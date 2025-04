B4B大數據商業應用挑戰賽 2024-25圓滿結束 促進社會碳中和 推動數碼創新轉型 碳科技聚焦房地產領域 AI驅動虛擬科技展現實用價值

8. ISCA Co.

Best ESG Solutions Award (排名不分先後)

最佳旁白獎 Best Storytelling Award︰Fluffy Creation

最佳普通話配音獎 Best Voice Acting (Putonghua) Award︰Qutran

最佳文字描述獎 Best Descriptive Writing Award︰Kande Hong Kong

最佳投選方案獎 Best Solution Award︰Alpha AI

最佳演繹獎 Best Presentation Award︰R2C2

最佳投選方案獎 (Best Solution Award) 及最佳演繹獎 (Best Presentation Award) 得獎者及得獎者與頒獎嘉賓合照。

最佳文字描述獎 (Best Descriptive Writing Award) 得獎者 、最佳普通話配音獎 (Best Voice Acting (Putonghua) Award) 得獎者及最佳旁白獎 (Best Storytelling Award) 得獎者與頒獎嘉賓合照。