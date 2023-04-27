TO ZERO｜姜濤@MIRROR服裝品牌《TO ZERO》 10款服飾全公開/5月6日預訂詳情/義賣T恤

香港人氣男團MIRROR成員姜濤（Keung To）跨界到時裝，宣布成立自家服裝品牌《TO ZERO》，以時裝系列為載體，帶出「返璞歸零」的人生哲學。他今日更現身銅鑼灣時代廣場，出席《TO ZERO》的「一日限定」活動，親自分享品牌理念。
《TO ZERO》返璞歸零 故事由「#99」倒數開始
姜濤創立自家服裝品牌並取名《TO ZERO》，當中包含姜濤的名字「TO」，亦有著「返璞歸零」的簡單理念。每個服裝系列以編號命題，由「#99」倒數至「#00」，每個系列代表姜濤對於「人生99件必須成就的事」的看法，呈現出以「減法」看待人生的哲學，寓意用倒數歸零的心，去珍惜每分每秒，完成不讓自己後悔的事情。同時，《TO ZERO》每個系列編號亦會同步延伸出童裝單品，以回歸童真呼應「返璞歸零」的品牌理念，帶出「單純便快樂」的道理。
《TO ZERO》首個「#99」系列 5月6日起於官網限時預訂
《TO ZERO》首個系列編號「#99」——「TO BE KIND TO SOMEONE IN NEED」服飾系列，備有大人及小童款式，unisex剪裁讓不同年齡、性別都能詮釋「#99」題目。系列包括姜濤日常穿搭至愛的休閑西裝、T恤、恤衫、衛衣、針織衫、休閒褲、cap帽及漁夫帽等，每件單品均有「#99」系列限定鈕扣細節，及點題的「TO BE KIND TO SOMEONE IN NEED」及「TO DO OR NOT TO DO」的標語。首個系列編號「#99」將於5月 6日（下周六）於TO ZERO官方網站作限時預訂，產品售價由$499起，姜糖記得留意《TO ZERO》Facebook專頁及Instagram專頁預訂詳情。
#99系列慈善義賣 “TO BE KIND” T恤
此外，秉承首個系列的題目「TO BE KIND TO SOMEONE IN NEED」，TO ZERO每次系列均會推出一件特別設計的單品作慈善義賣，該單品於扣除成本後，所有收益將全數捐予不同的慈善機構，以支援需要幫助的各界人士。首件義賣單品 —「TO BE KIND」T恤將於姜濤生日4月30日（周日）下午3時於TO ZERO官網以限量形式開賣，售完即止。是次義賣的受惠機構為「香港麥當勞叔叔之家慈善基金」和「兒童癌病基金」，幫助有需要的兒童及其家庭。
由即日（4月27日）起於品牌網址（https://tozero.world/）預先登記成為會員，便可於4月30日（星期日）下午3時準時購買限量慈善義賣單品「TO BE KIND」T恤，數量有限，售完即止。
姜濤《TO ZERO》｜“NINETY NINE THINGS TO DO IN LIFE” 刺繡西裝外套
- 毛呢混紡，備有黑色及啡色
- 領上有 “TO DO OR NOT TO DO” 金屬裝飾，背面有刺繡圖案
- 尖領設計鈕扣前襟，胸前有口袋
- 後下擺雙開衩
- 印花全裡
- no.99系列限定鈕扣細節
尺碼: S/ M/ L
姜濤《TO ZERO》｜“TO BE KIND”刺繡衛衣
- 備有桃色
- 棉質，羅紋針織下擺和袖口
- 正面印花，背面有刺繡貼飾，袖上有刺繡圖案
- 袋鼠式口袋及抽繩兜帽
- no.99系列限定鈕扣細節
尺碼: S/ M/ L
姜濤《TO ZERO》｜“TO BE KIND” 刺繡恤衫
- 備有白色及黑色
- 隱藏式鈕扣前襟
- 正面刺繡圖案
- no.99系列限定鈕扣細節
尺碼: S/ M/ L
姜濤《TO ZERO》｜“TO ZERO 99/00”針織上衣
- 備有成人及童裝尺碼，奶白色
- 棉質混紡
- 牛角袖，羅紋針織圓領、袖口和下擺
- 正面有嵌花編織圖案及皮革貼飾
- no.99系列限定鈕扣細節
尺碼: 成人S/ M/ L；童裝S/M/L
姜濤《TO ZERO》｜“no. Ninety Nine”印花T恤
- 備有成人及童裝尺碼，白色
- 常規版型
- 羅紋圓領
- 正面印花圖案
- no.99系列限定鈕扣細節
尺碼: 成人S/ M/ L；童裝S/M/L
姜濤《TO ZERO》｜“TO ZERO” logo印花T恤
- 備有灰色
- 常規版型，羅紋圓領
- 正面印花圖案，背面有logo圖案印花
- no.99系列限定鈕扣細節
尺碼: S/ M/ L
姜濤《TO ZERO》｜“TO ZERO”皮革貼飾褶襉褲
- 備有啡色
- 半彈性腰頭，腰頭附有抽繩和腰帶環
- 拉鍊門襟
- 正面褶襉設計，背面有皮革貼飾
- no.99系列限定鈕扣細節
尺碼: S/ M/ L/XL
姜濤《TO ZERO》｜“TO BE KIND” 刺繡休閒長褲
- 備有黑色
- 抽繩鬆緊腰頭
- 正面有刺繡貼飾，兩側有刺繡文字圖案
- no.99系列限定鈕扣細節
尺碼: S/ M/ L
姜濤《TO ZERO》｜“TO ZERO”皮革貼飾漁夫帽
- 備有米杏色
- 帽面有皮革徽標貼飾
- 底檐繡花
- 全印花內裡
- no.99系列限定鈕扣細節
尺碼: 56/58
姜濤《TO ZERO》｜“TO BE KIND” <> “TO ZERO”棒球帽
- 備有黑色
- 帽面繡有魔術貼貼飾
- 可換式貼飾綴有兩種圖案可隨意轉換
- 帽後有可調節扣環帶
- no.99系列限定鈕扣細節
尺碼: 均碼
姜濤《TO ZERO》｜“TO BE KIND”印花棒球T恤（童裝）
- 備有深藍色及白色
- 棉質
- V 領，鈕扣前襟
- 正面印花
- no.99系列限定鈕扣細節
尺碼: 童裝S/M/L
姜濤《TO ZERO》｜“TO BE KIND”印花T恤（童裝）
- 備有黑色
- 圓領
- 正面印花圖案
- no.99系列限定鈕扣細節
尺碼: 童裝S/M/L
姜濤主理《TO ZERO》編號「#99」-「TO BE KIND TO SOMEONE IN NEED」系列預計詳情：
預訂日期：5月 6日（下星期六）起
品牌/預訂網址：https://tozero.world/
Facebook專頁：https://www.facebook.com/tozero.official
Instagram專頁：https://www.instagram.com/to_zero_official/
姜濤自家品牌《TO ZERO》何時開賣？
《TO ZERO》首個系列編號「#99」，將於5月 6日（周六）於TO ZERO官方網站作限時預訂，姜糖可留意《TO ZERO》Facebook專頁及Instagram專頁公布。
姜濤自家品牌《TO ZERO》服飾的售價多少？
系列產品由$499起，但目前官方仍未公布每件單品售價。
姜濤自家品牌《TO ZERO》服飾有甚麼款式？
系列包括姜濤日常穿搭至愛的休閑西裝、T恤、恤衫、衛衣、針織衫、休閒褲、cap帽及漁夫帽等。