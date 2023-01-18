Philips首創AI人工智能3合1風扇暖風空氣清新機 一機滿足三大需求

空氣質素對健康影響深遠，因此空氣清新機成為不少家庭的必備家電，而步入冬天又是暖風機出動的時候，但香港寸金尺土，要放下這麼多電器談何容易！在空氣護理和健康科技擁有80多年經驗的Philips，多年來不斷研發革命性產品，最新推出的Philips Air Performer 3合1風扇暖風空氣清新機，一機便能滿足高效能淨化空氣、吹送潔淨暖風和涼風三大需求，更是全球首款採用人工智能（AI）的多功能空氣清新機。 Philips Air Performer 3合1風扇暖風空氣清新機能透過監測各種不同的環境數據，以AI人工智能技術自動調節室內溫度，並以高達每小時270立方米的潔淨空氣輸送率（CADR）將淨化後的空氣吹到房間的每個角落，設有陶瓷發熱技術及10段風速強勁氣流，3秒內瞬間發熱並開始吹送暖風。同時內置NanoProtect HEPA過濾功能，能有效去除99.97%小至0.003微米的超微細粒子，自動提升性能，以達致最佳效果。 此外，用家更可透過連接手機應用程式「Air＋」，實時監控空氣品質，隨時隨地遙距控制空氣清新機，Philips Air Performer 3合1風扇暖風空氣清新機一機多用，一年四季都適用，能減少換季時收納不同電器的煩惱，更能時刻保障家人健康，為家居締造潔淨的環境。

配合 AI 人工智能技術 自動調溫淨化空氣 智能家居日漸普及，而Philips Air Performer 3合1風扇暖風空氣清新機是全球首款運用AI人工智能技術的三合一冷、暖風、空氣清新機。只要開啟Auto+功能，即可因應環境狀況自動淨化室內空氣，調節冷風及暖風，更會根據居住地分析室外的數據、所處的空間大小及使用的模式，度身訂造最適合用家生活習慣的方案，從而減少噪音和能源消耗，發揮出最大的功效。 6分鐘淨化空氣 潔淨空氣輸送率高達每小時270立方米 Philips Air Performer 3合1風扇暖風空氣清新機除了嶄新利用AI人工智能技術自動潔淨室內空氣外，更能以高達每小時270立方米的潔淨空氣輸送率（CADR）將淨化後的空氣吹到房間的每個角落。由於潔淨空氣輸送率高，此機有效徹底淨化範圍高達34平方米的大型房間，只需6分鐘便能有效淨化範圍高達10平方米（約100平方尺）的空間，讓用家免受細菌、病毒、花粉、灰塵、寵物皮屑、塵蟎、霉菌孢子、有害氣體、異味和其他污染物的侵害。

時刻監察環境中的微細粒子 室內空氣數據盡在掌心中 為了讓用家更容易掌握家居空氣的狀況，Philips亦貼心地於機內加入AeraSense智能感測器，能實時監測所處環境中的微細粒子（PM2.5）和過敏原的數目，以及氣體（揮發性有機化合物和異味）、溫度和濕度的數值，並將數值顯示在機身的屏幕上，以準確數值及四色顯示（藍、紫、紫紅及紅分別代表優良、普通、欠佳和嚴重）展示家中的空氣質素狀況，並在污染物上升時即時作出反應，從而改善空氣質素。 配備手機應用程式「 Air+ 」 隨時監察及遙距控制家居空氣狀況 Philips Air Performer 3合1風扇暖風空氣清新機配置手機應用程式「Air＋」，即使身處何地，都可隨時隨地遙距控制空氣清新機，而Air+亦會實時顯示身處地點的溫度、空氣質素，從而調節溫度及淨化家中空氣。亦可透過Air+設定日程，根據需要自動「開機」及「關機」，自訂個人化設定。

睡眠模式寧靜省電 設計更貼心 在睡眠模式下，Philips Air Performer 3合1風扇暖風空氣清新機的運作音噪只有25分貝（dB），而光線感應器檢測到室內環境光線變暗，更會貼心地自動關閉屏幕燈光，為用家營造寧靜又安心的睡眠環境。 此外，Philips Air Performer 3合1風扇暖風空氣清新機只需使用40W電力便可淨化空氣，相等於每小時0.04度電，省電節能及更環保。在自動模式下，電機只在需要時才運行，延長了濾網的使用壽命之餘，亦減少機身長時間運行而耗損，同時更慳電。

淨化空氣、暖風、風扇 3 合 1 一年四季適用 香港居住環境狹窄，要同時在客廳或房間放置空氣淨化機、暖風機、風扇並不容易，現時只需要一部多功能的Philips Air Performer 3合1風扇暖風空氣清新機，就能夠解決用家空間上的問題，提供舒適又安全的居住環境。 1. 潔淨暖風 藉強大的陶瓷技術，能極速在3秒之內發熱並開始吹送暖風，迅速讓身體暖和。機內提供10種熱力風速，並可設定目標溫度至37°C，自訂最適合自己的暖身方案！對於注重耗電量的用家，機內也設有自動模式，達至智能省電。

2. 雙向氣流 時刻輸出潔淨涼風 機身具有可調節多角度環迴送風（45/90/180/270/350度），能夠將涼風吹至房間中任何一個角落。氣流亦可以選擇從機身正面或背面輸出淨化循環對流，雙向氣流讓家居時刻保持舒適。 而無扇葉送風設計能持續穏定發送涼風，相對較安全，適合有小朋友及老人家的家庭。提供10種風速選擇，特強模式、睡眠模式或自動模式，可持續釋放高達每小時1,579立方米（每秒438升）的強大淨化涼風氣流，無論是想要透心涼的強風或徐徐微風，都能滿足用家需求。

3. 超強效能潔淨空氣率（ CADR ） + Nano Protect 納米級 HEPA 濾網 Philips Air Performer 3合1風扇暖風空氣清新機配備的NanoProtect納米級防護 HEPA濾網，透過靜電技術，能主動吸附並去除99.97%小至0.003微米的超微細粒子，包括氣溶膠、細菌等，令無論大小塵粒統統清除，全面保障和締造溫馨安逸之家。NanoProtect HEPA 技術不僅能阻隔污染物，其空氣潔淨效能相較傳統的HEPA H13過濾更高達兩倍，並帶來更高的能源效益。 Philips Air Performer 3合1風扇暖風空氣清新機能提供每小時270立方米潔淨空氣率（CADR），將強大的潔淨氣流分佈到家中每個角落，有效徹底淨化範圍高達34平方米的全屋空氣，從而保護全家人的健康。