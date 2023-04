THE MATCHA TOKYO登陸太古城 新店限定Pizza Croffle 送WULT綠茶面膜及禮品包

來自東京表參道的人氣日本品牌 THE MATCHA TOKYO,於鹿兒島及京都宇治設自家茶園,選用100%有機抹茶泡製各式咖啡及抹茶純飲而牽起熱潮!店方宣布即將於4月7日開設第7間分店,是次坐落太古城中心,除了一直大受歡迎的Matcha Latte、Matcha Soft Serve Ice-crem、Matcha Milk Jam Croffle,新店更首次推出Pizza Croffle及Panini系列。為慶祝新店開業,THE MATCHA TOYKO更聯乘美妝護膚品牌Woke Up Like This (WULT) 送出綠茶面膜及禮品包!

THE MATCHA TOKYO 登陸太古城│新店限定美食及茶飲

THE MATCHA TOKYO首次推出太古店限定的鹹點Pizza Croffle,每個都是即叫即製,餡料可選香草維也納腸、莎樂美腸茄醬、咖喱雞胸或咖喱燒牛肉;另有意式三文治Panini,同樣有4款選擇:煙三文魚、照燒雞扒、燒牛肉和莎樂美腸;另設有自選野菜沙律,供客人任選喜愛的健康配 料,包括日本豆乾絲、日本銀魚仔、酸青瓜、牛蒡絲、水瓜欖等。眼花繚亂時亦可選由廚師精心調配的4款沙律精選,包括士多啤梨沙律醬紅菜頭沙律及微山葵沙律醬雜菜西蘭花沙律等;另有士多啤梨抹茶啫喱芭菲,採用有機抹茶製作成抹茶啫喱,配合多款配料包括新鮮士多啤梨、士多啤梨忌 廉、燕麥、粟米片等,加上香滑可口的北海道牛乳雪糕,多種層次的滋味感動味蕾。

THE MATCHA TOKYO 登陸太古城│送 WULT 禮品 包

為慶祝新店開業,於全線THE MATCHA TOKYO惠顧MATCHA ESSPRESSO LATTE PARFAIT送WULT BYOB Green Tea Detox Mask綠茶抗氧滋潤排毒面膜5ml(1 片)及 WULT $100 現金優惠券;另於全線THE MATCHA TOKYO惠顧每滿指定金額(會員$80/非會員$100)送 WULT禮品包*換領卡1張,禮品包可到WULT門市換領。如會員消費滿$160/非會員消費滿$200可獲2張,如此類推。

(1)&(2)派發日期:

(太古城店)2023 年 4 月 7 日起優先派發

(全線分店)2023 年 4 月 9 日起派發

太古城中心一期3樓308號舖│2686 8980

營業時間│星期㇐至日8am – 8pm