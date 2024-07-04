冷氣機選購｜2024最新推介及環保貼士

全球暖化已成為大勢，2024 年 6 月已經被夏天支配，變得非常炎熱。而世界氣象組織提到 2023 年是有紀錄以來全球天氣最熱的一年；天文台也測量過 6 月至 8 月期間，香港的平均溫度足有 29.7℃。 面對這樣的天氣我們都會開啟冷氣享受清涼的生活，然而卻在無意中促成全球暖化的惡性循環。遺憾的是我們不可能從此不再開啟冷氣機，但為了環境著想，這次我們將介紹一些耗電量較少、對環境造成的污染也較少的冷氣機。同時更會分享選擇冷氣機時三大節能、環保選擇要點，以及使用冷氣機的環保貼士。

三大節能環保選擇要點

1 級能源標籤 選擇冷氣機時，最清晰可見的絶對是能源效益標籤，它分為 1 至 5 級，其中 1 級最好。它的評級標準由「製冷季節性表現系數」CSPF 決定，這數值是估算冷氣機全年由室內排走的總熱量，以及這期間總耗電量的比率，用愈少的電獲得愈多的製冷量，其 CSPF 數值便會愈高。而獨立式及分體式冷氣機從 2021 年開始，CSPF 需達至 4.5 或以上才能獲得 1 級能源標籤。

變頻式冷氣機 冷氣機的壓縮機有分定頻和變頻兩種，其中的運作方式和耗電量也有明顯分別。 定頻式壓縮機只能以固定的輸出功率運作，直至指定溫度後就會停止運作，待室內溫度高於指定溫度時才會重新開啟，重新製冷。但因為每次重啟都會用到大量電力，所以耗電量會非常之高；另外，因為壓縮機要等到室溫有明顯變化時才會再次啟動，所以我們會感受到溫度的落差，而且全功率運作下亦會造成很大的噪音。 而變頻式壓縮機則會在全功率運作至室溫達指定溫度後，切換至低轉速狀態保持環境溫度。這種運作模式的耗電量，會比不斷重啟且全功率運作的定頻式低上許多，全年可以節省 40% 用電量以及 90% 電費；另外，因為保持低轉速運作令室溫維持在指定溫度，所以我們難以感受到室溫的變化，而其噪音也相對較少。 雖然在售價上定頻式會因為技術簡單而更為便宜，但近年較為便宜的窗口式冷氣機亦開始出現變頻式型號，且長遠來說變頻式的電費支出亦會少許多，在為環境著想下，變頻式冷氣機是更好的選擇。

R32 雪種

R32 雪種 現時冷氣機會採用 R410A 或 R32 雪種，它們不會破壞臭氧層，而兩者的全球變暖潛能值分別是 2088 及 675，分數愈低對全球暖化造成的負面影響愈小，所以潛能值少 3 倍的 R32 雪種對環境自然更好，且其能源效率、製冷能力亦更好。所以選擇冷氣機時，最好找用 R32 雪種的那些款式，不過它有輕度易燃性，所以安裝、檢查時應找專業技術幫忙處理。 所以在 2024 年找最為環保、省電的冷氣機，最好符合以下 3 點：1 級能源標籤、變頻式冷氣機，以及 R32 雪種。

匹數 除了以上的三個要點，冷氣機匹數也要考慮。匹數可與千瓦(kW)或每小時英國熱量單位(BTU/h)掛鈎，而數值愈大製冷量愈高，冷氣覆蓋面積也會更大，然而耗電量會增加，令電費變貴。所以冷氣機匹數需根據安裝冷氣機的那個空間，其室內面積所改動，以 110 吋客廳為例，一部 1.5 匹的冷氣機便最為合適。 而空間太大、匹數太少，冷氣機為了令室溫達至指定溫度，將會無休止地處於全功率狀態，耗電量因而變大；不過匹數大於空間要求一點，於變頻式而言問題反而較少，因為這樣可令室溫更快下降至指定溫度，然後便會切換至低轉速運作，這樣耗電量方面未有太大分別，更可令我們快點享受到涼爽的環境。 最後要留意，匹數相同之下，製冷量仍可能有分別，這點仍要各位去作出選擇。

冷氣機功能

每部冷氣機都有各種功能，常見的有多重過濾網、睡眠模式、預設時間、散熱器保護塗層、抽濕，以及搖擺送風的功能，當中部分冷氣機會再有額外功能，各位應留意哪部冷氣機的功能最符合自身家庭的需求。 窗口式冷氣機 首先是常見的窗口式冷氣機，它的體積較小，多數公屋都會包含擺放這類冷氣機的窗台，這使其安裝過程較為方便，價錢上也會平一點。其中消委會在今年 5 月測試了這種款式的冷氣機，當中有許多符合節能、環保要求的冷氣機。 2024 年窗口式冷氣機推薦： TOSOT 大松 1匹R32變頻窗口式冷氣機 W09V5A 消委會 5 月測試中，1 級能源機型內最便宜的一部，金翅膀塗層散熱器。性價比極高。

General 珍寶 1匹 R32 雪種變頻淨冷窗口式冷氣機 (無線遙控) AKWB9NIC 消委會 5 月測試中，獨立插濕能力獲最高分 5 分，隔塵網清潔提示燈，測試內 CSPF 獲 4.755，高於 1 級能源標籤要求 5.6 %。

Panasonic 樂聲 1匹 Inverter PRO R32 Wi-Fi 變頻式冷暖窗口機 CW-HZ90AA 包含供暖功能，nanoe-X 空氣淨化系統，Panasonic Comfort Cloud 手機 App Wi-Fi 遙控，CSPF 達 5，高於 1 級能源標籤要求 10% 不過要留意，窗口式冷氣機雖然效果、價錢良好，但因為其壓縮機與送風口直連，運作時噪音會比較明顯，如果想減少噪音對自己的影響，可以考慮使用分體式冷氣機。

分體式冷氣機

分體式冷氣機 分體式冷氣機的噪音較少，原因在於它由室外機及室內機兩部分組成：壓縮機及散熱冷凝器這些運作時會發出大量噪音的部件，會安裝在室外機內；而室外機只負責吸入室內空氣和吹出冷風，所以嘈音會較窗口式冷氣機少，同時因為室外機的設計普遍較寬，送風角度也會更廣一些。 2024 年分體式冷氣機推薦： Samsung 三星 1匹 WindFree Premium Plus 「無風」 掛牆式冷氣機 AR09TXEAAWKNSH 無風制冷，自動清潔功能，AI 人工智能技術，SmartThings App 手機 Wi-Fi 遙控，冷暖功能。 Daikin 大金 1匹 FTXJ R32 變頻冷暖掛牆分體式冷氣機 (risora XJ系列) FTXJ25MV1HW/B 冷暖功能，2 種機身顏色，10 種面板款式，Hybrid Cooling 溫濕雙控，DryShock 除菌清潔技術，冷暖功能。 Gree 格力 1匹變頻冷暖掛牆分體式冷氣機 GSY09BXAE iSee 智能眼感應系統，分區獨立送風系統，Wi-Fi 連接，自動清潔功能，冷暖功能。 不過分體式的室外機較窗口式冷氣機大，安裝時若沒有窗台或窗台不足以放下它的情況下，就需要搭棚，安裝過程會更麻煩，開支也會更大。

窗口分體式冷氣機 整體功能上和分體式冷氣機一樣，但其室外機體積會更小，近似放窗口式冷氣機的程度，所以能安裝在窗台上，避免搭掤的問題，減少開支。 2024 年窗口分體式冷氣機推薦： Panasonic 樂聲 1匹 R32環保雪種 窗口分體式變頻空調機 CS-U9YWA nanoe-X、nanoe-G 空氣淨化系統，AEROWINGS 送風設計。 Carrier 開利 1匹 R32 變頻窗口式分體冷氣機 (冷暖遙控型) 42QWS09VS 防霉功能，冷暖功能，製冷 / 暖量較高。

使用貼士 除了冷氣機自身的性能可以節省更多電力，減少對環境的污染，我們自身使用它時，亦有許多方法能夠再進一步減少耗電量，以保護環境。 1. 冷氣機安裝位置 冷氣機應避免安裝在陽光能直射的地方，進氣及出風位亦不應被遮擋，否則將影響冷氣機的散熱效能，令耗電量提升。 2. 洗澡及喝水降溫 我們可以透過洗澡及喝水的方式讓身體降溫，如此便不用把冷氣機調低，也能盡快感到清涼。 3. 同時開啟風扇 在開啟冷氣機時，可同時使用風扇，它能把冷氣機吹出的冷風吹至室內包括天花板在內的每個地方，加速空氣對流，室溫將快速下降，且空氣對流更能帶走熱量，體感溫度也會再涼快一些。而風扇的耗電量較冷氣機小，讓冷氣機調高溫度再配搭風扇，整體上會更省電。 4. 拉上窗簏 & 關好門窗 拉上窗簏及關好門窗可以有效阻擋陽光及暖氣進入室內，令室溫變暖的速度變慢，如此可減少冷氣機不斷高功率運作以製冷的情況。 5. 善用預設關機功能 預設關機功能可以避免我們忘記關冷氣機，導致浪費電力的問題。同時關掉冷氣機後應等待 3 分鐘後再重新開啟，以免造成過量電流，縮短冷氣機壽命的問題。 6. 保養貼士：定期清洗 在冷氣機經常使用的日子裏，應每兩個星期清洗一次隔塵網、進出風口，防止氣流受阻影響效能及損壞。各位也可選擇有自動清潔功能的冷氣機，減少親自清洗的問題，不過最好一段時間過後認真清洗一次，確保整潔。 7. 保養貼士：每年深度清潔及檢查 冷氣機每年應進行一次深度清潔及檢查，以保障其安全性及性能水平，但因為涉及更精細的零件，最好找專業技師幫忙；尤其使用 R32 易燃雪種的機型，或是冷氣機有嘈音、異味等異常問題，就一定要找專業技師處理。 8. 保養貼士：留意保養年期 冷氣機的保養年期一般較長，在保養期內可找相應公司檢查維修，這會更安全且節省開支。

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