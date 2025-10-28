4K、8K電視畫質有乜分別？劍橋大學研究：人眼分不清

根據英國《衛報》引述劍橋大學和Meta公司最新研究，4K和8K超高清電視在一般家庭環境中，對於大多數觀眾而言，並未帶來顯著的畫質提升。研究顯示，對於普通大小的客廳，2K電視的畫質已足夠，並無需額外投資於更高解析度的設備。

研究的Maliha Ashraf博士指出，當觀看距離達到一定程度後，無論增加多少像素，眼睛都無法察覺到差異。這項研究發表在《自然通訊》（Nature Communications）期刊上，旨在探討人眼的解析度極限，報告指出雖然 20/20 視力意味著眼睛平均可以區分每度60像素 (PPD)，但大多數視力正常或經矯視的人都能看得更清楚。