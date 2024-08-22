電腦節2024｜精選新產品及減價貨率先睇　激抵4折筆電、27折電競鍵盤（多圖）

香港通訊電腦節2024（下簡稱電腦節）將於8月23日至26日於灣仔會展舉行，今日大會舉行傳媒預覽，參展商推出多款首發新品及減價產品，不妨先做定功課，看看有沒有心水產品再出擊入手。

電腦節會場設於一號展覽廳，今年展位數量多達800個，售賣各類型電腦及電競產品、家庭電器及生活用品等。分有AI PC Zone體驗區、模擬賽車、電競區，以及電腦產品區、樂齡康體智慧科技館、5G及綠色科技生活館、HKtag智慧科技提升展館，另一邊則為一帶一路軟件博覽。

電腦節2024｜展商精選產品

多個展商帶來不同首發全新產品，同時亦有不少優惠、減價及陳列品發售，價錢相當吸引。例如Acer設有每日限量優惠產品低至$18，亦有多達220部陳列機，低至4折發售，其中一部Acer Aspire 3筆電更只需$799。今次Acer更推出首部裸眼3D顯示器，以及一系列風扇、風筒甚至行李箱等家品。

Lenovo亦有指定產品低至6折發售，2024年新款筆電售價由$3599起；Lenovo Tab P12原價$2999，會場價$1999，顯示器亦低至$999有售。購買指定電腦系列，如Yoga/ IdeaPad Pro系列更大送總值$2765禮物。

Felton亦有大量電腦配件低至27折，CHERRY機械式遊戲鍵盤原價$710，特價$189；Stream Deck Mini直播控制台原價$990，現售$389；X Rocker電競椅都有3折，原價$3688減至$1088更包送貨及安裝。