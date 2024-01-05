數據科普｜陳蕾：從廣州到香港，燃燒樂壇的熒光！

當我作為觀眾親歷2023年叱咤樂壇流行榜頒獎典禮時，陳蕾的表現令我印象深刻。她那晚獲得多個獎項，不只是音樂成就的體現，更是她作為唱作歌手深邃內涵的展示。走上頒獎台時，她那驚喜與喜悅的表情感染了全場。她在謝詞中流露出的謙虛與真誠，對每位支持她的樂迷表達感謝，不僅彰顯了她的感恩之心，也顯示出對音樂的熱愛與創作的投入。她提到自己從廣州來到香港的經歷，並承諾將繼續透過創作向世界傳遞正能量。

在社交媒體聆聽的詞雲圖中，《伸縮自如的愛》獲得了廣泛的討論｜來源： TOCANAN

在社交媒體聆聽的詞雲圖中，陳蕾在2023年度「專業推介．叱咤十大」中以《伸縮自如的愛》獲得第三位，這首樂曲以其動聽的旋律和洋溢愛與歡樂的歌詞，獲得了廣泛的討論。那晚的另一高光時刻是她演繹的《窮人的薔薇》，透過這首歌她表達了對戰爭的深刻批評，並寄望於新年能帶來世界和平，展示了她對社會議題的深度關注及音樂才華。 在該典禮上，陳蕾榮獲「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」和「叱咤樂壇女歌手金獎」等多項大獎，成為當晚的最大贏家。她謙稱即便無獎在手，她也已經成為她自己最喜愛的歌手，因為她深愛自己的音樂，並且仍然會聽自己的歌曲，這是她成為歌手心靈上最富足的事情。 自從2009年踏上《亞洲星光大道》以來，陳蕾在香港樂壇的地位日益鞏固。她那獨特的嗓音和卓越的音樂才華深受樂迷的喜愛。她不僅在音樂創作上不斷探索新風格，還積極參與公益活動，以自己的影響力為社會盡一分力。她的音樂創作多變而創新，融合了搖滾、日本流行等多種元素，呈現出獨特的風格。

A點代表了2022年1月她在叱咤樂壇流行榜頒獎典禮上獲獎引起的討論高峰，B點則是同年5月，她的「903拉闊音樂會」帶來另一個討論高峰｜來源： TOCANAN

陳蕾的Instagram互動率高達6.15%，遠超中位數，反映了她正能量滿滿的創作所帶來的強烈共鳴｜來源： TOCANAN