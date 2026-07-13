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科技
出版：2026-Jul-13 07:30
更新：2026-Jul-13 07:30

港大首創AI精子篩選模型 準確率超過九成 顯著提升輔助生殖治療成功率

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創科誌by HKU RISE keyframe 10JUL

自然受孕過程會篩選出具受精潛能的精子。AxileLife 的 AI 模型則以「功能性」為核心，協助識別真正具受精能力的精子。

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不孕不育症是全球日益受到關注的健康議題，約每七對育齡夫婦便有一對受到影響。世界衞生組織更預測，不孕不育症將繼癌症及心血管疾病後，成為全球第三大常見疾病。儘管近年體外受精（IVF）等輔助生殖技術（ART）持續發展，但其成效仍受多項因素影響，其中精子質量評估一直是重要挑戰之一。有見及此，香港大學李嘉誠醫學院（港大醫學院）臨床醫學學院婦產科學系、港大工程學院、港大InnoHK先進生物醫學儀器中心（ABIC）及其衍生企業AxileLife的研究團隊成功研發全球首創人工智能（AI）男性生育能力評估平台，首次將精子的「功能性」納入評估框架，能夠更準確識別真正具受精能力的精子。臨床驗證結果顯示，模型準確率超過96%，為不孕不育症診斷及輔助生殖治療帶來新突破。相關研究成果更刊登於國際婦產科期刊《Human Reproduction Open》，並榮獲2025年第50屆日內瓦國際發明展銀獎。

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相關研究成果已刊登於國際婦產科期刊《Human Reproduction Open》，並榮獲2025年第50屆日內瓦國際發明展銀獎。

突破男性不孕不育挑戰  從傳統主觀盲區走向精準醫療

現時全球不孕不育個案之中，約20% 至 70%涉及男性因素精液分析一直是評估男性生育能力的重要工具，相關結果亦會影響醫生選擇體外受精（IVF）或卵胞漿內單精子注射（ICSI）等治療方案。

然而，現行分析流程主要依賴實驗室人員透過顯微鏡觀察精子的濃度、活動能力及形態，不僅耗時費力，亦容易受人為主觀判斷影響，導致不同實驗室或人員之間的結果存在差異，難以實現完全客觀及標準化評估。即使ART技術已相當成熟，全球整體成功率目前仍只有約30%至50%，治療失敗不但增加經濟負擔，更會為患者及其家庭帶來沉重的心理壓力。因此，如何更準確地評估精子質量及受精能力，一直是提升輔助生殖成功率的重要研究方向。

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傳統精液分析主要依賴胚胎學家或實驗室人員透過光學顯微鏡觀察精子的濃度、活動能力及形態，過程耗時且容易受主觀判斷影響，難以全面反映精子的真正受精能力。

傳統分析難以反映真正受精能力

男性一次射精平均含有一億至兩億個活力精子，但只有約7%真正具受精潛力。在自然受孕過程中，女性生殖道會自動篩選出具受精能力的精子；不過，目前輔助生殖技術實驗室仍缺乏精準的篩選機制。研究團隊指出：「 傳統的精子參數對於預測男性精子的真正受精潛力存在局限。即使精液分析結果正常，仍有5%至25%的男性在 IVF 療程中出現低受精率（少於30%），甚至完全受精失敗。」

AI模擬自然篩選機制  提早預警受精失敗風險

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傳統精子影像分析長期受限於精子體積極小、移動速度快且數量龐大等特性，要在短時間內捕捉大量精子清晰、穩定且可供對比的影像，遠非一般顯微鏡技術所能勝任。為突破此瓶頸，研究團隊自主研發專利微流體晶片及高解析度影像系統，成功整合光學、微流體力學與高速成像等前沿技術，實現大規模、非侵入式地擷取精子細微形態與運動特徵。

在此技術基礎上，研究團隊進一步革新傳統精子分析框架。過往評估只著重外觀與活動力，團隊首度將精子的「功能性」納入人工智能評估框架。研究人員指出：「這項技術的核心理念，並非單純判斷精子是否『游得快』或『長得正常』，而是深入分析其受精潛能，從而更全面、準確地評估男性生育力。」

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全球首創的AI智能男性生育能力評估平台，讓合作醫療機構可透過上傳精子顯微影像，獲得客觀、標準化及可重複的AI輔助分析結果。模型利用人工智能技術分析精子的形態特徵，自動計算具備透明帶結合能力的精子比例，從而評估男性生育能力。這項 AI 技術不但能預早識別可能出現受精失敗的個案，亦能找出傳統精液分析未必能檢測出的受精功能異常患者，協助醫生制定更合適且個性化的治療策略。

相比傳統依賴人工肉眼觀察的評估方式，該AI模型能在數分鐘內完成大規模樣本分析，提供量化且一致的數據，大幅提升檢驗效率與診斷信度，為生殖醫學帶來嶄新的智能輔助決策工具。

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AxileLife 自主研發的產品原型整合光學成像、微流體技術及人工智能分析，可高速擷取大量精子影像並進行標準化評估，協助提升精子分析及篩選的準確度與效率。

打破地域與設備限制 以「人機協作」 發揮全球臨床應用價值

為了讓這項創新 AI 系統具備真正的全球臨床應用價值，團隊自研發初期便將「泛化能力」視為核心。有鑑於各地醫療機構所採用的設備與操作環境存在顯著差異，AxileLife持續優化模型的適用性與公平性，建立獨家的影像標準化技術。即使面對來自全球各地、因設備差異而產生的影像訊號，系統都能自動精準校正，在任何臨床場景下皆能維持一致、高水準的分析表現。

團隊又強調，AI 在生殖醫學中的定位是「輔助者」而非「取代者」。最終的診斷與治療方案，依然需要由具備專業資格的生殖醫學專家與胚胎學家，結合患者病史、臨床檢查等多維度資訊做出綜合判斷。這種「人工智能 + 臨床專家」的深度協作模式，既發揮了 AI 在大數據標準化分析上的優勢，又保障了每項醫療決策背後的專業溫度與醫學嚴謹性，共同為無數家庭點燃孕育新生命的希望。

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臨床驗證逐步推進　發展即時精子優選平台

AxileLife自主研發的AI智能男性生育能力評估平台，目前已率先於瑪麗醫院及廣華醫院開展首階段臨床驗證，現正進一步推展至中山大學附屬第一醫院、中山大學附屬第三醫院及香港大學深圳醫院等合作中心。未來，平台將陸續拓展至更多地區及全球不同生殖醫學中心，持續累積來自多元醫療機構、不同設備規格及多樣化臨床流程的真實世界數據，逐步建構跨醫院、跨地域的標準化AI評估網絡。

隨著大型臨床數據庫持續擴充，團隊將進一步探討AI輔助分析與受精率、胚胎發育品質、臨床妊娠率等重要臨床終點之間的潛在關聯性，為AI在輔助生殖醫學中的應用價值，提供更完整的循證醫學證據。除線上平台外，研究團隊亦同步推進下一階段硬件技術研發，包括自主研發專利微流體晶片、高解析度影像系統，以及未來可用於即時精子優選與分選的新一代平台。新硬件系統具備高速採集大量高解析度精子影像的能力，有望建立前所未有的大規模精子影像資料庫，進而訓練新一代人工智能模型，持續提升分析精準度、自動化程度，並拓展至更多臨床應用場景。

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對不少不孕夫婦而言，這不僅是一項科研突破，更是一道希望之光。隨著大型臨床研究持續推進及技術進一步落地應用，團隊希望透過更精準評估精子的受精能力，提升輔助生殖治療成功率，減少受精失敗風險，並縮短患者達成懷孕目標所需的時間。

專欄：港大「港創未來」
簡介：本專欄聚焦香港大學的科研創新，探討那些在香港研發並對世界具有深遠影響的科研項目。透過清晰而深入的報導，彰顯港大科研成果轉化的強大實力。

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