巴黎奧運｜史上首次允許運動員台上自拍　何詩蓓用邊部手機影勝利Selfie？

根據官方規定，運動員實際上是不允許自行在頒獎台上拍攝，只能被指定傳媒從遠處攝影區進行。今年巴黎奧運打破傳統，首次允許奧運獎牌得主在大會頒獎台上自拍，何詩蓓勇奪銅牌時都有揸機Selfie！這次破例給運動員在場內進行勝利自拍，大前提是必須使用官方提供的Samsung Galaxy Z Flip6手機。

珍貴勝利自拍

Samsung自1998年以來一直是奧運會的合作夥伴，有這項新創舉也不讓人感到意外。有留意的話，工作人員會向站在頒獎台上的運動員發放Samsung Galaxy Z Flip6手機，拍攝「勝利自拍」，何詩蓓勇奪銅牌時都有手持手機Selfie！特別利用手機封面顯示屏拍攝，突顯這部細摺的特色。這些自拍照片會上載到Athlete365，讓運動員可以在社交媒體上分享勝利時刻。

巴西滑板隊的隊員Rayssa Leal表示：「能夠通過自己的視角與全球的粉絲、家人和朋友分享我實現贏得獎牌的夢想的時刻，真是令人難以置信。這不僅放大了我永生難忘的瞬間，還慶祝了我和其他獎牌得主在競爭之外的同伴情誼，因為我們一起在頒獎台上拍攝了勝利自拍。」