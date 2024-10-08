生化危機2重製版將於今年內發售　iOS/Mac版都玩到（內附預購連結）

Capcom 近日宣布，《生化危機 2 重製版》（Resident Evil 2）將於 2024 年內在 iOS 和 Mac 平台推出，售價為 3,990 日圓（含稅）。目前，玩家已可在 App Store 上預購這款經典恐怖遊戲的重製版。
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經典重製版再現浣熊市災難
《生化危機 2 重製版》是 1998 年原版遊戲的全新重製，故事背景設定在 1998 年 9 月的浣熊市，玩家將從新進警官里昂和尋找失蹤哥哥的大學生克蕾兒的視角，體驗一場生化災難中的生存挑戰。
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支援多平台與新功能
這次的 iOS / Mac 版本將支援 iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max、iPhone 16 及後續型號的 iPhone，並可在搭載 M1 晶片及後續型號的 iPad 和 Mac 設備上運行。遊戲支援通用購買功能，玩家只需購買一次，即可在所有與相同 Apple ID 綁定的 iOS 和 Mac 設備上享受遊戲。
新增觸控操作與自動射擊
為了提升玩家體驗，iOS / Mac 版新增了觸控操作和自動射擊選項，並調整了觸控時的彈出介面，讓玩家在平板設備上能夠更輕鬆、舒適地遊玩。此外，遊戲還支援與藍牙相容的控制器，讓玩家有更多操作選擇。
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收錄本篇內容及額外服裝、武器
這次的版本將收錄遊戲本篇內容，並提供里昂和克蕾兒的額外服裝與特殊武器，讓玩家能夠以不同的風格和裝備進行遊戲。
發售日期與預購詳情
根據最新消息，《生化危機 2 重製版》iOS / Mac 版預計將於 2024 年 12 月 31 日正式發售。目前，玩家已可在 App Store 上進行預購，期待這款經典恐怖遊戲的重製版帶來全新體驗。