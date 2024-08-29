IG新功能｜第三方IG Filter濾鏡即將下架　Story新增多款字體及音樂

Meta在周二宣布了Instagram的重大更新，不過今次卻是壞消息，因為Meta確認將關閉Spark平台，該平台允許任何人創建可以在IG和Facebook使用的AR濾鏡，代表非官方濾鏡即將全數消失。

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