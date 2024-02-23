BIZ勝派丨匯聚亞太區內人才庫 SEEK整合Jobsdb與Jobstreet 以AI驅動職場配對

龍年就業市場迎來新氣象，事關澳洲最大招聘平台SEEK歷時3年、耗資約9億港元，近日終於完成SEEK、Jobsdb與Jobstreet三大平台的跨系統整合，進一步強化HRTech(人力資源科技)，以AI驅動更精準的跨地域人才及職缺配對。新平台將建構亞太區內(包括澳紐、香港、星、馬、泰、菲及印尼8大市場)最龐大的人才庫，以迎合企業放眼亞洲，拓展亞太區業務版圖的趨勢。

本地人才荒 新整合有利港企招聘 根據Jobsdb by SEEK最新《2024招聘、薪酬及福利調查報告》顯示，63%受訪企業指考慮聘用內地專才，另有六成受訪企業欲聘請海外人才，反映港企積極考慮以「外援」填補本地專才短缺。同時，Jobsdb最新發布的年度招聘平台數據，也發現持合資格工作簽證的海外求職者數量，較2018年激增37%；港人願意接受外派工作的意向亦有提升，擁有相關關鍵詞的招聘廣告平均申請數字，按年上升54%。 Jobsdb by SEEK香港區總經理李政勳(Bill Lee)認為，完成今次大型整合後，能有效回應勞資雙方的供求。「68%人才願意為未有在其居住地設立實體辦公室的僱主遙距工作，而全新的招聘平台不僅向香港僱主提供來自8個市場逾4,000萬個人才檔案，亦助本地人才接觸逾250萬個僱主提供的工作機會，當中涵蓋遙距工作。值得一提，我們亦與內地大型網上招聘平台智聯招聘(Zhaopin)達成戰略合作關係，以惠及中港兩地人員流動發展。」

「最強應徵者徽章」 求職體驗更佳 新平台採用AI模型來改善招聘與求職體驗。就招聘而言，現在僱主可利用由SEEK Analytics所提供深入且具可行性的洞察，透過分析不同數據評估求職者的合適性，包括履歷表、招聘廣告內容描述及僱主過去的行為等，並提供個性化的招聘建議，讓招聘決策更明智有效率。再者，僱主亦可通過在招聘廣告添加由AI產生的篩選問題，加快人才篩選流程。僱主更可在亞太區多個地點同時發布招聘廣告，每個招聘廣告即時配對多達100位求職者。 至於人才方面，SEEK利用AI演算法協助求職者，識別自己是否有更大機會在該職缺中突圍而出。AI會在求職者遞交工作申請前，先分析相關經驗與技能是否符合職位要求。Bill Lee續說，「人才瀏覽的職缺內容頁面上，會顯示『最強應徵者徽章』，助他們作出更明智的判斷，令勞資配對更精準。」AI演算法亦可增加招聘廣告的投放準繩度，助僱主獲得更多合資格的職缺申請。 此外，人才又可透過「職涯探索」及「薪酬探索」功能，獲取由平台數據支持的職涯建議及薪酬資訊；人才的個人檔案設定更具彈性，又容許標示他們正在尋求怎樣的工作，甚至標明其首選工作地點。



Jobsdb by SEEK香港區總經理李政勳(Bill Lee)

引入升級版搜尋功能及seekMAX平台 提供全面職涯指導 生成式AI改善配對體驗，SEEK正計劃將自然語言AI搜尋功能引進至香港市場，人才只要輸入簡單的詞組或完整句子即可尋找職缺，不再侷限於以往依靠關鍵字搜尋。此外，seekMAX線上學習平台去年在印尼、菲、星馬地區推出以來，屢獲正面反饋，官方稱不久將seekMAX引入本港市場，為更多人提供職涯指導。 SEEK亞洲行政總裁Peter Bithos表示，「SEEK一直以客為本。跨平台系統整合讓我們能以嶄新形式向亞太區數以百萬計的客戶提供服務，協助他們更輕鬆地找到合適工作或人才。是次整合後，SEEK能發揮比以往更大效益，藉此實現我們的願景——幫助5億人在亞太區內500萬間企業中找到合適工作，發展理想事業。」

SEEK亞洲行政總裁Peter Bithos