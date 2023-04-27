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2023-04-27 18:51:03

TO ZERO｜姜濤@MIRROR服裝品牌《TO ZERO》 10款服飾全公開/5月6日預訂詳情/義賣T恤

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TO ZERO｜姜濤@MIRROR服裝品牌《TO ZERO》 10款服飾全公開/5月6日預訂詳情/義賣T恤

TO ZERO｜姜濤@MIRROR服裝品牌《TO ZERO》 10款服飾全公開/5月6日預訂詳情/義賣T恤

香港人氣男團MIRROR成員姜濤（Keung To）跨界到時裝，宣布成立自家服裝品牌《TO ZERO》，以時裝系列為載體，帶出「返璞歸零」的人生哲學。他今日更現身銅鑼灣時代廣場，出席《TO ZERO》的「一日限定」活動，親自分享品牌理念。

姜濤親身到銅鑼灣時代廣場出席《TO ZERO》「一日限定」活動。 姜濤親身到銅鑼灣時代廣場出席《TO ZERO》「一日限定」活動。 姜濤親身到銅鑼灣時代廣場出席《TO ZERO》「一日限定」活動。 姜濤親身到銅鑼灣時代廣場出席《TO ZERO》「一日限定」活動。

TO ZERO》返璞歸零  故事由「#99」倒數開始 

姜濤創立自家服裝品牌並取名《TO ZERO》，當中包含姜濤的名字「TO」，亦有著「返璞歸零」的簡單理念。每個服裝系列以編號命題，由「#99」倒數至「#00」，每個系列代表姜濤對於「人生99件必須成就的事」的看法，呈現出以「減法」看待人生的哲學，寓意用倒數歸零的心，去珍惜每分每秒，完成不讓自己後悔的事情。同時，《TO ZERO》每個系列編號亦會同步延伸出童裝單品，以回歸童真呼應「返璞歸零」的品牌理念，帶出「單純便快樂」的道理。

姜濤創立自家服裝品牌並取名《TO ZERO》 姜濤創立自家服裝品牌並取名《TO ZERO》 姜濤創立自家服裝品牌並取名《TO ZERO》 姜濤創立自家服裝品牌並取名《TO ZERO》 姜濤創立自家服裝品牌並取名《TO ZERO》 姜濤創立自家服裝品牌並取名《TO ZERO》 姜濤創立自家服裝品牌並取名《TO ZERO》 姜濤創立自家服裝品牌並取名《TO ZERO》 姜濤創立自家服裝品牌並取名《TO ZERO》 姜濤創立自家服裝品牌並取名《TO ZERO》

TO ZERO》首個「#99」系列 56日起於官網限時預訂

TO ZERO》首個系列編號「#99」——「TO BE KIND TO SOMEONE IN NEED」服飾系列，備有大人及小童款式，unisex剪裁讓不同年齡、性別都能詮釋「#99」題目。系列包括姜濤日常穿搭至愛的休閑西裝、T恤、恤衫、衛衣、針織衫、休閒褲、cap帽及漁夫帽等，每件單品均有「#99」系列限定鈕扣細節，及點題的「TO BE KIND TO SOMEONE IN NEED」及「TO DO OR NOT TO DO」的標語。首個系列編號「#99」將於5 6日（下周六）於TO ZERO官方網站作限時預訂，產品售價由$499起，姜糖記得留意《TO ZEROFacebook專頁及Instagram專頁預訂詳情。

《TO ZERO》首個系列編號「#99」 《TO ZERO》首個系列編號「#99」 《TO ZERO》首個系列編號「#99」 《TO ZERO》首個系列編號「#99」 《TO ZERO》首個系列編號「#99」 《TO ZERO》首個系列編號「#99」 《TO ZERO》首個系列編號「#99」

#99系列慈善義賣 TO BE KIND T

此外，秉承首個系列的題目「TO BE KIND TO SOMEONE IN NEED」，TO ZERO每次系列均會推出一件特別設計的單品作慈善義賣，該單品於扣除成本後，所有收益將全數捐予不同的慈善機構，以支援需要幫助的各界人士。首件義賣單品 —「TO BE KINDT恤將於姜濤生日430日（周日）下午3時於TO ZERO官網以限量形式開賣，售完即止。是次義賣的受惠機構為「香港麥當勞叔叔之家慈善基金」和「兒童癌病基金」，幫助有需要的兒童及其家庭。

由即日（427日）起於品牌網址（https://tozero.world/）預先登記成為會員，便可於430日（星期日）下午3時準時購買限量慈善義賣單品「TO BE KINDT恤，數量有限，售完即止。

#99系列慈善義賣 “TO BE KIND” T恤 #99系列慈善義賣 “TO BE KIND” T恤 #99系列慈善義賣 “TO BE KIND” T恤

姜濤《TO ZERO》｜“NINETY NINE THINGS TO DO IN LIFE 刺繡西裝外套

-       毛呢混紡，備有黑色及啡色

-       領上有 TO DO OR NOT TO DO 金屬裝飾，背面有刺繡圖案

-       尖領設計鈕扣前襟，胸前有口袋

-       後下擺雙開衩

-       印花全裡

-       no.99系列限定鈕扣細節

尺碼: S/ M/ L

姜濤《TO ZERO》｜“NINETY NINE THINGS TO DO IN LIFE” 刺繡西裝外套 姜濤《TO ZERO》｜“NINETY NINE THINGS TO DO IN LIFE” 刺繡西裝外套 姜濤《TO ZERO》｜“NINETY NINE THINGS TO DO IN LIFE” 刺繡西裝外套

姜濤《TO ZERO》｜“TO BE KIND”刺繡衛衣

-       備有桃色

-       棉質，羅紋針織下擺和袖口

-       正面印花，背面有刺繡貼飾，袖上有刺繡圖案

-       袋鼠式口袋及抽繩兜帽

-       no.99系列限定鈕扣細節

尺碼: S/ M/ L

姜濤《TO ZERO》｜“TO BE KIND”刺繡衛衣

姜濤《TO ZERO》｜“TO BE KIND”刺繡衛衣

姜濤《TO ZERO》｜“TO BE KIND 刺繡恤衫

-       備有白色及黑色

-       隱藏式鈕扣前襟

-       正面刺繡圖案

-       no.99系列限定鈕扣細節

尺碼: S/ M/ L

姜濤《TO ZERO》｜“TO BE KIND” 刺繡恤衫 姜濤《TO ZERO》｜“TO BE KIND” 刺繡恤衫

姜濤《TO ZERO》｜“TO ZERO 99/00”針織上衣

-       備有成人及童裝尺碼，奶白色

-       棉質混紡

-       牛角袖，羅紋針織圓領、袖口和下擺

-       正面有嵌花編織圖案及皮革貼飾

-       no.99系列限定鈕扣細節

尺碼: 成人S/ M/ L；童裝S/M/L

姜濤《TO ZERO》｜“TO ZERO 99/00”針織上衣

姜濤《TO ZERO》｜“TO ZERO 99/00”針織上衣

姜濤《TO ZERO》｜“no. Ninety Nine”印花T

-       備有成人及童裝尺碼，白色

-       常規版型

-       羅紋圓領

-       正面印花圖案

-       no.99系列限定鈕扣細節

尺碼: 成人S/ M/ L；童裝S/M/L

姜濤《TO ZERO》｜“no. Ninety Nine”印花T恤

姜濤《TO ZERO》｜“no. Ninety Nine”印花T恤

姜濤《TO ZERO》｜“TO ZERO logo印花T

-       備有灰色

-       常規版型，羅紋圓領

-       正面印花圖案，背面有logo圖案印花

-       no.99系列限定鈕扣細節

尺碼: S/ M/ L

姜濤《TO ZERO》｜“TO ZERO” logo印花T恤 姜濤《TO ZERO》｜“TO ZERO” logo印花T恤

姜濤《TO ZERO》｜“TO ZERO”皮革貼飾褶襉褲

-       備有啡色

-       半彈性腰頭，腰頭附有抽繩和腰帶環

-       拉鍊門襟

-       正面褶襉設計，背面有皮革貼飾

-       no.99系列限定鈕扣細節

尺碼: S/ M/ L/XL

姜濤《TO ZERO》｜“TO ZERO”皮革貼飾褶襉褲

姜濤《TO ZERO》｜“TO ZERO”皮革貼飾褶襉褲

姜濤《TO ZERO》｜“TO BE KIND 刺繡休閒長褲

-       備有黑色

-       抽繩鬆緊腰頭

-       正面有刺繡貼飾，兩側有刺繡文字圖案

-       no.99系列限定鈕扣細節

尺碼: S/ M/ L

姜濤《TO ZERO》｜“TO BE KIND” 刺繡休閒長褲

姜濤《TO ZERO》｜“TO BE KIND” 刺繡休閒長褲

姜濤《TO ZERO》｜“TO ZERO”皮革貼飾漁夫帽

-       備有米杏色

-       帽面有皮革徽標貼飾

-       底檐繡花

-       全印花內裡

-       no.99系列限定鈕扣細節

尺碼: 56/58

姜濤《TO ZERO》｜“TO ZERO”皮革貼飾漁夫帽 姜濤《TO ZERO》｜“TO ZERO”皮革貼飾漁夫帽

姜濤《TO ZERO》｜“TO BE KIND <> TO ZERO”棒球帽

-       備有黑色

-       帽面繡有魔術貼貼飾

-       可換式貼飾綴有兩種圖案可隨意轉換

-       帽後有可調節扣環帶

-       no.99系列限定鈕扣細節

尺碼: 均碼

姜濤《TO ZERO》｜“TO BE KIND” <> “TO ZERO”棒球帽

姜濤《TO ZERO》｜“TO BE KIND” <> “TO ZERO”棒球帽

姜濤《TO ZERO》｜“TO BE KIND”印花棒球T恤（童裝）

-       備有深藍色及白色

-       棉質

-       V 領，鈕扣前襟

-       正面印花

-       no.99系列限定鈕扣細節

尺碼: 童裝S/M/L

姜濤《TO ZERO》｜“TO BE KIND”印花棒球T恤（童裝） 姜濤《TO ZERO》｜“TO BE KIND”印花棒球T恤（童裝）

姜濤《TO ZERO》｜“TO BE KIND”印花T恤（童裝）

-       備有黑色

-       圓領

-       正面印花圖案

-       no.99系列限定鈕扣細節

尺碼: 童裝S/M/L

姜濤《TO ZERO》｜“TO BE KIND”印花T恤（童裝）

姜濤《TO ZERO》｜“TO BE KIND”印花T恤（童裝）

姜濤主理《TO ZERO》編號「#99-TO BE KIND TO SOMEONE IN NEED」系列預計詳情：

預訂日期：5 6日（下星期六）起

品牌/預訂網址：https://tozero.world/

Facebook專頁：https://www.facebook.com/tozero.official

Instagram專頁：https://www.instagram.com/to_zero_official/

姜濤自家品牌《TO ZERO》何時開賣？

TO ZERO》首個系列編號「#99」，將於5 6日（周六）於TO ZERO官方網站作限時預訂，姜糖可留意《TO ZEROFacebook專頁及Instagram專頁公布。

姜濤自家品牌《TO ZERO》服飾的售價多少？

系列產品由$499起，但目前官方仍未公布每件單品售價。

姜濤自家品牌《TO ZERO》服飾有甚麼款式？

系列包括姜濤日常穿搭至愛的休閑西裝、T恤、恤衫、衛衣、針織衫、休閒褲、cap帽及漁夫帽等。

 

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