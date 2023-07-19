Perfect All Kill女團︱(G)I-DLE世界巡演 10月澳門加開一場

成員包含小娟、薇娟、舒華、雨琦和Minnie的韓國女團(G)I-DLE，出道時公司連歌曲製作費都負擔不起，要隊長小娟親自作曲《LATATA》，並憑這首歌於11個國家的iTunes韓國流行音樂榜上登冠，推出的專輯亦順利打入美國Billboard而一戰成名。
拿下多次Perfect All Kill的女團
雖然闖樂壇的成績不錯，但(G)I-DLE的事業絕非一帆風順，先是公司提供的資源繼續不足，要成員們各自分擔製作工作，之後經歷成員穗珍涉嫌「校園霸凌」事件，差點令團體解散，最後穗珍退團才平息了風波。雖然事件令(G)I-DLE事業停滯了接近5個月，但她們越戰越勇，連續推出多首大熱好歌，如《TOMBOY》、《Nxde》，和今年發行的《Queencard》，於韓國各大流行榜全陪拿下PAK(Perfect All Kill)的好成績。
(G)I-DLE 將到18座城市舉行23場音樂會
今年6月(G)I-DLE宣布世界巡演《2023 (G)I-DLE WORLD TOUR I am FREE-TY》，由首爾出發，接著台北、曼谷、香港、舊金山、洛杉磯、達拉斯、紐約、亞特蘭大與芝加哥，因為反應熱烈，門票迅即售罄。有見及此，(G)I-DLE今日宣布加場演出，於10月14日到澳門演出一場，至於場地及票價，留意他們官方網頁最新公布，於這次世界巡演將到18座城市演出23場音樂會。