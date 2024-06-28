華為HUAWEI MatePad 11.5”S最新平板電腦　紙感筆觸＋自家GoPaint繪畫軟件

早前在華為發布會中已率先曝光的HUAWEI MatePad 11.5”S （PaperMatte Edition），即將於香港開售。採用新一代 HUAWEI PaperMatte柔光屏，畫面更清晰舒適，而且有紙感般的閱讀和寫繪體驗。平板支援華為專研的GoPaint專業繪畫軟件，帶來超過100種筆刷效果，準確還原多種藝術媒材質地，非常適合創作繪圖。

HUAWEI MatePad 11.5”S的11.5吋為3:2屏幕比例，支援新一代HUAWEI PaperMatte屏幕技術，通過納米級防眩光蝕刻技術及納米級磁控光學塗層，減低屏幕表面反射率降低到2%以下，消除99%的干擾光；即使在高光的環境下都可清晰和舒適地閱讀和觀看。

紙感寫繪體驗

HUAWEI PaperMatte柔光屏技術深入至納米結構，表面呈現出細緻紋理，配合第三代HUAWEI M-Pencil使用，帶來類似鉛筆在紙張上摩擦的柔和阻力感。平板亦兼顧紙感閱讀體驗，支援「色彩模式」，通過專有演算法調整屏幕亮度、色調和色溫之間的映射關係，觀看體驗佳同時保持眼睛舒適感。

高刷新率屏幕顯示

屏幕支援高達144Hz刷新率以及2.8K高解像度，因應使用場景自動調節刷新率（30Hz至144Hz），流暢省電。產品獲SGS低視覺疲勞2.0優質性能認証，以及德國TUV Rheinland硬件級低藍光認証、無頻閃及無反射認証，有一定護眼作用。

支援應用及擴充硬件

HUAWEI Notes新增「筆記回放」功能，可使用筆記錄音功能並記下要點，並播放相應的會議音訊。HUAWEI Notes亦支援全新快捷手勢，做筆記時用套索選取文字並變更顏色，有效整理工作和學習內容。配合HUAWEI M-Pencil （第三代） 和全新智能磁吸鍵盤使用，可以當手提電腦般使用。