DJI NEO評測｜6大AI跟拍模式 迷你航拍機香港玩不用註冊（有片）

DJI NEO尺寸僅有一隻手的大小，重量為 135g。

之前介紹過 HoverAir X1 Smart，許多朋友對這類迷你航拍機表現出濃厚的興趣。最近，航拍機龍頭品牌 DJI 推出了他們的首部迷你航拍機 DJI NEO。今天帶來 DJI 最新推出的掌上無人機——DJI NEO 的實測！不僅輕巧便攜，還有6大AI跟拍模式讓你玩，無論是新手還是老手都適合！最正的是在香港玩完全不需要註冊！ 這一集會深入測試 DJI NEO 的各項功能，包括AI跟拍模式、飛行表現、拍攝質素等，讓大家全面了解它的實力之外，還要跟 HOVERAir X1 Smart 比一比，究竟 DJI Neo vs HOVERAir X1 Smart 哪一部更值得買？

DJI NEO外型及規格 DJI NEO 雖然比 HoverAir X1 Smart 稍大，但與市面上的航拍機相比，仍然算是迷你的。它的尺寸僅有一隻手的大小，重量為 135g，比 X1 Smart 的 99g 重。兩款航拍機在香港都屬於甲1類小型無人機，不需要註冊和購買保險即可飛行。然而，如果計劃帶 NEO 去日本旅行，則需要註冊登記，而 X1 Smart 因重量僅 99g，未超過日本 100g 的重量限制，因此無需登記。 NEO 不支持插入記憶卡，但內建有 22GB 的儲存空間。四個螺旋槳都有加固保護罩，可以保護螺旋槳避免碰撞受損。鏡頭雲台設計簡單，僅能上下傾斜，範圍為 -90 度到 +60 度。機身底部配有感應器用於定位。 無人機及航拍機法例｜禁飛區、註冊及保險懶人包甲一

DJI NEO最大賣點是適合所有沒有經驗的新手操作。只需簡單步驟即可啟動。

DJI NEO操作 NEO 的最大賣點是適合所有沒有經驗的新手操作。只需簡單步驟即可啟動。選擇好拍攝模式後，將機器放在手掌上，鏡頭會自動識別人臉，約五至六秒後自動起飛並開始錄影，無需使用遙控器。拍攝完成後，將手掌放在機身下方，航拍機便會自動降落到手掌上。

DJI NEO內建有六種 AI 跟拍模式：跟隨、漸遠、環繞、沖天、聚焦和自定義。

DJI NEO AI 跟拍模式 與 X1 Smart 一樣，NEO 內建有六種 AI 跟拍模式：跟隨、漸遠、環繞、沖天、聚焦和自定義。這些模式允許航拍機跟隨你的移動、逐漸遠離、環繞你旋轉、向上飛行、固定機位追蹤你，或按照自定義路線飛行。 實際測試後，我發現 NEO 的 AI 跟拍模式非常好用。即使在跑步、轉彎或轉圈時，NEO 也能快速追蹤我的位置，比 X1 Smart 更快更靈敏。然而，NEO 沒有避障功能，遇到障礙物時可能會降落或墜機。

DJI NEO拍攝質素 DJI NEO 配備 1/2 吋感光元件，擁有 1200 萬像素，最高支援 4K 30fps 影片拍攝。它配備 RockSteady 電子防震和 Horizon Balancing 地平校正，確保在不同光線條件下拍攝清晰。與 X1 Smart 相比，NEO 在雜訊控制和細節方面表現更好，但 X1 Smart 的對比度和色彩更鮮豔，拍攝角度也更廣。 DJI NEO收音 錄影時的收音也很重要。NEO 使用連接的手機來收音，應用程式內自動進行降噪處理，即使沒有外接麥克風，音質也很清晰。

可使用DJI Fly 應用程式控制 除了手掌操控外，NEO 也可以通過 DJI Fly 應用程式控制，提供實時影像和手動控制選項。應用程式操作簡單，AI 設定可調整飛行高度和距離。雖然拍攝選項不如 Hover X1 應用程式詳細，但對於新手來說已經足夠。

DJI NEO RC-N3 遙控器 如果需要遠距離拍攝，DJI Fly 應用程式的最遠控制範圍為 30 米。RC-N3 遙控器（包含在 DJI Neo Fly More Combo 套裝中）可將控制範圍延伸至6公里，提供穩定的圖傳和更多功能，如 GPS 定位和 Active Track。

DJI NEO RC-N3 遙控器可將控制範圍延伸至6公里。

DJI NEO 抗風能力 NEO 雖然小巧，但抗風力達到4級。在低空飛行時表現穩定，但在大風環境下會有明顯搖晃，影響影片品質。

DJI NEO 電池續航力 NEO 的電池續航力為17分鐘（使用槳葉保護罩時）。在室內懸停測試中，100% 電量可飛行約13分鐘。DJI 電池充電管家可同時為三顆電池充電，對航拍愛好者來說非常實用。 ＷhatsApp Copilot AI使用教學 實試免VPN毋須下載完全免費（內附連結）

DJI NEO 總結 總結來說，DJI NEO 和 HoverAir X1 Smart 各有優勢。NEO 在操控感和 4K 影片拍攝方面表現出色，適合新手用戶。X1 Smart 更適合旅行，重量輕且無需註冊。NEO 售價為 $2,499，功能更多，對於新手來說是更優秀的選擇。 文章授權轉載自《Price.com.hk》於am730科技刊出，按此查看Price.com原始文章 日本旅行毋須註冊玩航拍！HoverAir X1 Smart實試：99g超輕量

DJI NEO 在操控感和 4K 影片拍攝方面表現出色，適合新手用戶。