數據科普｜陳蕾：從廣州到香港，燃燒樂壇的熒光！

當我作為觀眾親歷2023年叱咤樂壇流行榜頒獎典禮時，陳蕾的表現令我印象深刻。她那晚獲得多個獎項，不只是音樂成就的體現，更是她作為唱作歌手深邃內涵的展示。走上頒獎台時，她那驚喜與喜悅的表情感染了全場。她在謝詞中流露出的謙虛與真誠，對每位支持她的樂迷表達感謝，不僅彰顯了她的感恩之心，也顯示出對音樂的熱愛與創作的投入。她提到自己從廣州來到香港的經歷，並承諾將繼續透過創作向世界傳遞正能量。
在社交媒體聆聽的詞雲圖中，陳蕾在2023年度「專業推介．叱咤十大」中以《伸縮自如的愛》獲得第三位，這首樂曲以其動聽的旋律和洋溢愛與歡樂的歌詞，獲得了廣泛的討論。那晚的另一高光時刻是她演繹的《窮人的薔薇》，透過這首歌她表達了對戰爭的深刻批評，並寄望於新年能帶來世界和平，展示了她對社會議題的深度關注及音樂才華。
在該典禮上，陳蕾榮獲「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」和「叱咤樂壇女歌手金獎」等多項大獎，成為當晚的最大贏家。她謙稱即便無獎在手，她也已經成為她自己最喜愛的歌手，因為她深愛自己的音樂，並且仍然會聽自己的歌曲，這是她成為歌手心靈上最富足的事情。
自從2009年踏上《亞洲星光大道》以來，陳蕾在香港樂壇的地位日益鞏固。她那獨特的嗓音和卓越的音樂才華深受樂迷的喜愛。她不僅在音樂創作上不斷探索新風格，還積極參與公益活動，以自己的影響力為社會盡一分力。她的音樂創作多變而創新，融合了搖滾、日本流行等多種元素，呈現出獨特的風格。
透過社交媒體聆聽分析，我發現陳蕾在過去兩年的人氣高峰是2022年1月，她憑藉《下流社會》拿下「專業推介．叱咤十大」的第六位。這首歌引發了大量社交媒體上的討論，它描繪了香港底層民眾的生活困境，歌詞辛辣直接，揭露了社會的不公平和階級固化等問題，網民的認同她用通俗的語言真實傳遞出底層民眾在面對高房價、低薪資、社會壓力等現實問題時的無奈和憤怒，與《伸縮自如的愛》形成強烈對比。
陳蕾在社交媒體上的第二個討論高峰點發生在2022年5月。她與Ian（陳卓賢）和Anson Kong（江𤒹生）共同舉辦的「903拉闊音樂會」，不僅在樂迷中引起了廣泛的關注，也成為了社交媒體上的熱門話題。陳蕾在此次音樂會中的精彩表現，進一步鞏固了她在香港音樂界的地位，並在社交媒體上引起廣泛討論。
陳蕾在創作上的專注也反映在她的社交媒體策略中。她的歌曲大多充滿正能量且非常直白，通常是為了鼓勵自己而寫。例如，她的歌曲《熒光》就是為了紀錄自己從低谷重新站起來的過程。她希望通過這些故事鼓勵正處於低潮時期的聽眾。這類內容創作奏效，社交媒體聆聽分析發現她的Instagram互動率高達到6.15%，遠超過中位數的0.9%到1.19%。
獲獎後不久，陳蕾便開始了對她在2024年3月於香港紅磡體育館舉辦的個人演唱會《念》的宣傳，看得出她在音樂事業上的順利發展和精準規劃。
從廣州到香港，從《亞洲星光大道》到紅磡的舞台，陳蕾一路走來，不僅譜寫了屬於自己的音樂傳奇，也成為了無數追夢人心中的熒光。
文：劉偉良(Eden)/社交媒體商業應用公司天勤(Tocanan)首席執行官