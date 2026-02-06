LENOVO拯救者Y700五代 平板電腦規格曝光 8.8吋Mon電池容量大提升？

作為新代旗艦 5G 晶片，S8E Gen5 推出市場後，在截至本文刊登時平板電腦市場仍只有 HONOR MagicPad3 Pro 採用，使其在剛公布 Antutu 效能榜單，以超過 60 萬差距拋離第二位。

好消息是較早前終於有另一款 S8E Gen5 旗艦平板消息曝光，據爆料達人「數碼閒聊站」透露，其將為 LENOVO 拯救者 Y700 五代細屏旗艦平板電腦、預計3月發布。

拯救者 Y700 五代料3月發布

拯救者 Y700 五代傳將配 S8E Gen5 晶片、保留前代 8.8 吋 3K 165Hz 螢幕配置，但就將電池由 7,600mAh 提升至 9,000mAh 左右，及具 50MP 機背鏡頭。