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科技
2024-07-30 11:30:04

巴黎奧運｜史上首次允許運動員台上自拍　何詩蓓用邊部手機影勝利Selfie？

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何詩蓓女子自由泳決賽後獲銅牌，在頒獎台上手持Samsung Galaxy Z Flip6與金牌及銀牌得主自拍。（相片由港協暨奧委會提供）

何詩蓓女子自由泳決賽後獲銅牌，在頒獎台上手持Samsung Galaxy Z Flip6與金牌及銀牌得主自拍。（相片由港協暨奧委會提供）

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根據官方規定，運動員實際上是不允許自行在頒獎台上拍攝，只能被指定傳媒從遠處攝影區進行。今年巴黎奧運打破傳統，首次允許奧運獎牌得主在大會頒獎台上自拍，何詩蓓勇奪銅牌時都有揸機Selfie！這次破例給運動員在場內進行勝利自拍，大前提是必須使用官方提供的Samsung Galaxy Z Flip6手機。

巴西滑板選手Rayssa Leal與包辦女子街頭滑板金牌及銀牌的日本隊吉澤戀及赤間凜音自拍合照。 跳水女子雙人3米板由中國隊奪金，與美國及英國隊一同Selfie。

珍貴勝利自拍

Samsung自1998年以來一直是奧運會的合作夥伴，有這項新創舉也不讓人感到意外。有留意的話，工作人員會向站在頒獎台上的運動員發放Samsung Galaxy Z Flip6手機，拍攝「勝利自拍」，何詩蓓勇奪銅牌時都有手持手機Selfie！特別利用手機封面顯示屏拍攝，突顯這部細摺的特色。這些自拍照片會上載到Athlete365，讓運動員可以在社交媒體上分享勝利時刻。

巴西滑板隊的隊員Rayssa Leal表示：「能夠通過自己的視角與全球的粉絲、家人和朋友分享我實現贏得獎牌的夢想的時刻，真是令人難以置信。這不僅放大了我永生難忘的瞬間，還慶祝了我和其他獎牌得主在競爭之外的同伴情誼，因為我們一起在頒獎台上拍攝了勝利自拍。」

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Samsung Galaxy Z Flip6奧運特別版只限參賽運動員才擁有。

Samsung Galaxy Z Flip6奧運特別版只限參賽運動員才擁有。

Z Flip6細摺特別版

這部Samsung Galaxy Z Flip6上月於巴黎發布，運動員用的更是奧運特別版，不在市場上發售的非賣品。鮮黃色的機身刻上金色的奧運五環及Samsung標記，更附上由法國名牌Berluti設計的獨家Flipsuit外殼。

預置了國際奧委會的應用程式包括Athlete 365、Olympic Shop、Paris 2024及交通App等，以及巴黎奧運主題遊戲如PinQuest、Olympic Go!及Galaxy Skateboard，亦已包100GB 5G數據給運動員使用。