BIZ勝派丨IT女強人轉戰物流貨運 翁雅麗：科技企管智慧 為GoGoX開拓嶄新可能

談起科技界，「翁雅麗」Alice Ong這名字必定不會陌生。過去她曾分別在HP、Dell Technologies與Lenovo三大電腦品牌巨頭執掌過，成就她IT界「女強人」的形象。本應Alice已退下火線，及時行樂，然而疫情衝擊令企業面臨挑戰，不甘安逸的她遂決定重返職場，將累積以來的科技企管智慧回饋社會。惟她為自己投下「挑戰狀」的，偏偏不是IT行業，而是從未接觸過的物流貨運平台GoGoX。如今作為GoGoX區域企業總監的Alice，領導GoGoX Business業務為企業制定物流方案，在艱難市況成為了品牌最大的增長動力，協助GoGoX開拓嶄新可能。

在科技巨頭公司工作了20多年，Alice笑言收穫頗豐，理應放慢腳步享受生活。適逢疫情來襲，除打亂了閒暇規劃外，更激起她內心對工作的熱情。「IT產業一樣涉及供應鏈，當你看到這些危機，企業舉步維艱時，心想自己的經驗能否貢獻給最需要的地方呢？」雖然重投IT絕對游刃有餘，但Alice反問自己企管經驗是永恆的，毋須束縛發揮空間，故決意嘗試未曾做過的事情。她認為GoGoX的誕生，是利用科技解決傳統緊急貨運問題。『乜X都送』的理念，更是科技連繫人與企業活動的基礎。「過去在IT產業累積的商業觸覺、業務開發及抱持同理心了解客戶等軟技能，均能應用於GoGoX，協助公司成長。」於是她選擇跳出舒適圈，挑戰不同的發展可能性。

建立韌性供應鏈

疫後香港正面臨連串嚴峻的考驗。Alice坦言GoGoX起初旨在利用科技給予使用者便利，比如協助個人客戶叫車送貨，屬於較簡單的想法。「惟要駕馭新局面，包括我們和企業而言，營運重點應是生存、效率和成本控制。」她認為更進一步，思考如何更策略性的方式，為GoGoX建立市場差異化，提供多元服務，助客戶建立韌性供應鏈。「我們不止運輸，更致力建立合作關係；用同理心傾聽，了解客戶的壓力來源和期望，運用深厚的行業知識，設計出能夠帶來真正價值的物流方案，而非單純叫車送貨。」

針對B2B服務，Alice加盟後強化GoGoX Business業務，除為企業客戶提供兩小時內即時送貨、四小時派送、次日派送等，車款涵蓋貨van至16噸重型貨車的貨運服務外，還超越「最後一公里配送」，進化成綜合物流合作夥伴。「我們可協助企業客製化物流方案，如新增倉儲、庫存管理，甚至分貨包裝、標籤加工等增值服務。」她續指成功提升客戶黏著度，減低受同業間劇烈價格戰所影響。今年初GoGoX更擴充倉儲規模，支援企業外判物流，它們毋須承擔固定車隊成本，聚焦營銷，借助GoGoX Business根據節慶需求調整運力。