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科技
2024-08-22 19:33:36

電腦節2024｜精選新產品及減價貨率先睇　激抵4折筆電、27折電競鍵盤（多圖）

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電腦節2024｜精選新產品及減價貨率先睇　激抵4折筆電、27折電競鍵盤（多圖）

電腦節2024｜精選新產品及減價貨率先睇　激抵4折筆電、27折電競鍵盤（多圖）

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香港通訊電腦節2024（下簡稱電腦節）將於8月23日至26日於灣仔會展舉行，今日大會舉行傳媒預覽，參展商推出多款首發新品及減價產品，不妨先做定功課，看看有沒有心水產品再出擊入手。

電腦節2024｜會場設於灣仔會展1號館。 電腦節2024｜AI PC Zone體驗區可以試用不同品牌的AI PC。 電腦節2024｜Xbox專區試玩最新《Call of Duty》。 電腦節2024｜台灣遊戲《百劍討妖傳綺譚》首度來港即場試玩。 電腦節2024｜Zenox與鐵拳8推出兩款聯乘特別版電競椅。 電腦節2024｜樂齡康體智慧科技館展出長者實用電子產品。 電腦節2024｜5G及綠色科技生活館設有多個攤位，提高公眾對綠色科技的了解。 電腦節2024｜HKtag智慧科技提升展館有學生設計的創新解決方案。 電腦節2024｜一帶一路軟件博覽有內地展商參展。

電腦節2024｜800個攤位

電腦節會場設於一號展覽廳，今年展位數量多達800個，售賣各類型電腦及電競產品、家庭電器及生活用品等。分有AI PC Zone體驗區、模擬賽車、電競區，以及電腦產品區、樂齡康體智慧科技館、5G及綠色科技生活館、HKtag智慧科技提升展館，另一邊則為一帶一路軟件博覽。

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電腦節2024｜CSL產品齊全，有齊手機、遊戲主機、路由器等，低至3折發售。 電腦節2024｜可試玩PlayStation VR及各種硬件。 電腦節2024｜Acer首推裸眼3D顯示器，配合軟件可作隔空互動。 電腦節2024｜Acerpure Cozy循環扇原價$498，會場限定價$80，限售10件。 電腦節2024｜Acer推出Acerpure Beauty AI負離子風筒。 電腦節2024｜Lenovo推出多款電腦優惠。 電腦節2024｜Lenovo低至6折優惠更大送禮品。 電腦節2024｜Felton多款直播及電競產品特價發售。 電腦節2024｜CHERRY機械式遊戲鍵盤原價$710，特價$189。 電腦節2024｜Stream Deck Mini直播控制台原價$990，現售$389。 電腦節2024｜多款電競椅減價發售，最左邊的X Rocker只售$1088。

電腦節2024｜展商精選產品

多個展商帶來不同首發全新產品，同時亦有不少優惠、減價及陳列品發售，價錢相當吸引。例如Acer設有每日限量優惠產品低至$18，亦有多達220部陳列機，低至4折發售，其中一部Acer Aspire 3筆電更只需$799。今次Acer更推出首部裸眼3D顯示器，以及一系列風扇、風筒甚至行李箱等家品。

Lenovo亦有指定產品低至6折發售，2024年新款筆電售價由$3599起；Lenovo Tab P12原價$2999，會場價$1999，顯示器亦低至$999有售。購買指定電腦系列，如Yoga/ IdeaPad Pro系列更大送總值$2765禮物。

Felton亦有大量電腦配件低至27折，CHERRY機械式遊戲鍵盤原價$710，特價$189；Stream Deck Mini直播控制台原價$990，現售$389；X Rocker電競椅都有3折，原價$3688減至$1088更包送貨及安裝。

電腦節2024｜Unitree Robotics機械人可以進行跳躍、趴下等動作。 電腦節2024｜TP-Link BE19000 Wi-Fi 7路由器機面的LED顯示有不同「表情」。 電腦節2024｜TP-Link會場優惠。 電腦節2024｜SanDisk桌上型外置硬碟及SSD產品。 電腦節2024｜Western Digital My Passport SSD相當輕巧。 電腦節2024｜X-Power攤位主力售賣USB線、尿袋等周邊產品。 電腦節2024｜10000mAh尿袋會場價$90，相當抵買。 電腦節2024｜Linksys產品優惠一覽。 電腦節2024｜多項Wi-Fi 7產品可以選購。 電腦節2024｜HP打印機特價再送$300超市禮券。 電腦節2024｜msi電競筆電由$4999起，最高優惠有66折。 電腦節2024｜Corsair電競產品優惠。

電腦節2024｜其他產品推介

另外還有不少新穎的產品，如OnTheGo帶來兩部Unitree Robotics機械人，即席示範；TP-Link全球首部設有LED顯示的三頻Wi-Fi 7路由器BE19000等。SanDisk及Western Digital有多款新出外置硬碟，包括Desk Drive及WD BLACK SN850X NVMe SSD。X-Power推出大量超抵買產品低至2折起，$90即可買走10000mAh尿袋。

香港電腦通訊節2024
電腦節2024日期：2024年8月23日至26日
電腦節2024地點：灣仔香港會議展覽中心一號展覽廳
電腦節2024門票價錢：$35

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