科技
出版：2026-Feb-28 13:15
更新：2026-Feb-28 13:15

Teclast T65平板千零蚊配13.4吋大屏　4G連線具性價比

Teclast T65 平板測評：千元級13.4吋大屏4G平板，性價比之選？

Teclast T65 平板測評：千元級13.4吋大屏4G平板，性價比之選？

香港市場迎來一款定價進取的入門級大屏平板——Teclast T65。這款新機以$1,099的售價，搭配13.4吋大螢幕及4G連線功能，即日上市，吸引了不少預算型消費者的目光。究竟這款平板在實際使用中表現如何？是否真能兼顧大屏體驗與流暢性能？本文將從多個角度進行評測。

螢幕表現：13.4吋大屏配120Hz自適應刷新率

Teclast T65最大亮點在於其13.4吋的顯示螢幕。對於需要長時間閱讀、瀏覽網頁或觀看影片的用戶來說，大尺寸螢幕能提供更舒適的視覺體驗。螢幕支援120Hz自適應刷新率，能夠根據顯示內容自動調整刷新頻率，在滾動網頁或社交媒體動態時，可感受到畫面更為順滑，同時也有助於平衡功耗。

機身設計與續航：8.5mm厚度與8000mAh電池

Teclast T65機身厚度為8.5mm，配合13.4吋螢幕，便攜性尚可，適合放入背包攜帶。內建8,000mAh 電池，在中等亮度下連續播放影片，續航時間約為10至12小時，能夠滿足一日外出使用需求。設備採用Type-C接口進行充電，補能速度符合同級標準。

連線與音訊：4G雙卡雙待與立體聲揚聲器

這款平板支援4G網絡及雙頻WiFi，用戶可以插入SIM卡隨時上網，對於需要移動辦公或在外使用網絡的場景較為方便。音訊方面，機身設有立體聲斯威特外放揚聲器，並配備智能數字功放，在室內環境下觀看影片或進行視訊通話，聲音表現清晰夠用。

攝影功能：前置與後置AI鏡頭

Teclast T65前後均配備AI鏡頭，可用於視訊會議、掃描文件或日常記錄。在光線充足的環境下，拍攝的文檔或白板內容清晰度足夠辨認，符合入門平板的基本拍攝需求。

性能配置：紫光展銳T7280處理器搭配20GB記憶體組合

配合8GB RAM及透過技術擴展實現的20GB記憶體組合，在多任務切換及日常應用程式運行上，基本能保持流暢。實測開啟多個社交應用、文檔處理軟件及一個影片播放程式，未出現明顯卡頓。對於一般文書處理、網課學習或影音娛樂需求，這套配置足以應付。

總結

總體而言，Teclast T65以$1,099的定價，提供了13.4吋大螢幕、120Hz刷新率、4G連線及足夠日常使用的性能配置，在入門級平板市場中具有一定的競爭力。對於預算有限，但追求大屏觀看體驗、需要移動上網功能，且主要用於學習、娛樂及輕度辦公的用戶，Teclast T65是一個值得考慮的選擇。然而，若對性能或螢幕質素有更高要求，則可能需要考慮更高階的型號。購買連結

文章獲Mobile Magazine授權轉載

