小米4款新品推介　首次推出即熱式飲水機、升級掃拖機器人吸塵機

小米香港今日宣布4款全新生態鏈產品即將上線，當中包括Xiaomi掃拖機器人S20+、Xiaomi無線吸塵器G20 Max、Xiaomi即熱式RO純淨飲水機Pro及Xiaomi多功能養生壺N1，生活家居更加方便，在全線小米之家、小米之家專賣店、小米官網、豐澤門市及網站、各大零售商門市及網站有售。

升級掃拖機器人

全新Xiaomi掃地機器人S20+外型小巧，功能進一步提升。擁有6000Pa的強大吸力，內置5200mAh電池， 可持續清潔長達170分鐘；配備LDS雷射導航系統，能快速辨識房間佈局，擬定邊緣吸塵和拖地路線，有效避障，同時備有智慧地毯偵測與自動拖把墊升起功能。

採用雙墊拖地，用戶可以透過手機應用程式控制，並支援Google和Alexa。提供黑、白兩種顏色選擇，即日起發售，建議零售價$1699。