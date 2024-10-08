生化危機2重製版將於今年內發售　iOS/Mac版都玩到（內附預購連結）

Capcom 近日宣布，《生化危機 2 重製版》（Resident Evil 2）將於 2024 年內在 iOS 和 Mac 平台推出，售價為 3,990 日圓（含稅）。目前，玩家已可在 App Store 上預購這款經典恐怖遊戲的重製版。

經典重製版再現浣熊市災難

《生化危機 2 重製版》是 1998 年原版遊戲的全新重製，故事背景設定在 1998 年 9 月的浣熊市，玩家將從新進警官里昂和尋找失蹤哥哥的大學生克蕾兒的視角，體驗一場生化災難中的生存挑戰。

支援多平台與新功能

這次的 iOS / Mac 版本將支援 iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max、iPhone 16 及後續型號的 iPhone，並可在搭載 M1 晶片及後續型號的 iPad 和 Mac 設備上運行。遊戲支援通用購買功能，玩家只需購買一次，即可在所有與相同 Apple ID 綁定的 iOS 和 Mac 設備上享受遊戲。