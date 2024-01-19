The Body Shop王牌Wellness系列新品 玩睡眠測驗換體驗套裝

睡好得及睡得飽相信是不少忙碌香港人最想要的，The Body Shop王牌的Wellness酣睡Sleep、活力Boost及寧神Breathe系列，除了既有的身體產品外，最近還推出全新香氛蠟燭，提升睡眠質素及回復平靜，在忙碌日子都能達致身心靈平衡。其酣睡Sleep系列更新出「酣睡新煥意」睡眠人格測驗，讓大家了解自己的睡眠特色及相對應合適的產品，從而睡好、靜心、舒眠，讓身心靈得到真正放鬆和休息。

酣睡 Sleep 系列滋養疲倦心靈 The Body Shop酣睡Sleep系列含100%天然成分，採用法國普羅旺斯的薰衣草和馬達加斯加的香根草精油，幫助舒緩壓力，放鬆身心。於每個晚上的Me Time點燃新推出的香氛蠟燭，以香氣滋養疲倦心靈，同時做一些可以放鬆身心的事，如聽音樂、冥想等，調整情緒。系列產品更獲得歐洲睡眠中心的臨床實證，可快入睡並提高睡眠質素。產品包括Sleep酣睡頭髮及身體沐浴露、Sleep酣睡潤膚乳、Sleep酣睡香枕噴霧、Sleep酣睡精油，由沖涼到入睡，都能帶來無比放鬆，注滿力量 ，無懼新一年挑戰！

玩人格測驗換抗氧活肌及防曬體驗套裝 The Body Shop今年更新推出「酣睡新煥意」6種睡眠人格測驗，透過簡單的心理測驗問題，得出「睡眠人格」測驗結果，從中更了解自己的睡眠狀況和分析，例如懶睡起床氣型可以在睡前使用酣睡薰衣草香根草潤膚乳按摩，不但可以幫肌膚銷住水分，更於沉睡間讓薰衣草的幽香和令人放鬆的香根草香氣包圍自己，再配合眼罩一起使用，營造舒適的睡眠環境，讓自己睡好、睡飽！完成測驗後，更可免費換領抗氧活肌及防曬體驗套裝一份！數量有限，送完即止。 立即試玩「酣睡新煥意」睡眠人格測驗