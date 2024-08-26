iPhone 16發布及推出日期已定？　彭博：很大機會在這一天

iPhone 16｜彭博社的Mark Gurman預計iPhone 16將在9月10日發布。（YouTube截圖，虛構圖片）

Apple通常會在9月推出新的iPhone和Apple Watch，根據TechRadar報道，看來9月10日星期二可能就是發布iPhone 16系列（以及iOS 18）、Apple Watch 10、Apple Watch Ultra 3和AirPods 4的日期。

iPhone 16｜Mark Gurman稱iPhone 16很大可能在9月13日開始預購，9月20日上市。

預測在9月13日預購 雖然一切仍未經過Apple正式確認，但這消息來自彭博社的Mark Gurman，他在預測Apple動向方面通常很準確。iPhone的預購可能會在9月13日開始，實際上市時間則是9月20日。9月10日這個日期最為合理，也符合Apple過去的慣例。早前就有消息人士提到過這個日期，甚至是網民用AI製作的惡搞圖也定在同一日，當日還會在有macOS 15 Sequoia的發布。 Gurman說「熟悉此事的人士」指向9月10日作為重要發布日，不過Apple尚未作出任何評論。考慮到距離只有不到兩周的時間，我們可能會在今個星期看到官方的正式公布。

iPhone 16｜iOS 18將連同最新iPhone 16同時推出。