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2023-04-04 18:12:02

THE MATCHA TOKYO登陸太古城 新店限定Pizza Croffle 送WULT綠茶面膜及禮品包

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THE-MATCHA-TOKYO登陸太古城

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來自東京表參道的人氣日本品牌 THE MATCHA TOKYO，於鹿兒島及京都宇治設自家茶園，選用100%有機抹茶泡製各式咖啡及抹茶純飲而牽起熱潮！店方宣布即將於47日開設第7間分店，是次坐落太古城中心，除了一直大受歡迎的Matcha LatteMatcha Soft Serve Ice-cremMatcha Milk Jam Croffle，新店更首次推出Pizza CrofflePanini系列。為慶祝新店開業，THE MATCHA TOYKO更聯乘美妝護膚品牌Woke Up Like This (WULT) 送出綠茶面膜及禮品包！

THE MATCHA TOKYO登陸太古城│新店限定美食及茶飲

THE MATCHA TOKYO首次推出太古店限定的鹹點Pizza Croffle，每個都是即叫即製，餡料可選香草維也納腸、莎樂美腸茄醬、咖喱雞胸或咖喱燒牛肉；另有意式三文治Panini，同樣有4款選擇：煙三文魚、照燒雞扒、燒牛肉和莎樂美腸；另設有自選野菜沙律，供客人任選喜愛的健康配 料，包括日本豆乾絲、日本銀魚仔、酸青瓜、牛蒡絲、水瓜欖等。眼花繚亂時亦可選由廚師精心調配的4款沙律精選，包括士多啤梨沙律醬紅菜頭沙律及微山葵沙律醬雜菜西蘭花沙律等；另有士多啤梨抹茶啫喱芭菲，採用有機抹茶製作成抹茶啫喱，配合多款配料包括新鮮士多啤梨、士多啤梨忌 廉、燕麥、粟米片等，加上香滑可口的北海道牛乳雪糕，多種層次的滋味感動味蕾。

THE MATCHA TOKYO登陸太古城│送WULT禮品

為慶祝新店開業，於全線THE MATCHA TOKYO惠顧MATCHA ESSPRESSO LATTE PARFAITWULT BYOB Green Tea Detox Mask綠茶抗氧滋潤排毒面膜5ml1 片）及 WULT $100 現金優惠券；另於全線THE MATCHA TOKYO惠顧每滿指定金額（會員$80/非會員$100）送 WULT禮品包*換領卡1張，禮品包可到WULT門市換領。如會員消費滿$160/非會員消費滿$200可獲2張，如此類推

1&2）派發日期：

（太古城店）2023 4 7 日起優先派發

（全線分店）2023 4 9 日起派

 

太古城中心一3308號舖│2686 8980

營業時間│星期至日8am – 8pm

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