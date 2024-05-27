ICQ 6月26日正式停用「喔噢」成絕響　即時訊息始祖歷史玩法回憶殺

即時通訊軟件ICQ日前宣布於2024年6月26日正式停用，結束28年的使命，在WhatsApp及Telegram誕生之前的年代，絕對是70及80後的集體回憶，「喔噢」聲音一聽就明。母公司VK在官方網頁宣布停止服務，並可改用旗下另一款軟件VK Messenger，ICQ可說是見證文字訊息及即時通訊的時代變遷。

破格即時訊息對話 ICQ於1996年面世，是免費文字訊息的始祖，由以色列公司Mirabilis創立，以「I Seek You」命名。公司於1998年被美國網絡巨頭AOL收購，後來於2010年轉手至俄羅斯的Mail.Ru。於2000年間最高峰時期，全球曾有超過一億用戶及每日2500萬活躍使用者，當時上網還是使用撥號連線，相信不少人曾經為玩ICQ而對路由器發出的撥號聲極為熟悉（或厭惡）。 用家註冊後可獲派一個順序的號碼，最初的號碼由10000開始，只得5個數目字，後來用戶倍增後加至6至9位數字。用戶之間可以進行一對一的私人談話，傳送文字及文件等，後來亦有聊天室可以多人對話。更可以使用隨機對話功能跟陌生人溝通，可說是第一代交友軟件，應該也有人曾在ICQ識新朋友，甚至約出來見面的經歷吧？



隱藏上線個人簡介成回憶 ICQ帳號的個人簡介亦是用家費盡心思的一環，當年網絡世界已盛行用假名及虛報資料，或是改一個無厘頭的古怪名字吸引人。最多人喜歡打歌詞、自創emoji及火星文，還可以按心情不時轉換，同學朋友之間最喜歡得閒無事「追Profile」。 在線狀態除了有上線下線，相信更多人使用隱藏（Privacy/ Invisible）狀態，可以神不知鬼不覺只跟心儀的朋友談天，還有離開（Away）、不准騷擾（DND）等都是常用狀態。記得當年為傾計學習打中文，還有一連串縮寫英文、火星文及顏文字，都成了現在的回憶殺。