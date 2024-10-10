Garmin推出新款智能手錶Lily 2 Active，成為體積最細的GPS錶款

2021年Garmin推出首款完全針對女性需求打造的智能手錶 Lily後，Garmin日前就宣布推出續作Lily 2 Active 的新款智能手錶，同樣針對女性用戶打造。Lily 2 Active，Garmin再次針對女性用戶推出新款智能手錶Lily 2 Active，成為其體型最小的內建GPS錶款。 WhatsApp新功能陸續公布 一文睇清有咩更新（不斷更新）

而Lily 2 Active更成為Garmin目前推出體型最小的內建GPS錶款，在開啟GPS功能情況下約可對應9小時電力續航時間，而關閉GPS功能則可讓續航時間延長至9天。

而Lily 2 Active更成為Garmin目前推出體型最小的內建GPS錶款，在開啟GPS功能情況下約可對應9小時電力續航時間，而關閉GPS功能則可讓續航時間延長至9天。 生化危機2重製版將於今年內發售 iOS/Mac版都玩到（內附預購連結）

目前Lily 2 Active分別推出月光金、碧玉綠與銀色 (搭配紫茉莉錶帶)三款配色，建議售價則299.99美元，約港幣$2,400。