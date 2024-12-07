平板電腦｜配備Android 15新系統　Teclast P50 AI抵玩

Teclast近日在香港推出了品牌旗下首款搭載 Android 15系統的入門級平板電腦 Teclast P50 AI。該平板主打入門級消費者，以$899的定價提供11吋大屏幕的體驗！
重540g方便攜帶
Teclast P50 AI於香港定價為$899。該機採用10.92吋 90Hz屏幕(1280 x 800)，並機身採用了金屬機身外殼，厚只有8.3mm，重量為540g，方便攜帶。
此型號配備Allwinner A733 處理器，內建6GB RAM + 128GB ROM，電池容量為7000mAh，屬入門級平板電腦。
有約115GB空間供用家使用
Teclast P50 AI預載Android 15 原生系統，並改用了全新平板電腦專用介面，128GB版本扣除原生系統後，用戶仍有約115GB空間供用家使用，系統內建設有6GB RAM + 10GB RAM擴展記憶功能。
Teclast P50 AI上的Android 15 原生系統設有電腦模式，用戶可配合滑鼠使用，而機身右側，除了設有MiroSD擴充及Type-C充電接口外，還設有滑鼠專用的Type-C 接口。機身底部則設有雙喇叭，搭載了載1300萬像 + 800萬像雙鏡頭。
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