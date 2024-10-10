Garmin推出新款智能手錶Lily 2 Active，成為體積最細的GPS錶款

2021年Garmin推出首款完全針對女性需求打造的智能手錶 Lily後，Garmin日前就宣布推出續作Lily 2 Active 的新款智能手錶，同樣針對女性用戶打造。Lily 2 Active，Garmin再次針對女性用戶推出新款智能手錶Lily 2 Active，成為其體型最小的內建GPS錶款。
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而Lily 2 Active更成為Garmin目前推出體型最小的內建GPS錶款，在開啟GPS功能情況下約可對應9小時電力續航時間，而關閉GPS功能則可讓續航時間延長至9天。
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錶身則以金屬質感造形設計，同樣可透過圓形觸控螢幕與錶身側面按鍵操作手錶功能，另外也能透過轉動手腕喚醒手錶顯示錶面內容，本身對應5ATM防水與游泳使用。Lily 2 Active同樣能紀錄心率、睡眠、壓力、呼吸等數據，藉此衡量個人睡眠品質，至於在運動功能部分則可進行肌力訓練、瑜伽、高強度間歇訓練 (HIIT)等數據，另外也能協助女性用戶追蹤個人經期或懷孕狀態，並且能透過每日晨間報告功能回報個人身體狀態。
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目前Lily 2 Active分別推出月光金、碧玉綠與銀色 (搭配紫茉莉錶帶)三款配色，建議售價則299.99美元，約港幣$2,400。