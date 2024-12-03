OREO食譜｜抹茶軟曲奇、朱古力布朗尼等5款送禮自用皆可小點心

OREO除了「舔一舔、浸一浸」之外，其實還可以製成多款不同甜點。以下提供抹茶軟曲奇、朱古力布朗尼等5款OREO小點心食譜教學，每款小點心的外表都十分精緻，用來送禮或自用皆可！ OREO食譜｜OREO 抹茶軟曲奇 軟曲奇的最大特色便是其獨特的口感，原以為是香脆的曲奇，但其實非常柔軟，而這款OREO抹茶軟曲奇更加入棉花糖夾心，抹茶剛好能夠中和棉花糖的甜味，令曲奇甜而不膩，抹茶控不妨一試吧！ OREO 抹茶軟曲奇材料：牛油 70g ／黃糖 80g ／蛋黃 50g

低筋麵粉 160g ／抹茶粉 8g ／梳打粉 2g

棉花糖 8粒／迷你OREO 24塊 OREO 抹茶軟曲奇做法 1.先把牛油放在室溫軟化，再加入黃糖，繼續攪打至顏色變淺。

2.加入蛋黃攪拌均勻，之後篩入低筋麵粉、抹茶粉和梳打粉，繼續攪拌均勻。

3.麵團分割成每45g一個，然後輕輕壓平，在中間放入一粒棉花糖，收口搓圓。

4.焗爐以180度焗8分鐘，趁熱放上迷你OREO即可。 下午茶食譜｜英式鬆餅、抹茶芝士蛋糕、曲奇等5款簡易烘焙甜品教學！

OREO食譜｜OREO鬆餅（scone） 近年鬆餅在香港越來越受歡迎，但其實製作方法十分簡單，即使家中沒有特別的工具也能夠製作。除了鬆餅本體加入OREO碎外，甚至直接將原塊OREO插在鬆餅上，令每一口都充滿OREO的味道！ OREO鬆餅材料：低筋麵粉120g ／梳打粉 3g ／糖18g

牛油30g／牛奶30g ／蛋液8g

OREO碎 少量／OREO 6-8塊 OREO鬆餅做法 1.低筋麵粉和梳打粉過篩倒入盤中，加糖混合均勻。

2.倒入室溫溶化後的牛油、牛奶和蛋液攪拌均勻，搓成麵團。

3.把OREO碎倒進去，和麵團混合均勻，平均地分成6至8份。

4.每個麵團的頂部放上一塊OREO。

5.放入焗爐，以180度焗20分鐘即可。 糖水食譜｜紅豆沙、薑汁撞奶、芝麻糊、燉鮮奶、腐竹糖水 秋冬滋陰甜品必飲！

OREO食譜｜OREO牛奶曲奇 製作小點心的話，當然少不了最簡單的曲奇！雖然它的製作方法簡單，但味道絕對令人驚喜，充滿OREO的味道外，亦帶有陣陣牛奶香，小朋友必定喜歡！如果把焗好的曲奇放涼後密封保存的話，便能夠隨時隨地，想吃的時候取出食用，保證酥脆香甜！ OREO牛奶曲奇材料：低筋麵粉90g／牛油40g／糖粉15g

OREO碎 30g／牛奶 20mL OREO牛奶曲奇做法 1. 先把牛油放在室溫軟化，再加入糖粉攪拌均勻至順滑。

2.分多次加入牛奶，每次加入都攪拌均勻才再次加入。

3.加入低筋麵粉和OREO碎，揉至麵團狀。

4.將麵團搓圓，用保鮮紙包好放入雪櫃冷藏半小時。

5.麵團取出切塊，放入預熱好的焗爐中以170度焗20分鐘即可。 下午茶小食食譜｜鬆餅/美式熱狗/焗朱古力蛋糕等5個班戟粉做法

OREO食譜｜原塊OREO曲奇 使用原塊OREO製作的曲奇，外表看起來高級之外，味道亦比一般曲奇可口，用來送禮或自用皆可！而且製作方法十分簡單，即便是烘焙新手亦可容易掌握。 原塊OREO曲奇材料：無鹽牛油160g／糖粉60g／鹽1g

蛋白30g／杏仁粉20g／低筋麵粉200g

OREO碎 60g／OREO 6-8塊 原塊OREO曲奇做法 1.先將在室溫溶化後的牛油加入糖粉、鹽和蛋白，然後攪拌均勻。

2.過篩加入杏仁粉和低筋麵粉，繼續攪拌均勻至看不到乾粉為止。

3.加入OREO碎再攪拌均勻。

4.用挖雪糕專用的匙羹分麵團，每一個麵團放上1塊OREO，再用手輕輕壓平。

5.放入焗爐，以180度焗20分鐘即可。 曲奇食譜｜棉花糖、番薯等4款不同口感下午茶教學

OREO食譜｜OREO朱古力布朗尼 OREO除了配牛奶之外，其實和朱古力也十分合襯，因此不妨利用它製成朱古力布朗尼吧！製作方法與一般朱古力布朗尼大同小異，但加入OREO後無論是外表還是味道都更上一層樓，不論大人或小朋友都一定會喜歡！ OREO朱古力布朗尼材料：黑朱古力 180g／牛油 80g ／雞蛋 4隻

糖80g／可可粉10g

低筋麵粉6​​0g／OREO 6-8塊 OREO朱古力布朗尼做法 1.黑朱古力和牛油放入碗中，隔水融化。

2.融化後篩入可可粉，攪拌均勻 。

3.雞蛋加入糖打發，打發至打蛋器提起蛋漿不容易滴落狀。

4.將一半的蛋漿加入朱古力中拌勻，再倒回蛋漿盆裡攪拌均勻。

5.篩入低筋麵粉，將材料攪拌均勻。

6.將攪拌後的布朗尼倒入墊好牛油紙的模具中。

7.將OREO去掉夾心，放在布朗尼上。

8.將布朗尼放入預熱好的焗爐，以170度焗40分鐘即可。 Brownie食譜丨抹茶南瓜、黑芝麻燕麥等4款教學 無糖無油無麵粉！