小米POCO F8 Ultra及Pro港版價錢公布　定價$3699起全球最平

小米POCO F8 Ultra及Pro正式登場，起跳價分別為$3699及$4999。

小米旗下的POCO F8 Series國際版於上周在峇里發布（詳情可按此回顧），港版價錢今日正式公布，兩款手機各有兩個配置，POCO F8 Ultra 12GB+256GB售價$4999、16GB+512GB售價$5499；POCO F8 Pro 12GB+256GB售價$3699、12GB+512GB售價$4099。

最強聲效及屏幕 早前POCO在香港舉行發布會，展示POCO F8系列獨家最強殺著－Sound by Bose，Pro配備兩個立體聲喇叭，Ultra更在機背特設一個低音喇叭，三揚聲器聲學系統可播放2.1聲道，低音特別強勁，聽歌、打機、煲劇都有全新聽覺享受。 另外POCO亦將最新的HyberRGB顯示器性能展示，這款與Xiami 17 Pro Max同款的技術，1.5K解像度屏幕因為完整的三色子像素排列，令畫面更加清晰、細緻明亮之餘，同時可以減低功耗，提升續航力。

頂配電競性能 POCO F8系列另一強項是電競，機身的全新GEX模組引入AI超高解析度，開啟後及在Game HDR的設定下，能以120 FPS連續運行4.5小時，加上狂暴引擎實現低功耗與低發熱表現，畫質與性能全程穩定流暢。POCO F8 Ultra更有冰封液冷散熱技術及3D雙通道雙層IceLoop系統。 雖然POCO不是以攝影做主打功能，但今次F8系列的相機極有驚喜，尤其是Ultra的5X人像攝影，媲美一眾高階機款，主鏡及長焦鏡頭等實際試拍可以留意稍後的實測報告。

早鳥優惠減價送禮 POCO F8 Series現已於官網及豐澤網店上架，限時即減$200，12月18日或之前買機更送REDMI Buds 6或自帶線行動電源20000 67W（二選一）。12月3日20:00於官網更有POCO F8 Series新產品開箱節目，期間買機享5倍小米積分，首150名買機額外享$100超市禮券。於小米官網或豐澤網店購買POCO F8 Series，可憑手機IMEI號碼於網上登記換領Bose購物現金券價值$200。 POCO向來以線上銷售渠道為主，不過今次特別在旺角荷李活商業中心亦有體驗區可以上手試，而在Bose尖沙咀栢麗大道旗艦店及海港城店、銅鑼灣及沙田4間Bose專門店體驗手機音效，但不設手機現貨發售，為期至2026年1月30日。