Apple同時發布了全新AirPods系列，包括兩款AirPods 4，AirPods Pro 2新功能以及全新色系的AirPods Max。AirPods 4開放式耳筒分別有基本款及主動消噪型號，前者售價$1099，後者則為$1499，現可預訂，9月20日發售。

降噪型號比AirPods Pro平

AirPods 4耳柄比上代略為縮短，配備全新H2晶片，有語音隔離及免提式Siri互動，可以點頭搖頭作反應。AirPods 4首次提供主動消噪功能型號，配合升級的咪高峰，能減少飛機引擎、暖通空調系統及城市交通等低頻的背景噪音，並有適應性音訊、通透模式及對話感知功能。

充電盒體積比上一代減少超過10%，AirPods 4主動消噪型號更是業界同級最小的無線充電盒。內置揚聲器支援尋找功能，續航力長達30小時。支援 USB-C充電，AirPods 4主動消噪型號可透過 Apple Watch充電器或Qi認可充電器作無線充電。