消委會路由器評測34款Router $2000型號排名高於$8000高階機

絕大部分現代人的生活已離不開無線網絡、Wi-Fi，而作為無線網絡的中樞，而 Wi-Fi 路由器（Router）近年來不停推陳出新，不知道如何選擇的話，消委會今日便發佈了最新一期「選擇」月刊，測試了共 34 款 Wi-Fi 路由器，供大家購買前有個參考。 是次消委會的測試項目主要分為「網狀（Mesh） Wi-Fi 路由器套裝」及「單台 Wi-Fi 路由器」，其中 TP-Link 在「網狀 Wi-Fi 路由器」及「單台 Wi-Fi 路由器」組別中均獲總評分的榜首，領先 Linksys、Netgear 和 Asus 等牌子的Wi-Fi Router 型號。

Router 路由器｜TP-Link稱冠、Linksys性價比取勝 網狀 Wi-Fi 路由器類別總共測試15項產品，以 Wi-Fi 7 制式運行的 TP-Link Deco BE65 在傳送速度表現一枝獨秀，獲5分滿分，以總評 4.5 星排榜首。 其後不少產品如 Linksys Velop MX5300、Netgear Orbi RBK763S 等亦有 4 星總評。其中 Linksys Velop Pro WiFi 6E 則在 Wi-Fi 覆蓋範圍表現中唯一獲得5分滿分；Netgear Nighthawk MK73S、TP-Link Deco X10 和沒在本港發售的 Amazon Eero Pro 6 則獲3星總評。

Router 路由器｜表現相近、競爭激烈 香港地寸金尺土，未必每一戶都需要用到 Mesh Router，一件 Router 已經足以滿足很多人的上網需要。消委會測試10部單台 Wi-Fi 路由器，全部均為 TP-Link 或華碩 Asus 產品。當中7部獲得測試中最高分4星總評。 售價 $4,999、以 Wi-Fi 7 制式運行的 TP-Link Archer BE800 力壓其他 Wi-Fi 6 產品奪得第一，唯獨「省電程度」卻只得一分，為全場最低。 Asus RT-AX57 及 TP-Link Archer AX53 則緊隨其後，分別排第二及第三。 DJI NEO評測｜6大AI跟拍模式 迷你航拍機香港玩不用註冊（有片）

性價比之爭 是次測試大部分產品表現差距其實並不算太大，尤其在用戶最關心的傳送表現上，網狀及單台 Wi-Fi 路由器組別都有過半數產品獲得4星或以上，惟價錢方面就可見甚大差異，同組別產品的差價更可以相距 7 倍之多，亦出現不少低價位產品高分比高價位產品獲得更佳評價的情況，換言之除了性能外，價錢亦是買家須要考慮的另一重要因素。 iPad mini 7無預警發布！ 價錢規格新色系懶人包