TO ZERO｜姜濤@MIRROR服裝品牌《TO ZERO》 10款服飾全公開/5月6日預訂詳情/義賣T恤

《 TO ZERO 》首個「 #99 」系列 5 月 6 日起於官網限時預訂

《TO ZERO》首個系列編號「#99」——「TO BE KIND TO SOMEONE IN NEED」服飾系列,備有大人及小童款式,unisex剪裁讓不同年齡、性別都能詮釋「#99」題目。系列包括姜濤日常穿搭至愛的休閑西裝、T恤、恤衫、衛衣、針織衫、休閒褲、cap帽及漁夫帽等,每件單品均有「#99」系列限定鈕扣細節,及點題的「TO BE KIND TO SOMEONE IN NEED」及「TO DO OR NOT TO DO」的標語。首個系列編號「#99」將於5月 6日(下周六)於TO ZERO官方網站作限時預訂,產品售價由$499起,姜糖記得留意《TO ZERO》Facebook專頁及Instagram專頁預訂詳情。