iPhone 曾接受非官方維修可能導致鎖機 iOS 18 新功能或鎖死不合規零件

在最近的 Apple Event 中，蘋果正式發表了新一代 iPhone 16，並宣布 iOS 18 將於下星期正式推送。這次更新帶來了許多新功能，但也可能對一些用戶帶來困擾。 iPhone 16 Pro發布！一文看清價錢、顏色、發售日期、規格及賣點

非認證維修或導致鎖機 據國內消息指出，如果你的 iPhone 曾在非蘋果認證的商號維修過，或是自行更換過螢幕，升級至 iOS 18 後可能會導致裝置被鎖死。這是因為 iOS 18 引入了新的「維修助理」功能，能夠辨識出非合規的零部件，並將裝置鎖定。

華強北市場案例 內地華強北市場的資訊顯示，有顧客在非認證商號維修過舊型號 iPhone，升級至 iOS 18 公測版本後，手機被鎖定，螢幕顯示「顯示屏已與物主鎖定」字樣，無法使用。這些零部件可能來自報失的 iPhone，經過 iOS 18 的 Apple ID 認證後，系統辨識出不合規部件，導致鎖機。

如何避免鎖機風險 為避免這種情況發生，建議用戶在蘋果認證的商號進行維修和保養。此外，購買二手 iPhone 時，應選擇可靠的商號進行交易，以確保零部件的合規性。 iOS 18 的其他新功能 除了「維修助理」功能，iOS 18 還帶來了許多新功能，包括 Apple Intelligence、全新書寫工具、影像遊樂場等。