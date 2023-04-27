TO ZERO｜姜濤@MIRROR服裝品牌《TO ZERO》 10款服飾全公開/5月6日預訂詳情/義賣T恤

香港人氣男團MIRROR成員姜濤（Keung To）跨界到時裝，宣布成立自家服裝品牌《TO ZERO》，以時裝系列為載體，帶出「返璞歸零」的人生哲學。他今日更現身銅鑼灣時代廣場，出席《TO ZERO》的「一日限定」活動，親自分享品牌理念。

《 TO ZERO 》返璞歸零 故事由「 #99 」倒數開始 姜濤創立自家服裝品牌並取名《TO ZERO》，當中包含姜濤的名字「TO」，亦有著「返璞歸零」的簡單理念。每個服裝系列以編號命題，由「#99」倒數至「#00」，每個系列代表姜濤對於「人生99件必須成就的事」的看法，呈現出以「減法」看待人生的哲學，寓意用倒數歸零的心，去珍惜每分每秒，完成不讓自己後悔的事情。同時，《TO ZERO》每個系列編號亦會同步延伸出童裝單品，以回歸童真呼應「返璞歸零」的品牌理念，帶出「單純便快樂」的道理。

《 TO ZERO 》首個「 #99 」系列 5 月 6 日起於官網限時預訂 《TO ZERO》首個系列編號「#99」——「TO BE KIND TO SOMEONE IN NEED」服飾系列，備有大人及小童款式，unisex剪裁讓不同年齡、性別都能詮釋「#99」題目。系列包括姜濤日常穿搭至愛的休閑西裝、T恤、恤衫、衛衣、針織衫、休閒褲、cap帽及漁夫帽等，每件單品均有「#99」系列限定鈕扣細節，及點題的「TO BE KIND TO SOMEONE IN NEED」及「TO DO OR NOT TO DO」的標語。首個系列編號「#99」將於5月 6日（下周六）於TO ZERO官方網站作限時預訂，產品售價由$499起，姜糖記得留意《TO ZERO》Facebook專頁及Instagram專頁預訂詳情。

#99 系列慈善義賣 “ TO BE KIND ” T 恤 此外，秉承首個系列的題目「TO BE KIND TO SOMEONE IN NEED」，TO ZERO每次系列均會推出一件特別設計的單品作慈善義賣，該單品於扣除成本後，所有收益將全數捐予不同的慈善機構，以支援需要幫助的各界人士。首件義賣單品 —「TO BE KIND」T恤將於姜濤生日4月30日（周日）下午3時於TO ZERO官網以限量形式開賣，售完即止。是次義賣的受惠機構為「香港麥當勞叔叔之家慈善基金」和「兒童癌病基金」，幫助有需要的兒童及其家庭。 由即日（4月27日）起於品牌網址（https://tozero.world/）預先登記成為會員，便可於4月30日（星期日）下午3時準時購買限量慈善義賣單品「TO BE KIND」T恤，數量有限，售完即止。

姜濤《 TO ZERO 》｜“ NINETY NINE THINGS TO DO IN LIFE ” 刺繡西裝外套 - 毛呢混紡，備有黑色及啡色 - 領上有 “TO DO OR NOT TO DO” 金屬裝飾，背面有刺繡圖案 - 尖領設計鈕扣前襟，胸前有口袋 - 後下擺雙開衩 - 印花全裡 - no.99系列限定鈕扣細節 尺碼: S/ M/ L

姜濤《 TO ZERO 》｜“ TO BE KIND ”刺繡衛衣 - 備有桃色 - 棉質，羅紋針織下擺和袖口 - 正面印花，背面有刺繡貼飾，袖上有刺繡圖案 - 袋鼠式口袋及抽繩兜帽 - no.99系列限定鈕扣細節 尺碼: S/ M/ L

姜濤《TO ZERO》｜“TO BE KIND”刺繡衛衣

姜濤《 TO ZERO 》｜“ TO BE KIND ” 刺繡恤衫 - 備有白色及黑色 - 隱藏式鈕扣前襟 - 正面刺繡圖案 - no.99系列限定鈕扣細節 尺碼: S/ M/ L

姜濤《 TO ZERO 》｜“ TO ZERO 99/00 ”針織上衣 - 備有成人及童裝尺碼，奶白色 - 棉質混紡 - 牛角袖，羅紋針織圓領、袖口和下擺 - 正面有嵌花編織圖案及皮革貼飾 - no.99系列限定鈕扣細節 尺碼: 成人S/ M/ L；童裝S/M/L

姜濤《TO ZERO》｜“TO ZERO 99/00”針織上衣

姜濤《 TO ZERO 》｜“ no. Ninety Nine ”印花 T 恤 - 備有成人及童裝尺碼，白色 - 常規版型 - 羅紋圓領 - 正面印花圖案 - no.99系列限定鈕扣細節 尺碼: 成人S/ M/ L；童裝S/M/L

姜濤《TO ZERO》｜“no. Ninety Nine”印花T恤

姜濤《 TO ZERO 》｜“ TO ZERO ” logo 印花 T 恤 - 備有灰色 - 常規版型，羅紋圓領 - 正面印花圖案，背面有logo圖案印花 - no.99系列限定鈕扣細節 尺碼: S/ M/ L

姜濤《 TO ZERO 》｜“ TO ZERO ”皮革貼飾褶襉褲 - 備有啡色 - 半彈性腰頭，腰頭附有抽繩和腰帶環 - 拉鍊門襟 - 正面褶襉設計，背面有皮革貼飾 - no.99系列限定鈕扣細節 尺碼: S/ M/ L/XL

姜濤《 TO ZERO 》｜“ TO BE KIND ” 刺繡休閒長褲 - 備有黑色 - 抽繩鬆緊腰頭 - 正面有刺繡貼飾，兩側有刺繡文字圖案 - no.99系列限定鈕扣細節 尺碼: S/ M/ L

姜濤《TO ZERO》｜“TO BE KIND” 刺繡休閒長褲

姜濤《 TO ZERO 》｜“ TO ZERO ”皮革貼飾漁夫帽 - 備有米杏色 - 帽面有皮革徽標貼飾 - 底檐繡花 - 全印花內裡 - no.99系列限定鈕扣細節 尺碼: 56/58

姜濤《 TO ZERO 》｜“ TO BE KIND ” <> “ TO ZERO ”棒球帽 - 備有黑色 - 帽面繡有魔術貼貼飾 - 可換式貼飾綴有兩種圖案可隨意轉換 - 帽後有可調節扣環帶 - no.99系列限定鈕扣細節 尺碼: 均碼

姜濤《TO ZERO》｜“TO BE KIND” <> “TO ZERO”棒球帽

姜濤《 TO ZERO 》｜“ TO BE KIND ”印花棒球 T 恤（童裝） - 備有深藍色及白色 - 棉質 - V 領，鈕扣前襟 - 正面印花 - no.99系列限定鈕扣細節 尺碼: 童裝S/M/L

姜濤《 TO ZERO 》｜“ TO BE KIND ”印花 T 恤（童裝） - 備有黑色 - 圓領 - 正面印花圖案 - no.99系列限定鈕扣細節 尺碼: 童裝S/M/L

姜濤《TO ZERO》｜“TO BE KIND”印花T恤（童裝）

姜濤主理《 TO ZERO 》編號「 #99 」 - 「 TO BE KIND TO SOMEONE IN NEED 」系列預計詳情： 預訂日期：5月 6日（下星期六）起 品牌/預訂網址：https://tozero.world/ Facebook專頁：https://www.facebook.com/tozero.official Instagram專頁：https://www.instagram.com/to_zero_official/