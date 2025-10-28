4K、8K電視畫質有乜分別？劍橋大學研究：人眼分不清

根據英國《衛報》引述劍橋大學和Meta公司最新研究，4K和8K超高清電視在一般家庭環境中，對於大多數觀眾而言，並未帶來顯著的畫質提升。研究顯示，對於普通大小的客廳，2K電視的畫質已足夠，並無需額外投資於更高解析度的設備。
研究的Maliha Ashraf博士指出，當觀看距離達到一定程度後，無論增加多少像素，眼睛都無法察覺到差異。這項研究發表在《自然通訊》（Nature Communications）期刊上，旨在探討人眼的解析度極限，報告指出雖然 20/20 視力意味著眼睛平均可以區分每度60像素 (PPD)，但大多數視力正常或經矯視的人都能看得更清楚。
研究團隊使用27吋的4K顯示器，通過不同距離的測試，發現人眼對於灰階影像的解析度平均可達94像素每度（PPD），而對於彩色圖案則略低。這意味著，若觀眾的觀看距離和電視尺寸符合特定條件，升級至8K電視將不會有明顯的畫質改善。
升級至8K電視不一定睇得更清晰
此外，研究團隊還推出了一個免費的線上計算器，幫助用家評估其觀看距離、螢幕大小及解析度是否超過人眼的解析度極限。Ashraf博士強調，若用家已有一部44吋的4K電視，且觀看距離約為2.5米，那麼升級至8K版本並不會使畫面看起來更清晰。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章