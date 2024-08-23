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科技
2024-08-23 14:05:36

電腦節2024｜首日精選減價優惠率先睇　激抵$1799筆電、$2499 55吋4K電視（多圖）

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電腦節2024｜精選新產品及減價貨率先睇　激抵4折筆電、27折電競鍵盤（多圖）

電腦節2024｜精選新產品及減價貨率先睇　激抵4折筆電、27折電競鍵盤（多圖）

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香港通訊電腦節2024（下簡稱電腦節）將於8月23日至26日於灣仔會展舉行，今日正式開鑼，各大參展商推出多款首發新品及減價產品，部分非常抵買！不妨先做定功課，看看有沒有心水產品再出擊。

電腦節2024｜會場設於灣仔會展1號館。 電腦節2024｜AI PC Zone體驗區可以試用不同品牌的AI PC。 電腦節2024｜Xbox專區試玩最新《Call of Duty》。 電腦節2024｜台灣遊戲《百劍討妖傳綺譚》首度來港即場試玩。 電腦節2024｜Zenox與鐵拳8推出兩款聯乘特別版電競椅。 電腦節2024｜樂齡康體智慧科技館展出長者實用電子產品。 電腦節2024｜5G及綠色科技生活館設有多個攤位，提高公眾對綠色科技的了解。 電腦節2024｜HKtag智慧科技提升展館有學生設計的創新解決方案。 電腦節2024｜一帶一路軟件博覽有內地展商參展。

電腦節2024｜800個攤位

電腦節會場設於一號展覽廳，今年展位數量多達800個，售賣各類型電腦及電競產品、家庭電器及生活用品等。分有AI PC Zone體驗區、模擬賽車、電競區，以及電腦產品區、樂齡康體智慧科技館、5G及綠色科技生活館、HKtag智慧科技提升展館，另一邊則為一帶一路軟件博覽。

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電腦節2024｜CSL產品齊全，有齊手機、遊戲主機、路由器等，低至3折發售。 電腦節2024｜可試玩PlayStation VR及各種硬件。 電腦節2024｜Acer首推裸眼3D顯示器，配合軟件可作隔空互動。 電腦節2024｜Acerpure Cozy循環扇原價$498，會場限定價$80，限售10件。 電腦節2024｜Acer推出Acerpure Beauty AI負離子風筒。 電腦節2024｜Lenovo推出多款電腦優惠。 電腦節2024｜Lenovo低至6折優惠更大送禮品。 電腦節2024｜Felton多款直播及電競產品特價發售。 電腦節2024｜CHERRY機械式遊戲鍵盤原價$710，特價$189。 電腦節2024｜Stream Deck Mini直播控制台原價$990，現售$389。 電腦節2024｜多款電競椅減價發售，最左邊的X Rocker只售$1088。

電腦節2024｜展商精選產品

多個展商帶來不同首發全新產品，同時亦有不少優惠、減價及陳列品發售，價錢相當吸引。例如Acer設有每日限量優惠產品低至$18，亦有多達220部陳列機，低至4折發售，其中一部Acer Aspire 3筆電更只需$799。今次Acer更推出首部裸眼3D顯示器，以及一系列風扇、風筒甚至行李箱等家品。

Lenovo亦有指定產品低至6折發售，2024年新款筆電售價由$3599起；Lenovo Tab P12原價$2999，會場價$1999，顯示器亦低至$999有售。購買指定電腦系列，如Yoga/ IdeaPad Pro系列更大送總值$2765禮物。

Felton亦有大量電腦配件低至27折，CHERRY機械式遊戲鍵盤原價$710，特價$189；Stream Deck Mini直播控制台原價$990，現售$389；X Rocker電競椅都有3折，原價$3688減至$1088更包送貨及安裝。

電腦節2024｜Unitree Robotics機械人可以進行跳躍、趴下等動作。 電腦節2024｜TP-Link BE19000 Wi-Fi 7路由器機面的LED顯示有不同「表情」。 電腦節2024｜TP-Link會場優惠。 電腦節2024｜SanDisk桌上型外置硬碟及SSD產品。 電腦節2024｜Western Digital My Passport SSD相當輕巧。 電腦節2024｜X-Power攤位主力售賣USB線、尿袋等周邊產品。 電腦節2024｜10000mAh尿袋會場價$90，相當抵買。 電腦節2024｜Linksys產品優惠一覽。 電腦節2024｜多項Wi-Fi 7產品可以選購。 電腦節2024｜HP打印機特價再送$300超市禮券。 電腦節2024｜msi電競筆電由$4999起，最高優惠有66折。 電腦節2024｜Corsair電競產品優惠。

電腦節2024｜其他產品推介

另外還有不少新穎的產品，如OnTheGo帶來兩部Unitree Robotics機械人，即席示範；TP-Link全球首部設有LED顯示的三頻Wi-Fi 7路由器BE19000等。SanDisk及Western Digital有多款新出外置硬碟，包括Desk Drive及WD BLACK SN850X NVMe SSD。X-Power推出大量超抵買產品低至2折起，$90即可買走10000mAh尿袋。

電視一番街展出多部不同品牌的智能電視。 TCL 55吋4K Google TV只售$2499。 Acer每日都有陳列品發售，筆電只售$1999。 CHUWI Gemibook X Pro筆電售$1799。 msi基本型號筆電售$3499。 HP Laptop 14優惠價$3999。 Samsung 22吋顯示器$680。 GIGABYTE Full HD顯示屏$799。

電腦節2024｜首日優惠筍貨

記者於8月23日入場，參展商早已準備，推出更多新品及優惠產品。電視區有TCL 55吋4K Google TV，大大部只售$2499！Sharp日本製42吋4K智能電視都只是$2999。另外Acer的陳列品亦相當受歡迎，未開檔已有人龍搶購，i3筆電只售$1999，新品最平亦只是$3399起。場內多個品牌如hp、Lenovo及msi都有$4000有找的筆電選擇，CHUWI筆電更低至$1799，適合簡單文書工作使用。

ASUS ROG多款鍵盤有折扣，由$250至$1799至最新款的$4280價位都有。 steelseries Nova 1及3耳機分別售$399及$599。 龍珠耳機半價，3款只售$399。 2000Fun部分優惠一覽。 Belkin迪士尼MagSafe手機殼$99起。 Logitech MX Keys Mini智能無線鍵盤原價$999，現售$499。 Synology NAS網路儲存伺服器售價由$2299起。 懷舊遊戲機有座地及座枱式選擇，有《街霸》、《拳皇》等正版遊戲，會場優惠價發售。 Logitech優惠一覽。 momax特設清貨區。 ASUS ROG電競配件優惠。 Kingston USB手指由$35起。 verbatim有大量電腦配件特價出售。 X-Power優惠一覽。

電腦節2024｜首日配件勁減

配件方面電腦顯示屏都減得多，Samsung 22吋顯示屏最平$680起、GIGABYTE Full HD顯示屏亦只需$799起。電競產品都有大量選擇及優惠，ASUS ROG TUF K1電競鍵盤原價$499，半價$250；KERIS電競滑鼠原價$480，超筍價$250；Delta 5耳機原價$1799減至$999。steelseries耳機最平由$399起，更有每天限量10件$10早鳥福袋，價值高達$1399。

其他優惠產品還有Belkin $99迪士尼MagSafe手機殼、$1799 MINIS FORUM迷你電腦、$499 Logitech MX Keys Mini智能無線鍵盤、$2299網絡儲存伺服器等等。詳情未能一一盡錄，可參考以上圖片揀好貨。

香港電腦通訊節2024
電腦節2024日期：2024年8月23日至26日
電腦節2024地點：灣仔香港會議展覽中心一號展覽廳
電腦節2024門票價錢：$35

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