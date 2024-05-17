手提電腦超輕極 薄配Intel Core Ultra 9處理器 HUAWEI MateBook X Pro

HUAWEI MateBook X Pro， 為1kg以下配置最強的的旗艦級筆記型電腦。

華為早前於吉隆坡舉行新產品發布會，帶來了一系列全新產品，包括最新筆記型手提電腦HUAWEI MateBook X Pro，以極致輕巧纖薄、高便攜性及超強CPU性能為賣點，工作及娛樂均能勝任。

新一代HUAWEI MateBook X Pro厚度只有13.5mm，機身重量只有980g，單手都能輕鬆提起。搭載Intel Core Ultra 9處理器，以華為雲隼架構及三段式主機板設計結構，結合鋁合金等多種超輕量材料，並提高散熱性能、音效體驗和電池續航力。

柔性OLED原色屏幕

採用14.2吋3:2柔性OLED屏幕，屏佔比高達93%，支援HUAWEI X-True Display，3.1K解像度及120 Hz刷新率，顯示效果清晰流暢。提供1000 nit亮度以及1000000:1對比度，屏幕的智能色彩調整功能，觀看時如紙張般清晰。

高階AI配置

升級的華為鯊魚鰭散熱系統，配備流線型增壓風扇，可高效散熱及降噪。產品支援40W超高性能搭配Super Turbo，AI識別用戶場景進行資源調度，提升電腦運算能力，令4K影片導出速度提升118%，4K影片渲染速度提升69%，大型軟件編程速度亦提升27%，同時配備AI鏡頭及AI聲音功能。

HUAWEI MateBook X Pro將於5月24日起在各大零售商發售，備有晴藍配色，配置32GB RAM及2TB SSD儲存容量，建議零售價為$14,998。