BNCF BPad Mini千元有找　4G通話加8.4吋螢幕高性價比

千元有找的口袋平板：BNCF BPad Mini 實測，具備 4G 通話與 8.4 吋螢幕的平衡之作!

在追求極致性價比的行動裝置市場中，一款能兼顧大螢幕視覺享受與日常通訊需求的設備，往往能吸引不少務實用家的目光。近期在香港市場登場的 BNCF BPad Mini，以不到千元的售價，提供 8.4 吋輕便機身並支援 4G 上網與語音通話，為預算有限但有大螢幕需求的用家提供了一個值得關注的選擇。 輕巧便攜與實用導向的設計 BPad Mini 採用了簡約且經典的平板外觀，機身厚度控制在 7.6mm，重量約為 320g，整體手感輕盈。機背經過磨砂工藝處理，除了提升握持時的防滑表現，也能有效減少指紋殘留。

機身側邊的配置相當貼心，將音量鍵與整合了指紋感應器的電源鍵安排在一起，甚至加入了實體快門鍵，這在平板裝置中較為少見，可見品牌在細節操作上的考量。 優質的視聽規格表現 雖然定價親民，但 BPad Mini 在影音規格上並未妥協。它搭載了一塊 8.4 吋的 In-cell IPS 螢幕，解析度達到 1200 x 1920，亮度為 350nits，無論是顯示網頁內容或是追劇，畫質都顯得清晰銳利。 配合分佈在機身兩側的立體聲雙揚聲器，能提供更具包圍感的聽覺體驗，滿足日常影音娛樂的沈浸感。 穩定的效能與全能通訊功能

效能核心方面，BPad Mini 選用了 Snapdragon 685 八核心處理器，內建 8GB RAM 搭配 256GB ROM，並支援高達 12GB 的虛擬記憶體擴展，提升多工處理的順暢度。在 AnTuTu 跑分測試中獲得約 51 萬分的成績，足以應對日常社交應用與各類工具軟件。 最核心的賣點在於其完整的通訊能力。BPad Mini 不僅支援 4G LTE 連網，還具備撥號通話功能，可以像手機一樣插入 SIM 卡直接使用 WhatsApp 等通訊軟件。加上內置 6050 mAh 大容量電池與 18W 快充，續航表現能支撐一整天的頻繁使用。

滿足日常記錄的攝影配置 在拍攝功能上，此平板配備了 3200 萬像素的主鏡頭以及 500 萬像素的前置鏡頭。雖然定位並非專業影像裝置，但其拍攝水準已能勝任日常的文字掃描、視訊會議或隨手記錄生活。此外，系統內建的智慧多視窗功能，允許用家同時開啟兩個應用程式，對於需要一邊查閱資料一邊撰寫筆記的人來說非常實用。 總結：物超所值的行動伴侶 BNCF BPad Mini 以港幣 $999 的競爭力價格，打破了平板與手機之間的界線。它成功將 8.4 吋的大螢幕優勢與 4G 通訊功能融合在一起，對於追求極致性價比、或是需要一部輕量化副機的用家而言，這款迷你平板無疑是目前市場上極具誠意的選擇。