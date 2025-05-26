PS5《Days Gone重製版》試玩報告　絕望暴走潮、永久死亡挑戰難度

《Days Gone》在2019年於PS4推出時評價兩極，不過其玩法爽快直接、故事引人入勝，不過可算是一款被低估之作。上月遊戲推出了重製版，更加入了不少新元素，即使之前已打爆一次，趁大作未出再度挑戰，再次投入喪屍廝殺之旅。



遊戲聲畫加強 今次PS5版《Days Gone重製版》畫面聲效都有改善，圖形更擬真、陰影和光線品質更佳，還有Tempest 3D音效功能，遊戲畫面及過場動畫都更有電影感。設有原生4K輸出畫質及效能模式，4K/60 FPS畫面反應需有點慢，但亦算流暢沒爆格，如有PS5 Pro版本效果更佳。 重製版可充分發揮DualSense無線控制器的觸覺回饋和自適應扳機，騎車油門反應、穿過破路的引擎震動都相當真實，還有天氣、武器的手感和後座力，以及暴走潮特定的觸覺回饋，更加投入。

全新升級輔助功能 《Days Gone重製版》擴充了輔助工具功能，如高對比模式可自選色調突顯人物，有11種顏色選項，設定主角、友方NPC、敵人以及可互動物件的顏色，能見度更高。 遊戲速度都可以調慢調整為75%、50%及25%減低難度，介面語音說明，可朗讀螢幕上的關鍵資訊；收藏品音效提示可透過提示音，輕鬆地找到可收藏的物品。另有控制器重新對應、視野調整桿等全新朝助功能，有助減低遊戲難度，初玩都更易上手。

新增街機生存模式 已玩過一次的話，不妨挑戰今個版本的全新玩法。暴走潮襲擊可考驗玩家的技巧，獲得高分進行升等，可贏取可遊玩角色、全新布章和獨特注射器等獎勵。玩法包括在面對不斷擴大的暴走潮規模下生存、騎乘競速等，每次都有不同裝備及版圖，受萬人追殺既刺激又絕望！如不想開展新遊戲，這個模式絕對好玩又有挑戰性。 另一個全新競速通關模式中，可與時間賽跑，盡快完成劇情故事，並有特別的遊戲最終畫面，可在社交媒體分享個人最快時間。遊戲中亦有「增強照片模式」，虛擬相機加入了如時間設定、影格前跳、三點打燈系統和新標誌選項等附加功能。

永久死亡模式 終極挑戰是以一條命完成迪肯聖約翰旅程的「永久死亡」模式，要是中途不幸死了，就必須從遊戲開頭或第二幕重新開始，可以自行設定。雖然已爆機，但玩這個模式卻沒有優勢，一死又要重新打過，無限輪迴，沒有信心的建議可直接放棄。 不過只要完成這項創舉，就能獲得特殊的美術圖，記錄完成任務花費時間，還有獨特的統計資料，如玩家在遊戲過程中殺死了多少異變者等作為獎勵，而且有全新PlayStation獎盃。當然大前提是能成功征服... PS5《Days Gone重製版》只設數位版，現已推出，售價為$398，已購買PS4《Days Gone》的玩家可以$90升級，內含所有新內容和功能，另亦同步登陸PC。