Teclast T65平板千零蚊配13.4吋大屏　4G連線具性價比

香港市場迎來一款定價進取的入門級大屏平板——Teclast T65。這款新機以$1,099的售價，搭配13.4吋大螢幕及4G連線功能，即日上市，吸引了不少預算型消費者的目光。究竟這款平板在實際使用中表現如何？是否真能兼顧大屏體驗與流暢性能？本文將從多個角度進行評測。

螢幕表現：13.4吋大屏配120Hz自適應刷新率

Teclast T65最大亮點在於其13.4吋的顯示螢幕。對於需要長時間閱讀、瀏覽網頁或觀看影片的用戶來說，大尺寸螢幕能提供更舒適的視覺體驗。螢幕支援120Hz自適應刷新率，能夠根據顯示內容自動調整刷新頻率，在滾動網頁或社交媒體動態時，可感受到畫面更為順滑，同時也有助於平衡功耗。