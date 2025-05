DEATH STRANDING 2小島秀夫香港見面會　預購遊戲或手掣可報名參加

PS5大作《DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH》(死亡擱濺2)即將於6月26日推出,監製小島秀夫更將「DEATH STRANDING WORLD STRAND TOUR 2」活動包括香港作為其中一站,將於2025年7月9日舉行,粉絲絕對不能錯過!

DEATH STRANDING WORLD STRAND TOUR 2 HONG KONG見面會將於7月9日晚上在AIRSIDE舉行,屆時小島秀夫與美術總監新川洋司將會出席對談,以及與參加者的問答環節。年滿18歲以上並已預購繁體中文版實體版或數位版《DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH》遊戲軟件或限量版DualSense無線控制器之玩家即有資格參與。

見面會名額採用先到先得方式獲得,活動當日僅限已進行事前報名並獲得入場名額的人士入場。於2025年5月23日10am開始報名,直至6月15日23:59:59為止,中選通知預計於6月20日之後發送。

另外遊戲亦將於AIRSIDE G015舉行期間限定的「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH POP-UP STORE @ AIRSIDE」與售賣《DEATH STRANDING》及KOJIMA PRODUCTIONS相關精品。Pop Up Store將由2025年7月3日起至7月13日開放,粉絲值得去朝聖。