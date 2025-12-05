平玩入門級黑膠唱盤 Soul Rebel內置喇叭開箱即用

雷鬼音樂傳奇Bob Marley家族創立的House of Marley音響產品品牌，推出一款全新Soul Rebel內置立體聲喇叭的一體式黑膠唱盤，開箱即用，無需額外添購音響系統，入門級器材都可享受懷舊黑膠韻味。
這款House of Marley推出的Soul Rebel一體式黑膠唱盤，以黑色及自然木色為主調，外形簡約。無需繁瑣設定，只須開盒、裝上砝碼、插電、放唱片、落針，短短幾分鐘就能播歌。放針後自動啟動，唱片播完自動抬臂歸位，減少錯誤操作，絕對適合新手使用。
藍牙雙向傳輸
黑膠唱盤內置兩組10W、66mm全頻單元立體聲喇叭，配搭雙低音端口設計，帶來細膩豐富的音質，已經足夠日常聽歌，亦可以配對其他喇叭，帶來更佳音色效果。藍牙5.3配備輸入及輸出功能，可將黑膠音樂無線串流至外部喇叭，或通過唱盤播放手機或電腦內的音樂，一物二用。配備RCA和3.5mm輸出，以及內置可切換Phono/Line前置放大器，輕鬆適配不同音響配置，開箱即用。
皮帶驅動的金屬轉盤，結合可調節循跡力和防滑控制，轉速穩定，加上日本名牌Audio-Technica AT3600L的唱頭，音質有保證，亦不易刮花唱碟。設有33 1/3及45RPM轉速調校功能，切合不同唱片播放。
環保物料設計
House of Marley品牌堅持「Crafted with Purpose」，產品都盡量使用可再生天然竹材、回收ABS製成的REGRIND塑料，以及REWIND再生布料製作，兼顧環保與時尚。設有透明防塵罩，可展示轉盤，並為唱臂和唱針帶來全面保護。轉盤下更有氣氛燈光，聽歌時增添光芒，點綴裝飾家居。Soul Rebel定價$2,280，現已有售。
查詢：9723 5623