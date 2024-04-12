數據科普｜比特幣減半在即，市場會向何方走？

在比特幣界，每四年就會迎來一個重要節點：比特幣減半。 這是在比特幣原始代碼中預設的事件， 目的在於把礦工從驗證交易中所獲得的比特幣獎勵減半， 從而迫使市場提高效率，這一過程是比特幣生態系統的自然調節機制。

2024年減半4月的討論量可達27萬條，是2020年的三倍｜來源： TOCANAN

儘管有擔憂認為美國現貨比特幣交易所交易基金(ETF)的推出可能造成供應短缺，市場數據顯示，加密貨幣市場的流動性實際上正在改善，有著充足的流動性，尤其是在賣方市場更為顯著。

隨著下一次減半的臨近，礦業公司面臨的挑戰前所未有。一方面，為了保持盈利，「礦工」必須不斷尋求更有效的挖礦方法；另一方面，隨著比特幣獎勵的減少，那些運營成本較高的「礦工」可能會被市場淘汰。有專家預測，近一半的「礦工」可能因減半而陷入困境，尤其是那些運營效率低、成本高的「礦工」。

面對這些挑戰，礦業公司正在採取多項措施自保，比如鎖定電價、增強資金儲備，以及削減投資來在減半事件來臨時保持競爭力。然而，這些策略是否足以幫助他們度過難關，仍有待觀察。

比特幣挖礦成本高昂，導致許多礦業公司必須尋找新的對策。礦業公司為了維持運營，不得不像在跑步機上不停跑動一樣，每隔幾個月就必須更新設備。有些公司選擇將過時的設備儲存起來，希望未來比特幣價格上漲時能再次投入使用，而其他公司則將其作為廢料出售。 然而，人工智能的興起為礦業公司提供了新的收益機會。

隨著2024年比特幣減半的臨近，社交媒體上關於此事件的討論量已大幅上升。從2016年的減半引發的初始關注，到2020年第二次減半時討論的顯著增加，再到當前對2024年減半的熱烈討論，預計今年4月的討論量將達到27萬條，是2020年的三倍。這不僅顯示了市場對這一周期性事件的持續關注，也反映出專家和投資者對比特幣減半對其價格影響的討論。

以下是過去比特幣減半事件前後一年的價格表現對比：