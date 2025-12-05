熱門搜尋:
dadblk2 madblk2
科技
2025-12-05 18:30:00

HONOR Magic8 Pro上手實測　超強夜攝及AI追色功能

HONOR Magic8 Pro實試2億像素AI夜神鏡頭。

HONOR Magic8 Pro旗艦手機正式在香港上市，主打2億像素AI夜神超穩長焦鏡頭，令拍攝夜景效果更超乎想像。今次主力試用相機進行拍攝，難得地即使不選擇AI長焦功能介入，夜景效果同樣強勁！

HONOR Magic8 Pro沿用上代設計語言，辨識度高。 HONOR Magic8 Pro（右）與Magic 7 Pro（左）比較。 HONOR Magic8 Pro（前）鏡頭模組稍大。 HONOR Magic8 Pro（前）多了一個快捷鍵。 HONOR Magic8 Pro採用圓邊框架，厚8.32mm。 HONOR Magic8 Pro繼續採用微曲屏幕。

延續上代標誌設計

HONOR Magic8 Pro外觀與上代分別不大，沿用標誌性設計，不過鏡頭模組更大，機側亦多了一個可作快門的快捷鍵。難得保持圓滑的曲面屏幕，終於跟其他品牌帶來區別，銀色機身富金屬質感。

HONOR Magic8 Pro今代最大賣點是2億像素AI夜神超穩長焦鏡頭。 HONOR Magic8 Pro試相。 HONOR Magic8 Pro長焦試相。 HONOR Magic8 Pro夜景試相。 HONOR Magic8 Pro夜景長焦試相。 HONOR Magic8 Pro AI夜景試相。 HONOR Magic8 Pro夜景長焦。 HONOR Magic8 Pro AI夜景長焦，細節更豐富。 HONOR Magic8 Pro 2億像素試相（經壓縮處理）。

夜景最強相機

HONOR Magic8 Pro配備2億像素AI夜神超穩長焦鏡頭，1/1.4吋超大感光元件、f/2.6超大光圈及3.7倍光學變焦功能大幅提升進光量，即使遙距拍攝也能呈現清晰無比的影像。具備業界最穩定的CIPA 5.5級防手震和OIS光學防手震功能，震動檢測精準度提升4倍，而動態反應速度則提升1倍，加上HONOR AI自適應防手震模型的支援，拍攝出色的變焦影像成功率可提升7倍。

實試在港島拍攝對岸，日間當然不是問題，經過AI增強，連郵輪上的名字都清晰還原，而且不會出現古怪文字。入夜後，即使手持不用腳架都可以影到清晰的郵輪，效果強勁，而且燈光及文字都沒有化開。不過2億像素只限3.7X（85mm），單使用夜景模式都相當夠做，試過就算關掉AI長焦，功能，效果都相當不錯。

HONOR Magic8 Pro新增AI追色功能。 只要一按即可以為相片轉換色調。 完成後亦可以進行微調。 另外亦可以自選一張相片進行AI追色。 將相片轉換成另一種感覺。

追色後製相片

HONOR AI向來強大，修圖方面新增由AI色彩引擎驅動的電影級AI追色功能，通過AI深度學習演算法，能智能提取1,677萬種色彩。當中包括浪漫藍調、金色秋日及暖調夕陽，可全面和局部微調的高效色彩跟蹤和處理，令相片得以呈現電影風格和套用專業菲林色調。或可自選任何參考圖像進行個人化調色，簡化過程。另外亦有多達數十種濾鏡，後期調色一鍵完成。

將所有AI功能集中在一app中，包括新增的AI記憶體。 亦可以按下快捷建呼喚AI。 HONOR Magic8 Pro內置Snapdragon 8 Elite Gen 5處理器、MagicOS 10、7100mAH青海湖電池。 MagicOS 10帶來更多屏幕設定。 MagicOS 10可以自訂個人化的動畫效果。 MagicOS 10繼續有小視窗功能。 HONOR Magic8 Pro續航力驚人，79%電量平均都可以用60多個小時。 HONOR Magic8 Pro屏幕有齊各種護眼功能。

HONOR AI智能實用

HONOR Magic8 Pro採用最新Snapdragon 8 Elite Gen 5處理器，同時搭載全新MagicOS 10，順暢好用，HONOR AI效能升級，能智能分析屏幕內容，解讀指令，並在系統設定與應用程式上直接執行指令。長按專用AI按鈕，即可直接啟用AI識屏建議 ，手機會根據當前情境智能操作，例如啟用AI設定助理、AI影像助理 、AI會議紀要和AI防詐換臉識別等功能。

今代除輕盈通透和半透明的視覺風格，更帶來微妙的流光效果、聲音和觸感結合，6.71吋的LTPO OLED顯示屏視覺效果亮麗，加上支援1-120Hz自適應刷新率 ，峰值亮度達6000nits，以及業界首個德國萊茵TÜV全方位護眼5.0認證，絕對是頂配級數屏幕。

HONOR Magic8 Pro備有12GB+512GB和16GB+1TB版本。

限時加推優惠

HONOR Magic8 Pro有12GB+512GB和16GB+1TB版本，建議零售價分別為$7899和$9299，即日起至12月31日更加推限時優惠，購買12GB + 512GB有180天只換不修、碎屏及後蓋寶服務及免費貼膜服務、磁吸手機殼套裝，及可以$300升級1TB版本或選DJI Neo航拍無人機；16GB+1TB亦有180天只換不修、碎屏及後蓋寶服務、免費貼膜服務及磁吸手機殼套裝。

