OPPO Find X9 Pro手機實試 2億像素哈蘇大師超強攝力

年尾進入旗艦手機大戰，各大品牌紛紛出手，較早上市的OPPO Find X9 Pro，憑著2億像素哈蘇長焦鏡頭，口碑相當不錯。實試這部以攝影作主打的手機，質素的確超班，可惜增距鏡未在港發售，否則應該更加吸引。

強大哈蘇相機系統

相機特設「哈蘇超清」功能，直接拍出50MP或200MP相片。實試拍攝相片呈自然美感，色調還原度高，亦沒有過度AI化。2億長焦為70mm 3X焦距，拍照時相機需要數秒逐部分處理，放大相片後可見遠處細節得以保留，質素媲美無反相機，不過相片大小足足30MB至50MB以上。

另外相機亦有不少有趣的攝影功能，例如XPAN模式模擬出哈蘇標誌性的介面，並以經典的1:2.7窄長比例，令相片帶電影感，影相時更有獨特的動畫效果。另外亦支援水底攝影、舞台、夕陽、煙花模式以及多種不同濾鏡。

