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生活
2024-01-19 15:50:17

The Body Shop王牌Wellness系列新品 玩睡眠測驗換體驗套裝

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The Body Shop王牌Wellness系列新品 玩睡眠測驗換體驗套裝

The Body Shop王牌Wellness系列新品 玩睡眠測驗換體驗套裝

睡好得及睡得飽相信是不少忙碌香港人最想要的，The Body Shop王牌的Wellness酣睡Sleep、活力Boost及寧神Breathe系列，除了既有的身體產品外，最近還推出全新香氛蠟燭，提升睡眠質素及回復平靜，在忙碌日子都能達致身心靈平衡。其酣睡Sleep系列更新出「酣睡新煥意」睡眠人格測驗，讓大家了解自己的睡眠特色及相對應合適的產品，從而睡好、靜心、舒眠，讓身心靈得到真正放鬆和休息。

酣睡Sleep系列產品包括頭髮及身體沐浴露、潤膚乳、香枕噴霧及精油等。

酣睡Sleep系列產品包括頭髮及身體沐浴露、潤膚乳、香枕噴霧及精油等。

酣睡Sleep系列滋養疲倦心靈

The Body Shop酣睡Sleep系列含100%天然成分，採用法國普羅旺斯的薰衣草和馬達加斯加的香根草精油，幫助舒緩壓力，放鬆身心。於每個晚上的Me Time點燃新推出的香氛蠟燭，以香氣滋養疲倦心靈，同時做一些可以放鬆身心的事，如聽音樂、冥想等，調整情緒。系列產品更獲得歐洲睡眠中心的臨床實證，可快入睡並提高睡眠質素。產品包括Sleep酣睡頭髮及身體沐浴露、Sleep酣睡潤膚乳、Sleep酣睡香枕噴霧、Sleep酣睡精油，由沖涼到入睡，都能帶來無比放鬆，注滿力量 ，無懼新一年挑戰！

酣睡Sleep系列 酣睡薰衣草香根草香氛蠟燭

玩人格測驗換抗氧活肌及防曬體驗套裝

The Body Shop今年更新推出「酣睡新煥意」6種睡眠人格測驗，透過簡單的心理測驗問題，得出「睡眠人格」測驗結果，從中更了解自己的睡眠狀況和分析，例如懶睡起床氣型可以在睡前使用酣睡薰衣草香根草潤膚乳按摩，不但可以幫肌膚銷住水分，更於沉睡間讓薰衣草的幽香和令人放鬆的香根草香氣包圍自己，再配合眼罩一起使用，營造舒適的睡眠環境，讓自己睡好、睡飽！完成測驗後，更可免費換領抗氧活肌及防曬體驗套裝一份！數量有限，送完即止。

立即試玩「酣睡新煥意」睡眠人格測驗

The Body Shop今年新推出「酣睡新煥意」6種睡眠人格測驗

The Body Shop今年新推出「酣睡新煥意」6種睡眠人格測驗

活力Boost系列：採用意大利南部的佛手柑和意大利的柑橘精油製作而成，質感輕盈，滋潤但不黏膩，以充滿香甜的花香果味，時刻散發着活力氣息和朝氣。 寧神Breathe系列：採用來自中國雲南種植的尤加利葉和由西班牙種植的迷迭香，尤加利和迷迭香精油分別帶有淨化提神功效，大自然的草本氣息，減壓且回復平靜。
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