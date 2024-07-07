Book4 Edge實測：Samsung Copilot+ PC新世代電腦 效能、評分一文睇清

Samsung Galaxy Book4 Edge 作為首批搭載 Copilot+ PC 的新世代手提電腦，搭載強勁的效能表現，賣點是將 AI 技術融入到電腦體驗，為用戶帶來前所未有的方便快捷和無限創意。今次Price.com就為大家實測這部輕薄及屏幕配置理想的Copilot+ PC。

Samsung Galaxy Book4系列最輕薄 Galaxy Book4 Edge 採用霧灰藍色金屬機身，14 吋型號厚度僅10.9mm，重量僅 1.16kg，是 Samsung Galaxy Book4 系列中最輕薄纖巧的一款。與市面上其他熱門 13 吋筆電相比，即使屏幕大了 1 吋，Galaxy Book4 Edge 仍然更輕 80g，可見其輕巧程度。此外，Galaxy Book4 Edge 還提供 16 吋型號，重量也僅有 1.55kg，適合需要大屏幕工作但又想要高流動性的用戶選擇。 除了機身外型纖巧型格，Galaxy Book4 Edge 搭載了目前市場上頂級的 3K 解析度 Dynamic AMOLED 2X 觸控屏幕，擁有高達 120Hz 的超高更新率，色彩鮮豔逼真，操作體驗流暢順滑。屏幕還加入了防反光處理和 Vision Booster 功能，可根據環境光線自動調節屏幕亮度，無論室內室外都能保證絕佳的顯示品質。此外，Galaxy Book4 Edge 還支援連接最多兩個外置 4K 顯示器，實現三屏協同顯示，滿足多工操作需求。

全新 Qualcomm 處理器效能上乘 Galaxy Book4 Edge 搭載了最新的 Qualcomm Snapdragon X Elite 處理晶片，CPU 和 GPU 處理能力均達到旗艦級晶片水準。Geekbench 6 跑分測試中，單核得分 2737 分，多核得分 13,126 分，與第 14 代 Intel i7 處理器不相上下，足以應付日常剪片、修圖等需求。 圖像運算方面，3D Mark Time Spy 跑分約 1800 分，在同價位且沒有獨立顯卡的機種中表現出色，可以支援一定畫質的大型遊戲。 WhatsApp新功能陸續公布 一文睇清有咩更新（不斷更新）

AI 功能：Copilot 加持，無縫融入生活 Galaxy Book4 Edge 預載了最新版本的 Windows 11 系統，將 AI 功能深度整合到系統的每個角落。只需輕按鍵盤上的 AI 按鍵，即可喚醒 AI 助手 Copilot。Copilot 可以用廣東話進行交流，並能根據指令完成搜尋資料、撰寫郵件、翻譯文件，甚至編寫程式等任務。 除了基本的問答操作，Copilot+ PC 還具備許多實用功能，例如即將推出的「Recall」功能*，可以記住用戶在屏幕上瀏覽過的內容，方便日後查找。此外，Galaxy Book4 Edge 還支援 44 種語言的即時翻譯，無論觀看影片還是進行視訊通話，都能即時生成英文字幕，打破語言障礙。 ICQ正式停用「喔噢」成絕響 即時訊息始祖歷史玩法回憶殺