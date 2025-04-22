B4B大數據商業應用挑戰賽 2024-25圓滿結束 促進社會碳中和 推動數碼創新轉型 碳科技聚焦房地產領域 AI驅動虛擬科技展現實用價值

B4B大數據商業應用挑戰賽 2024-25於4月14日圓滿結束。本屆兩大主題為「碳科技於房地產」和「由AI驅動的虛擬科技」，逾20隊得獎團隊分別獲得「最佳演繹」、「最佳投選方案」、「最佳文字描述」、「最佳普通話配音」、「最佳旁白」以及「Best ESG Solutions」的獎項。活動邀請了主禮嘉賓香港特區政府數字政策專員黃志光先生, JP 藉著大會主題分享了政府推動綠色可持續發展(ESG)理念和方式。多位創科專家亦於現場作主題分享。 踏入第九屆的B4B大數據商業應用挑戰賽實體頒獎典禮獲得超過百名人士支持，以及多個合作夥伴和支持機構參與。主辦方B4B有限公司一直致力推動大數據技術和智能科技創新，營造健康及可持續的數據初創生態環境。 政府積極支持科創發展 香港特區政府數字政策專員黃志光先生,JP在頒獎典禮上表示：「今屆挑戰賽以碳科技（Carbon Tech）為第一主題，正好呼應二十大精神提出持續提高建築領域能源利用效率、降低碳排放水平，加快提升建築領域綠色低碳發展品質的目標。挑戰賽另一主題是虛擬技術，並加入以AI 驅動的元素。虛擬技術能夠把現實生活中的社交和商業活動轉移到虛擬空間，確實是減少碳排放的一種有效方式。期望各位的解決方案得到落實，推動各界更廣泛應用碳技術及虛擬技術，支持香港智慧城市的持續發展。」

行業專家分享數據科技前沿觀點 本屆頒獎典禮同時舉辦了主題研討會，B4B首席顧問、數據及人工智能素養協會創會主席湛家揚博士以《人工智能與房地產科技: 平衡創新和可持續發展》為題發表演講。他指出：「隨著生成式AI等技術的快速發展，科技倫理和數據治理的重要性日益凸顯。企業在追求創新的同時，必須關注科技應用的道德維度和對社會的長遠影響。永續發展不僅是環境議題，更是關乎數據使用責任和社會信任的建立。只有構建透明、公平、可靠的數據生態系統，才能真正釋放數據的價值，為社會創造長遠福祉。」

電視廣播有限公司集團首席技術官、MyTV Super Group總裁程哲先生則以《人工智能媒體的未來》為題進行分享，他指出：「人工智能不僅是媒體產業的轉型動力，更是重新定義內容創作、分發與互動方式的關鍵。myTV SUPER作為香港本地流動OTT平台的領導者，正積極應用AI於內容編排、觀眾分析及互動體驗中，務求為用戶提供更智能、更貼心的娛樂體驗。未來，我們相信AI將不只是工具，而是一位能夠理解觀眾情感、預判需求、甚至共創內容的 '共演者'，讓媒體真正走向以人為本的智能新時代。」

電視廣播有限公司集團首席技術官、⁠MyTV Super Group總裁程哲先生發表主題演講。

此外，出席典禮的嘉賓陣容鼎盛，包括香港特區政府副數字政策專員(數字基建)張宜偉先生, JP、香港特區政府助理數字政策專員 (共用服務及採購)關穎賢女士、B4B 個人資料私隱顧問劉嘉敏先生, JP、香港貿易發展局業務發展副總監吳文慧女士、香港高力國際(Colliers) ESG諮詢總監劉德安先生、沛然環保集團首席執行官胡伯杰先生、數碼港智慧生活總監蔡偉傑先生、卓越控股有限公司執行董事兼首席財務官趙麗娟女士 MH, JP、香港科技園公司人工智能與數據副總監廖永超先生、香港貨品編碼協會首席市場推廣總監鄭逸齡女士、華潤資本投資部董事劉志康先生、OpenCertHub Academy 諮詢總監陳龍威先生，及數據及人工智能素養協會市場經理何靜女士。

雙主題聚焦 ESG 與 AI 技術創新 第九屆賽事以「碳科技於房地產」和「由AI驅動的虛擬科技」為主題，鼓勵參賽隊伍結合環境、社會和治理(ESG)理念，探索大數據和人工智能技術在實現碳中和及推動數字化轉型中的應用潛力。 在「碳科技於房地產」主題下，參賽者專注於新建材、能源管理、設計與規劃、建築與拆除以及設施管理等方面的創新應用，透過大數據技術協助地產行業降低碳足跡。房地產不僅是建築和磚塊，從工作場所到購物中心，交通運輸點，甚至是我們的住所，它與人們的日常生活息息相關。大賽期望透過數據科技及物管創新，進一步推動業界減少碳排放，為環保出一分力。 「由AI驅動的虛擬科技」主題探索人工智能在虛擬技術應用中的突破，包括三個創新獎項類別：最佳文字描述獎、最佳普通話配音獎及最佳旁白獎。參賽團隊挑戰了硬體進步、價格可負擔性和用戶舒適度等關鍵障礙，尤其在優化數據傳輸、AI識別模型微調、聲音模擬與創作等技術領域取得了顯著突破。大賽與MyTV SUPER合作，邀請行業專家為參賽者提供專業指導，大幅提升了參賽作品的水平和實用性。 本屆比賽頒發了以下獎項，得獎名單如下： 最佳演繹獎

Best Presentation Award︰R2C2 最佳投選方案獎

Best Solution Award︰Alpha AI 最佳文字描述獎

Best Descriptive Writing Award︰Kande Hong Kong 最佳普通話配音獎

Best Voice Acting (Putonghua) Award︰Qutran 最佳旁白獎

Best Storytelling Award︰Fluffy Creation Best ESG Solutions Award

(排名不分先後) 1. Mytepro Technology 2. Vast Team Development 3. BIMdance 4. Hong Kong X-Wheel Intelligence Technology 5. EnerRight Intelligent 6. Linksoul Hong Kong 7. PropBid 8. ISCA Co. 9. AJO PARTNERS LIVING TECHNOLOGY 10. R2C2 11. Career Hackers 12. ReCube 13. Alpha Visionary 14. Alpha AI 15. AIoTech Ecovation 16. Qutran 17. Hong Kong Deepcare AI 18. AIVOICE 19. Pivotal Technologies 20. Nanjing Qiyin Tech 21. Kande Hong Kong 22. Innocorn Technology 23. MiniMax 24. 智聲雲配 25. Asiabots 26. Fluffy Creation

最佳投選方案獎 (Best Solution Award) 及最佳演繹獎 (Best Presentation Award) 得獎者及得獎者與頒獎嘉賓合照。

最佳文字描述獎 (Best Descriptive Writing Award) 得獎者 、最佳普通話配音獎 (Best Voice Acting (Putonghua) Award) 得獎者及最佳旁白獎 (Best Storytelling Award) 得獎者與頒獎嘉賓合照。

獲得Best ESG Solutions Award的眾隊伍與頒獎嘉賓合照。

展示創新成果與大眾交流 作為香港國際創科展(InnoEX)的重要活動之一，B4B Challenge在為期四天的展覽中邀請了30隊今屆參賽隊伍，向參觀人士分享他們最新科技的解決方案，為參賽隊伍提供交流以及展示案例的機會。

B4B Challenge在為期四天的香港國際創科展(InnoEX)中邀請了30隊今屆參賽隊伍，向參觀人士分享他們最新科技的解決方案，為參賽隊伍提供交流以及展示案例的機會。

B4B大數據商業應用挑戰賽 (B4B Challenge)由 B4B 有限公司主辦的年度比賽，B4B 有限公司是一家致力推動發展大數據技術和智能科技創新的社會企業，旨在營造健康及可持續的數據初創性生態環境。自2016年以來，B4B大數據商業應用挑戰賽已成功舉辦至第九屆，核心團隊包括創始人李振業先生、名譽主席暨首席導師車品覺教授,JP和首席顧問湛家揚博士。 比賽活動希望透過教育、競賽以及交流，增強香港公眾對大數據和人工智能的價值和影響的認識，並提高其對大數據和人工智能創新的採用和認可。 有關B4B大數據商業應用挑戰賽的更多詳情，可參閱活動的官方網站

最佳演繹獎得獎隊伍 R2C2

最佳投選方案獎得獎隊伍 Alpha AI