Apple WWDC25將於6月10日舉行　預計發布iOS 19及Apple Intelligence最新進展

Platforms State of the Union將在凌晨4時深入探討進一步裝備Apple開發者的新工具，包括 iOS、iPadOS、macOS、tvOS、visionOS與watchOS的最新進展。Platforms State of Union將於 Apple Developer app、網站及Apple YouTube頻道串流直播。

Apple公布WWDC年度全球開發者大會將於香港時間6月10日至14日免費網上舉行，活動包括 Keynote發佈會及Platforms State of the Union，預料將發布最新Apple工具、技術與功能，包括iOS 19、iPadOS 19、macOS 16、watchOS 12、tvOS 19及visionOS 3。

大會舉行的一星期將舉行逾100場技術講座，講座同樣可在網上觀看，全球各地開發人員可與Apple工程師、設計師與推廣人員交流。Apple亦將於6月10日在Apple Park舉辦特別活動，逾1,000位開發人員與學生親臨現場參與盛事。

