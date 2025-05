Apple WWDC25將於6月10日舉行　預計發布iOS 19及Apple Intelligence最新進展

Apple公布WWDC年度全球開發者大會將於香港時間6月10日至14日免費網上舉行,活動包括 Keynote發佈會及Platforms State of the Union,預料將發布最新Apple工具、技術與功能,包括iOS 19、iPadOS 19、macOS 16、watchOS 12、tvOS 19及visionOS 3。

Apple Keynote發布會將在香港時間6月10日凌晨1時舉行,WWDC25率先介紹今年稍後時間Apple平台推出的突破更新。發布會將於官網、Apple TV app及Apple YouTube頻道直播。

Platforms State of the Union將在凌晨4時深入探討進一步裝備Apple開發者的新工具,包括 iOS、iPadOS、macOS、tvOS、visionOS與watchOS的最新進展。Platforms State of Union將於 Apple Developer app、網站及Apple YouTube頻道串流直播。