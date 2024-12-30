真無線藍牙耳機2024精選 5款開放式耳機詳細實測

開放式耳機評測品牌 開放式耳機在市場上相當熱鬧，主要因為它的佩戴感比入耳式設計的耳機舒適許多，也能讓使用者清楚聽到外界聲音，大大增加了它的使用情境。例如運動和辦公時可以一邊享受音樂，又不怕完全與外界隔絕，可以兼顧安全。 我們也精選了五款開放式真無線藍牙耳機，分別有： Bose Ultra Open Earbuds - 來自美國音響名牌 Bose。

- 來自美國音響名牌 Bose。 Shokz OpenFit Air - 由骨傳導運動耳機到開放式耳機的領導品牌 Shokz 推出。

- 由骨傳導運動耳機到開放式耳機的領導品牌 Shokz 推出。 Nothing Ear (open) - Nothing 品牌旗下首款開放式藍牙耳機。

- Nothing 品牌旗下首款開放式藍牙耳機。 Cleer Arc 3 Max - 在開放式藍牙耳機領域有一定領先地位的美國音響品牌 Cleer 最新款開放式藍牙耳機。

- 在開放式藍牙耳機領域有一定領先地位的美國音響品牌 Cleer 最新款開放式藍牙耳機。 Sony LinkBuds Open - 與 Sony LinkBuds Fit 一樣，11 月底才正式在香港推出的全新 LinkBuds 系列新成員。



Bose Ultra Open Earbuds

Bose Ultra Open Earbuds 美國音響名牌 Bose 以往推出的真無線藍牙耳機都以其優秀的主動降噪表現聞名，例如 QuietComfort Ultra Earbuds。不過，Bose 今年推出了首款開放式耳機 Ultra Open Earbuds。雖然這款耳機沒有了 Bose 最強的主動降噪功能，但 Bose 將它作為旗艦耳機來設計。 除了別具一格的時尚外型之外，還具備旗艦級耳機的規格，包括藍牙 5.3、Qualcomm aptX Adaptive 甚至 aptX Lossless 無損編碼，還有沉浸式音效、快速充電、IPX4 防水防潑濺等周邊功能。可說是功能齊全，是目前最強的開放式耳機之一。



Shokz OpenFit Air

Shokz OpenFit Air 如果你是骨傳導耳機的使用者，相信對 Shokz 這個品牌並不陌生。Shokz 在開放式耳機領域也是領導品牌之一。作為 Shokz 第二代開放式藍牙耳機，OpenFit Air 走更親民的路線，售價也更為平易近人。 它同樣採用 DirectPitch 定向聲場技術，降低漏音，並採用全新耳掛設計，提升佩戴舒適感。耳機配備客製化 18 × 11mm 超大面積發聲單元，搭配 OpenBass 低頻增強技術，增強低頻輸出，有助提升歌曲節奏表現。此外，它還支援專屬 Shokz App，App 內提供 4 組 EQ 音效模式，讓使用者可以明顯感受到音色的變化。



Nothing Ear (open)

Nothing Ear (open) Nothing 一直以來推出的真無線藍牙耳機，例如 Ear (1)、Ear (2) 以及今年年初的 Ear (a)，都是以入耳式設計為主。然而，Nothing 今年也首次嘗試挑戰開放式耳機領域，推出了 Nothing Ear (open)。 由於缺少物理隔音，對於音質控制和調音的難度更高，而且還要平衡設計和舒適感。外觀上，無論是耳機本體還是充電盒，都採用透明外殼設計，貫徹 Nothing 一貫的品牌特色，兼具型格和時尚感。 此外，耳機針對開放式耳機音質普遍存在的缺點也下了不少功夫。例如，採用新設計的振膜結構，在振膜頂端使用鈦金屬塗層，幫助高頻聲音清晰呈現，並利用自動演算法增強低音等。使用者還可以搭配 Nothing X App 使用，除了可以調整 EQ 之外，還可以自訂一些快速設定和操作。



Cleer Arc 3 Max

Cleer Arc 3 Max 接下來介紹的是來自美國音響品牌 Cleer 的 Arc 3 Max。Cleer 在開放式耳機市場中可說是經驗最豐富的品牌之一。Arc 3 Max 集 ARC 3 系列眾多版本的優點於一身，是一款功能強大的開放式真無線藍牙耳機。 它運用 AI 人工智能技術，提升各方面的使用體驗，並且是市面上首款搭載 ANC 主動降噪技術的開放式藍牙耳機。耳機還加入了 Cleer 自家研發的專利 DBE 3.0 低音增強技術，根據音量智能動態調整低音效果，突破以往開放式耳機低音單薄的印象，並獲得 Dolby Atmos 全景聲認證。 充電盒也加入了一個 1.6 吋觸控螢幕，可以直接在螢幕上控制音樂播放、Dolby Atmos、EQ 等功能的開關。耳機充電槽更加入了兩盞 UV-C 消毒燈，只要將耳機放入充電即可進行消毒除臭，確保耳機時刻保持乾淨衛生。



Sony LinkBuds Open

Sony LinkBuds Open 最後要介紹的是 Sony LinkBuds 系列的另一位新成員 LinkBuds Open。它可以說是 LinkBuds 的後繼版本，這款耳機同樣採用 Sony 獨家的開放式環形設計，但體積比上一代更小巧。官方表示，它的佩戴舒適度和穩定性都比前代有所提升，稍後我們會再詳細說明這部分。 另外，這代耳機搭載了 12mm 環型驅動單元以及整合處理器 V2，以呈現均衡的高品質音訊。LinkBuds Open 與 LinkBuds S 一樣，充電盒採用了帶有雲石紋的設計，可以搭配不同顏色的耳翼配件和充電盒保護套。



佩戴感及操作 看完耳機的外型和介紹，我們再來看看這五款耳機的實際佩戴效果。 在5款開放式耳機中，Bose Ultra Open Earbuds 的佩戴感給了我不少驚喜。它與一般開放式耳機採用的耳掛式設計不同，而是採用耳夾式設計，對於戴眼鏡的使用者來說非常友善，完全避免了有時佩戴耳掛式耳機會出現的夾耳或夾頭感。加上耳機輕巧，戴上耳朵完全沒有負擔，基本上戴上一會兒就忘記了它的存在，佩戴相當舒適。此外，它的穩定性也非常好，即使進行劇烈運動或觸碰到它，也很難讓它掉落。 另外，Sony LinkBuds Open 戴上耳朵也幾乎沒有感覺，耳機還配備了專用的空氣耳掛，讓耳機更穩固貼合。但是佩戴這款耳機需要一些技巧，而且未必適合每個人的耳朵。例如，我們其中一位編輯因為耳窩太淺，所以很難固定耳機，需要花一些時間才能找到一個比較穩定的位置。而且由於它的設計是靠撐住耳框來防止耳機掉落，所以長時間佩戴會有些許疼痛感。 而我認為 Nothing Ear (open) 在評測中採用耳掛式設計的開放式耳機中，佩戴感比較好。由於耳掛式耳機通常會將電池放在耳掛尾部，長時間佩戴容易讓耳朵出現疼痛感。而 Nothing Ear (open) 戴上去後，第一感覺是很輕盈舒適，耳機覆蓋著耳屏位置，比起同類產品，異物感並不強，只會輕輕感受到耳道位置有東西掛著。



操作方面 至於操作方面，除了 Sony LinkBuds Open 之外，其餘4款耳機主要分為實體按鍵和觸控面板兩種操作方式。5款耳機也都支援 App 操作。實際試用過後，無論是實體按鍵還是觸控面板，用久了就會更加習慣和順手，自然命中率也會更高。它們的操作靈敏度都相當接近，反應都很迅速。 而 Sony LinkBuds Open 的操作方式則與一般耳機不同。它沒有實體按鍵，也不是觸控操作，而是有一個 Wide Area Tap 的功能。只要在耳朵前方，大約是「的水」的位置，輕點兩下或三下，就可以控制耳機暫停或切換歌曲。



音質試聽 講完這5款耳機的主要特點和功能，接下來就是測試環節。試聽完5款耳機後，Bose Ultra Open Earbuds 給我留下了非常深刻的印象。它完全克服了開放式耳機低音單薄的缺點，耳機在低頻表現十分出色，可以達到與入耳式耳機相同的衝擊感，而且又不會過多地遮蓋中、高頻。它在襯托氣氛和空間感方面的效果更強，三頻互相融合得非常出色，不會互相干擾的同時，又能做到出色的樂器層次。人聲立體細緻，線條相當順滑，清晰之餘不壓迫，有味道之餘不會覺得太重味精，恰到好處。 Cleer Arc 3 Max 的音色表現也不錯，耳機同樣擁有不俗的低頻表現，也有不錯的分析力，三頻調音自然，音場也夠寬闊，提供更沉浸和舒適的聆聽體驗。 另外，我還喜歡 Sony LinkBuds Open 的調音，三頻均衡，低頻動態出色，有不俗的衝擊感。此外，空間感和包圍感都不錯，音場有足夠的擴散感，適合流行樂曲的用家。 不過，Shokz OpenFit Air 和 Nothing Ear (open) 的音壓相比其他三款耳機就略顯不足。即使在室內使用也要開到七、八成音量才夠響亮，在戶外使用的話更需要開到最大音量才夠聽，大家購買時需要注意這一點。



總結 實測的這5款耳機各有特色。以往開放式真無線耳機算是比較小眾的產品，這類耳機從規格、功能到音質都偏入門一些。而 Bose Ultra Open Earbuds 作為 Bose 的旗艦耳機來設計，具備 aptX Adaptive 甚至 aptX Lossless，還有沉浸式音效、快速充電、IPX4 等周邊功能和設計，而且佩戴非常舒適。我自己也試過很多次，忘記了自己還戴著耳機。如果大家不太喜歡入耳式耳機塞住耳朵的感覺，又對音質有要求的話，Bose Ultra Open Earbuds 可以說是目前音質最強的選擇。功能和設計也都十分全面，相當值得一試。雖然它的官方售價要 $2,300，比其他開放式耳機價格高出一截，但查看Price網站的報價，最便宜也要 $1,900 左右才能入手。不過以旗艦耳機來說，也算是一個合理的價格。 而 Shokz OpenFit Air 做到輕巧無負擔，無論運動或日常使用都不錯，而且官方定價只要 $899，是五款評測耳機中價格最便宜的。而且音色一點也不差，表現中規中矩。唯一的缺點就是音壓不足的問題，如果不介意這個問題的話，這個價位是一個不錯的選擇。 至於首次加入開放式耳機市場的 Nothing Ear (open)，以品牌首款開放式耳機來說，絕對可以說是交足功課。外型延續了 Nothing 品牌一貫標榜的「簡約美觀」風格，而且佩戴感舒適，功能也算全面。音質在開放式耳機界別中也算是中上等級，整體配置也十分吸引。加上定價只是 $1,199，查看Price網站報價最便宜不到 $1,000。單純從產品的設計、功能和表現來看，在開放式耳機中是值得入手的其中一款。 Cleer Arc 3 Max 集 Cleer ARC 3 系列眾多版本所有優點於一身，而且新增了 AI 降噪和 AI 教練功能，顯著提升了耳機的可玩性。更重要的是，音質表現也是5款評測耳機中比較出眾的之一。無論是人聲的聚焦、樂器的定位還是整體的連貫性，都表現得非常優秀。儘管 ARC 3 Max 的定價要 $2,599，但如果你是對耳機有高要求的人，ARC 3 Max 確實可以給你一步到位的感覺。 而 Sony LinkBuds Open 是一款講求舒適佩戴感和開放式聆聽體驗的真無線藍牙耳機。雖然它的設計未必適合每個人的耳朵，但在整體表現上，從音色、功能、電池續航到配件設計，都看得出 Sony 花了不少心思。雖然今代定價與 LinkBuds Fit 一樣都是 $1,699，比上代的定價有所上調，不過 Sony 的音質可以說是很有保證的。 文章授權轉載自《Price.com.hk》於am730科技刊出，按此查看Price.com原始文章