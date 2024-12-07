平板電腦｜配備Android 15新系統　Teclast P50 AI抵玩

Teclast近日在香港推出了品牌旗下首款搭載 Android 15系統的入門級平板電腦 Teclast P50 AI。該平板主打入門級消費者，以$899的定價提供11吋大屏幕的體驗！

重540g方便攜帶

Teclast P50 AI於香港定價為$899。該機採用10.92吋 90Hz屏幕(1280 x 800)，並機身採用了金屬機身外殼，厚只有8.3mm，重量為540g，方便攜帶。

此型號配備Allwinner A733 處理器，內建6GB RAM + 128GB ROM，電池容量為7000mAh，屬入門級平板電腦。