Apple App Store Awards 2025得獎名單　Tiimo最佳App、Pokémon奪最佳遊戲（內附下載連結）

Apple公布2025年App Store Awards的最佳App及遊戲得獎名單。

Apple今日揭曉2025年App Store Awards得獎名單，App Store編輯從45款入圍作品中精心選出17款得獎app與遊戲，展現其創新、用户體驗與設計之卓越。

年度iPhone App 《Tiimo》。

年度iPhone App 《Tiimo》為用户提供規劃工具，透過AI可將願望化為切實可行的下一步行動。

年度iPad App 《Detail》。

年度iPad App 《Detail》的AI編輯工具讓iPad上的影片製作流程更普及，新手與資深創作人均可輕鬆上手。

年度Mac App 《Essayist》。

年度Mac App 《Essayist》借助AI工具，讓用户在Mac上輕鬆應對耗時的學術論文格式設定工作。

年度Apple Vision Pro App 《Explore POV》。

年度Apple Vision Pro App 《Explore POV》以Apple Immersive Video，帶領用户置身世界各地令人歎為觀止的風光。

年度Apple Watch App」《Strava》。

年度Apple Watch App 《Strava》在Apple Watch上表現出色，以流線設計和實時分段追蹤功能，連結健身社群。

年度Apple TV App 《HBO Max》。

年度Apple TV App 《HBO Max》新增美國手語翻譯和更全面的娛樂內容，帶來更共融的串流體驗。

年度iPhone遊戲 《Pokémon TCG Pocket》。

年度iPad遊戲 詭魅神秘又療癒人心的《DREDGE》則是一個獨特釣魚遊戲，同時縈繞著令人不安的謎團。

年度Mac遊戲 《電馭叛客2077：終極版》。

年度Apple Vision Pro遊戲 《門雲》。

年度Apple Vision Pro遊戲 《門雲》將「環境」化成充滿氛圍的解謎體驗，讓用户彷彿置身其中。

年度Apple Arcade遊戲 《WHAT THE CLASH?》。

「文化影響力」得獎名單 App Store編輯亦選出6款「文化影響力」得獎作品，肯定其推動有意義變革的能力。相關app與遊戲帶來正面影響力，為用户提供實用工具、促進相互理解，致力建立更共融的世界。

《Art of Fauna》

《Chants of Sennaar》

《Be My Eyes》