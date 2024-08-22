小米4款新品推介　首次推出即熱式飲水機、升級掃拖機器人吸塵機

小米香港今日宣布4款全新生態鏈產品即將上線，當中包括Xiaomi掃拖機器人S20+、Xiaomi無線吸塵器G20 Max、Xiaomi即熱式RO純淨飲水機Pro及Xiaomi多功能養生壺N1，生活家居更加方便，在全線小米之家、小米之家專賣店、小米官網、豐澤門市及網站、各大零售商門市及網站有售。
升級掃拖機器人
全新Xiaomi掃地機器人S20+外型小巧，功能進一步提升。擁有6000Pa的強大吸力，內置5200mAh電池， 可持續清潔長達170分鐘；配備LDS雷射導航系統，能快速辨識房間佈局，擬定邊緣吸塵和拖地路線，有效避障，同時備有智慧地毯偵測與自動拖把墊升起功能。
採用雙墊拖地，用戶可以透過手機應用程式控制，並支援Google和Alexa。提供黑、白兩種顏色選擇，即日起發售，建議零售價$1699。
強力無線吸塵器
全新一代的Xiaomi無線吸塵器G20 Max，擁有高達180AW的強勁吸力，能快速吸除大顆粒塵垢。配備1+4的配件組合，有適合寵物專用美容刷，梳理並吸取浮毛。內置高清LED顯示器，同時配備探照燈灰塵顯示技術，隱藏的污垢和污漬無所遁形。
具備12錐旋風分離技術，隔離灰塵和空氣防止堵塞， 99.9%精準過濾。擁有2700mAh大容量電池，超長電池壽命。將於8月24日發售，建議零售價$1599。
首度登場即熱式飲水機
全新Xiaomi即熱式RO純淨飲水機Pro只需加滿水，插上電源，即可享受高品質智慧過濾水。內置逆滲透（RO）過濾器，過濾精度高達0.0001μm1，可去除各類雜質，其中鉛去除率高達99.9%。配備RO濾芯和PPC濾芯雙重濾器，提供6級過濾，有效去除細菌、病毒、重金屬、農殘、抗生素等雜質。
獨立水箱提供紫外線殺菌功能，確保水源免受二次污染。有效去除99.9%大腸桿菌；飲水機採用不鏽鋼厚膜加熱技術，提供2100W高功加熱；只需輕輕一按，水就會被過濾並加熱到所需的溫度。用戶可透過附帶小米 NFC保溫杯與Mi Home/Xiaomi Home應用程式的鏈接，自訂專屬飲用設定，調整水溫和出水量。當將水杯放在滴水盤上時，水會自動流出。
Xiaomi即熱式RO純淨飲水機Pro將於9月4日正式發售，建議零售價$1699。
沖煮保溫養生壺
全新Xiaomi多功能養生壺N1集煮、沖泡及保溫於一身，備有6大精選菜單，內置1.5L大容量及304不銹鋼茶漏，倒出塞採用卡扣式設計，可輕鬆拆卸和重新蓋上蓋子。
內置800W大功率，可在40至90°C溫度之間調節，適合各種飲料的沖泡需求，更能透過LED顯示器查看沸騰溫度，同時具備12小時預約功能。將於9月3日發售，建議零售價$159。