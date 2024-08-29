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科技
2024-08-29 12:30:41

IG新功能｜第三方IG Filter濾鏡即將下架　Story新增多款字體及音樂

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IG新功能｜Meta宣布於明年1月關閉Spark平台，所有第三方Filter濾鏡即將玩完。

IG新功能｜Meta宣布於明年1月關閉Spark平台，所有第三方Filter濾鏡即將玩完。

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Meta在周二宣布了Instagram的重大更新，不過今次卻是壞消息，因為Meta確認將關閉Spark平台，該平台允許任何人創建可以在IG和Facebook使用的AR濾鏡，代表非官方濾鏡即將全數消失。

IG新功能｜Meta在部落格表示Spark將於2025年1月14日關閉。 IG新功能｜以後不再有第三方創作的IG濾鏡。

AR濾鏡將消失

Meta在部落格表示Spark將於2025年1月14日關閉，隨著Spark的結束，IG和FB將不再提供第三方AR濾鏡，美顏、流鼻血、復古相機及遊戲等通通下架。剩下唯一可用的濾鏡將是Meta自己創建的官方選擇，無疑會減少可用濾鏡的種類。許多創作者對這項決定表示不滿，因為他們通常透過自訂濾鏡來作推廣。AR濾鏡暫時將繼續提供，直至Spark於明年關閉。

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IG新功能｜IG新增多款Story字體。 IG新功能｜即時可以使用各款新字形。 IG新功能｜動畫有3款可選。 IG新功能｜兩種全新字體特效，帶來閃亮效果。

全新文字效果

另一方面，IG同時宣布推出兩個IG新功能，第一個為加入新字體、特效和動畫。在Story中加入文字，現在增至14款選擇。同時亦加入3種動畫效果，包括打字機、跳動及彈入，以及閃亮及霓虹兩款特效。

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IG新功能｜新增音樂限時動態。

IG新功能｜新增音樂限時動態。

IG新功能｜黑膠唱盤轉動同時播放15秒音樂。 IG新功能｜亦可將畫面轉成歌詞。

音樂限時動態

另外在IG Story之中亦新增了音樂限時動態，只需一按即可以自選喜愛音樂，同樣能搜尋到中英文歌曲，亦有精選推薦及收藏。加入後Story就變成了一個轉動的黑膠唱盤，亦能變成歌詞或唱片封套，然後可自行加入相片、文字、貼圖等，音樂片段最長為15秒。

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IG新功能｜早於兩年前已稱IG有測試長方形格式。（X @Alessandro Paluzzi）

IG新功能｜早於兩年前已稱IG有測試長方形格式。（X @Alessandro Paluzzi）

測試長方形介面

其他新功能包括由今年8月初起，IG尤許用戶在同一個帖文內，加入20張相片，大幅增加至1倍，令出post揀相更有彈性。IG亦正在測試長方形介面，令個人檔案網格布局變成長方形直度，幸好測試目前僅限於少數用戶，暫未有太大影響。

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