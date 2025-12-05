HONOR Magic8 Pro上手實測　超強夜攝及AI追色功能

HONOR Magic8 Pro實試2億像素AI夜神鏡頭。

HONOR Magic8 Pro旗艦手機正式在香港上市，主打2億像素AI夜神超穩長焦鏡頭，令拍攝夜景效果更超乎想像。今次主力試用相機進行拍攝，難得地即使不選擇AI長焦功能介入，夜景效果同樣強勁！

延續上代標誌設計 HONOR Magic8 Pro外觀與上代分別不大，沿用標誌性設計，不過鏡頭模組更大，機側亦多了一個可作快門的快捷鍵。難得保持圓滑的曲面屏幕，終於跟其他品牌帶來區別，銀色機身富金屬質感。

夜景最強相機 HONOR Magic8 Pro配備2億像素AI夜神超穩長焦鏡頭，1/1.4吋超大感光元件、f/2.6超大光圈及3.7倍光學變焦功能大幅提升進光量，即使遙距拍攝也能呈現清晰無比的影像。具備業界最穩定的CIPA 5.5級防手震和OIS光學防手震功能，震動檢測精準度提升4倍，而動態反應速度則提升1倍，加上HONOR AI自適應防手震模型的支援，拍攝出色的變焦影像成功率可提升7倍。 實試在港島拍攝對岸，日間當然不是問題，經過AI增強，連郵輪上的名字都清晰還原，而且不會出現古怪文字。入夜後，即使手持不用腳架都可以影到清晰的郵輪，效果強勁，而且燈光及文字都沒有化開。不過2億像素只限3.7X（85mm），單使用夜景模式都相當夠做，試過就算關掉AI長焦，功能，效果都相當不錯。

追色後製相片 HONOR AI向來強大，修圖方面新增由AI色彩引擎驅動的電影級AI追色功能，通過AI深度學習演算法，能智能提取1,677萬種色彩。當中包括浪漫藍調、金色秋日及暖調夕陽，可全面和局部微調的高效色彩跟蹤和處理，令相片得以呈現電影風格和套用專業菲林色調。或可自選任何參考圖像進行個人化調色，簡化過程。另外亦有多達數十種濾鏡，後期調色一鍵完成。

HONOR AI智能實用 HONOR Magic8 Pro採用最新Snapdragon 8 Elite Gen 5處理器，同時搭載全新MagicOS 10，順暢好用，HONOR AI效能升級，能智能分析屏幕內容，解讀指令，並在系統設定與應用程式上直接執行指令。長按專用AI按鈕，即可直接啟用AI識屏建議 ，手機會根據當前情境智能操作，例如啟用AI設定助理、AI影像助理 、AI會議紀要和AI防詐換臉識別等功能。 今代除輕盈通透和半透明的視覺風格，更帶來微妙的流光效果、聲音和觸感結合，6.71吋的LTPO OLED顯示屏視覺效果亮麗，加上支援1-120Hz自適應刷新率 ，峰值亮度達6000nits，以及業界首個德國萊茵TÜV全方位護眼5.0認證，絕對是頂配級數屏幕。

HONOR Magic8 Pro備有12GB+512GB和16GB+1TB版本。

限時加推優惠 HONOR Magic8 Pro有12GB+512GB和16GB+1TB版本，建議零售價分別為$7899和$9299，即日起至12月31日更加推限時優惠，購買12GB + 512GB有180天只換不修、碎屏及後蓋寶服務及免費貼膜服務、磁吸手機殼套裝，及可以$300升級1TB版本或選DJI Neo航拍無人機；16GB+1TB亦有180天只換不修、碎屏及後蓋寶服務、免費貼膜服務及磁吸手機殼套裝。