紅館場地所限，因此未能於戶外設置粉絲應援。因此今次將應援區移師至尖沙咀The ONE，邀請12位MIRROR成員的粉絲團體參與MIRO Zone的佈置，一眾鏡粉可以到The ONE打卡，感受演唱會熱烈氣氛！想為MIRROR應援的粉絲可以捐款到各慈善團體，並將收據於2022年8月6日晚上11時59分前上載至此表格，MIRROR將於社交平台鳴謝各位捐款粉絲。

由7月25日起，尖沙咀The ONE將變成專為MIRO而設的【MIRO WE ARE】

MIRROR 演唱會｜現場發售演唱會周邊 必買團手燈！ 另外，L9設MIRO Pop-up Store。大家可以在現場購買到今次演唱會的周邊，如應援毛巾、演唱會Boxset、應援扇、Pin Set、亞加力人物座等。當然少不了MIRROR官方手燈，會入場睇演唱會嘅鏡粉們一定要買返支！ 即睇全部演唱會周邊！