平玩入門級黑膠唱盤 Soul Rebel內置喇叭開箱即用

雷鬼音樂傳奇Bob Marley家族創立的House of Marley音響產品品牌，推出一款全新Soul Rebel內置立體聲喇叭的一體式黑膠唱盤，開箱即用，無需額外添購音響系統，入門級器材都可享受懷舊黑膠韻味。

這款House of Marley推出的Soul Rebel一體式黑膠唱盤，以黑色及自然木色為主調，外形簡約。無需繁瑣設定，只須開盒、裝上砝碼、插電、放唱片、落針，短短幾分鐘就能播歌。放針後自動啟動，唱片播完自動抬臂歸位，減少錯誤操作，絕對適合新手使用。