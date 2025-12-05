OPPO Find X9 Pro手機實試 2億像素哈蘇大師超強攝力

年尾進入旗艦手機大戰，各大品牌紛紛出手，較早上市的OPPO Find X9 Pro，憑著2億像素哈蘇長焦鏡頭，口碑相當不錯。實試這部以攝影作主打的手機，質素的確超班，可惜增距鏡未在港發售，否則應該更加吸引。
強大哈蘇相機系統
相機特設「哈蘇超清」功能，直接拍出50MP或200MP相片。實試拍攝相片呈自然美感，色調還原度高，亦沒有過度AI化。2億長焦為70mm 3X焦距，拍照時相機需要數秒逐部分處理，放大相片後可見遠處細節得以保留，質素媲美無反相機，不過相片大小足足30MB至50MB以上。
另外相機亦有不少有趣的攝影功能，例如XPAN模式模擬出哈蘇標誌性的介面，並以經典的1:2.7窄長比例，令相片帶電影感，影相時更有獨特的動畫效果。另外亦支援水底攝影、舞台、夕陽、煙花模式以及多種不同濾鏡。
獨有AI功能
OPPO Find X9 Pro亦有AI圖像助手，除了常見的AI消除、超清及去反光等功能，AI靈感成片可將相片改變構圖並建議濾鏡；AI人像補光及最佳表情提升相片質素。另設AI Studio可將相片重繪成卡通漫畫風格、不同服飾及背景等，甚至可與球星「合照」。
另一個實用的AI功能則是記憶倉，一按機側快捷鍵將手機畫面截圖，亦可以進行隨口記錄音，並透過AI分析圖片的內容進行摘要。手機其他頂級配置包括MediaTek Dimensity 9500晶片、7,500mAh矽碳電池配80W快充、120Hz更新率及3,600峰值亮度的6.78”AMOLED屏幕等。16GB＋512GB售價$7,699，現已發售。查詢：800 900 070