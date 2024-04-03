iPhone升級iOS18名單出爐 這部7年前舊機還能再戰一年！

Apple 將在 6月舉行WWDC，屆時應會發表新的系統，即iOS 18、iPadOS 18、macOS 15、watchOS 11、tvOS 18，以及 visionOS 2 等等。最近有消息傳出，指支援 iOS 17 的手機將可繼續升級至 iOS 18，不過 iPadOS 18 卻將不支援數款舊 iPad 的升級。

爆料內容指，iOS 18 的支援名單和 iOS 17 完全相同，代表住已推出數年的 iPhone SE 2、XS，以及 XR 仍然支援是次的系統升級，享受新一代的功能。

不過要留意一點，雖然這次的 iOS 18 很可能會因應潮流加入 AI 功能，但近年來 iOS 系統升級帶來的新功能都會限定於指定機型才能使用。這一來是鼓吹用家購買新手機，二來也有硬件性能限制的因素，所以升級至 iOS 18，也並不代表舊款 iPhone 就能體驗全新的 AI 功能。

傳聞可升級至 iOS 18 的 iPhone 機型

iPhone 15 系列

iPhone 14 系列

iPhone 13 系列

iPhone 12 系列

iPhone 11 系列

iPhone Xs 系列 (Xs、 Xs Max)

iPhone XR

iPhone SE 2、3

iPadOS 18 將淘汰三款 iPad

雖然支援 iOS 17 的所有 iPhone 都至少能再享受一次系統升級，然而 iPadOS 18 卻未有這種好事。同樣根據消息，第6代 iPad、10.5 吋 iPad Pro，以及 12.9吋第2代 iPad Pro，合共三款 iPad 不能升級為 iPadOS 18。

