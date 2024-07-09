Apple Intelligence完全體開發需時、加強版Siri要明年才見？

上月，Apple 於 WWDC 2024 公布 iOS 18、Apple Intelligence 等全新功能，而靠著 Apple Intelligence，iPhone 的皇牌語音助理 Siri 在 iOS 18 系統中亦有所提升，例如有更佳的語音交互和問答能力，以及可以進行全系統的檔案存取等。

雖然一眾 iPhone 用家都引頸以待，但據彭博社（Bloomberg）的科技編 輯 Mark Gurman 的最新消息指，即便 Apple 會在 9 月開展 Apple Intelligence 的 Beta，新版本 Siri 卻最快要等到明年才見到。