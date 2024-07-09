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科技
2024-07-09 12:35:00

Apple Intelligence完全體開發需時、加強版Siri要明年才見？

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Apple Intelligence完全體開發需時、加強版Siri要明年才見？

Apple Intelligence完全體開發需時、加強版Siri要明年才見？

上月，Apple 於 WWDC 2024 公布 iOS 18、Apple Intelligence 等全新功能，而靠著 Apple Intelligence，iPhone 的皇牌語音助理 Siri 在 iOS 18 系統中亦有所提升，例如有更佳的語音交互和問答能力，以及可以進行全系統的檔案存取等。

雖然一眾 iPhone 用家都引頸以待，但據彭博社（Bloomberg）的科技編 輯 Mark Gurman 的最新消息指，即便 Apple 會在 9 月開展 Apple Intelligence 的 Beta，新版本 Siri 卻最快要等到明年才見到。

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據聞 Apple 將計劃在明年 1 月推出 Siri Beta 版，並要等到 iOS 18.4 版本的系統中才正式推出。 對於 Siri 升級版的正式推出時間，目前仍需留待 Apple 提供更進一步的消息。

據聞 Apple 將計劃在明年 1 月推出 Siri Beta 版，並要等到 iOS 18.4 版本的系統中才正式推出。

最新版的 Siri 不僅能直接控制各 App 功能，還可根據用戶習慣和需求提供服務。Siri 可整合和控制不同 App 功能，如在日曆 App 中透過語音新增活動、設置提醒。

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其次，Siri 亦能根據用戶搜索記錄和使用模式，推測當前用戶可能需要的資訊，例如根據上下文撰寫電郵等個性化功能。

對於 Siri 升級版的正式推出時間，目前仍需留待 Apple 提供更進一步的消息。

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資料來源: Apple、 Android Authority 

文章授權轉載自《Price.com.hk》於am730科技刊出，按此查看Price.com原始文章